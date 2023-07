Nuoto, Mondiali 2023: Sara Franceschi approda nella Finale dei 400 misti a Fukuoka

Missione compiuta per Sara Franceschi. La toscana, impegnata nelle batterie dei 400 misti donne, nell’ultimo giorno di gare dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone), è riuscita a gestire al meglio la propria gara, senza lasciarsi troppo condizionare dall’agire altrui.

Il piano tattico era il seguente: passo controllato a farfalla-dorso, per poi tirar fuori qualcosa di buono nell’accoppiata rana-stile libero. Così ha fatto Franceschi che ha concluso la propria heat in 4:38.89, crono sufficiente per essere parte del gruppo delle migliori otto atlete (sesto tempo di ingresso nella Finale).

La migliore delle batterie è stata l’australiana Jenna Forrester in 4:35.88 a precedere la primatista del mondo, Summer McIntosh (4:36.57), e la giapponese Mio Narita (4:38.05). L’ultimo tempo di ingresso nell’atto conclusivo è stato siglato dalla britannica Katie Shanahan (4:39.46).

Nella Finale della serata giapponese, primissimo pomeriggio italiano, ci si aspetta una McIntosh in grande spolvero, anche se sarà da capire quanta benzina sia rimasta nel serbatoio, dal momento che siamo al termine di un campionato. Per quanto riguarda Franceschi, l’azzurra proverà a mettere nel mirino il record italiano di Alessia Filippi di 4:34.34, anche se non sarà facile.

