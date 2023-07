Nuoto, Mondiali 2023: Benedetta Pilato super nelle batterie dei 50 rana! Anita Bottazzo è subito dietro

Una mattinata da incorniciare. I punti interrogativi non mancavano alla vigilia di questi 50 rana donne per quanto riguarda Benedetta Pilato. L’azzurra, reduce da una stagione molto complicata, non aveva grandi aspettative e il 2023 aveva riservato più delusioni che gioie in vasca. Nelle batterie della settima e penultima giornata dei Mondiali di nuoto a Fukuoka (Giappone), la pugliese ha saputo ritrovarsi.

Sì, perché la heat è stata fantastica da parte sua: ottimo il tuffo e strepitosa la progressione nel secondo 25m. Un ritmo vorticoso quello di Benny, come nelle sue miglior versioni, e il crono a premiarla in 29.60 (miglior tempo al mondo quest’anno), in vetta all’overall. A completare il quadro lusinghiero in casa Italia è stata anche l’esordiente Anita Bottazzo.

La classe 2003 del Bel Paese si è presentata nell’ultima heat senza starci troppo a pensare, togliendosi il lusso di mettere la mano davanti all’americana Lilly King (30.05) e di stampare sulla piastra il secondo tempo dell’overall (30.02), togliendo 21 centesimi al suo personale, non proprio pochi su un 50 rana.

Vedremo a questo punto cosa accadrà in semifinale e quante possibilità avrà Pilato di replicare, visto un riscontro a soli tre decimi dal suo primato del mondo. Ci si aspetta un segnale dalla lituana Ruta Meilutyte, oro in questa sede nei 100 rana e solo ottava nel computo totale della mattinata giapponese (30.39). Da segnalare l’uscita di scena della sudafricana Lara Van Niekerk, autrice di un 29.75 in stagione, e in questo caso prima delle escluse in 30.76.

