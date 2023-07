Si è conclusa nella maniera peggiore questa ultima giornata di batterie di questi Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Le heat della staffetta femminile 4×100 mista hanno posto il termine a un day-8 per l’Italia negativo. Dopo l’eliminazione clamorosa del quartetto maschile, è arrivata anche quella delle ragazze.

Un’esclusione dalla Finale, in questo caso, più prevedibile perché i valori in acqua erano ben noti e si sapeva che per le italiane sarebbe stato difficile essere nel gruppo delle migliori otto nel pomeriggio. Dal lancio di Margherita Panziera a 1:00.60 si è compreso che la situazione non fosse delle più rosee. Un contesto di gare nel quale Martina Carraro, Ilaria Bianchi e Sofia Morini non sono riuscite a tirar fuori quel qualcosa in più, ottenendo il crono di 4:00.67 (undicesimo).

Italia quindi spettatrice della mista sia al maschile che al femminile con il Canada che in questo caso specifico ha ottenuto il miglior tempo di 3:55.93 davanti agli Stati Uniti (3:56.31) e alla Svezia (3:57.49). A completare il quadro delle finaliste abbiamo l’Australia (3:57.74), l’Olanda (3:57.81), la Cina (3:58.13), la Francia (3:58.54) e il Giappone (3:58.58).

