Nuoto, Martina Carraro: “Non ne avevo per fare di più. L’anno prossimo sarò allenata da Scozzoli”

Nulla da fare per Martina Carraro nel penultimo atto dei 200 rana ai Mondiali 2023 di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka (Giappone). L’azzurra classe 1993 non ne ha per fare la differenza e fa segnare un 2:25.76 che vale l’ultimo posto nella seconda semifinale e il 14° crono assoluto. L’italiana viene dunque eliminata.

“Ho provato a fare la gara con l’intenzione di recuperare nel secondo 100, ma non ne avevo – ha dichiarato Carraro subito dopo la sua prestazione davanti ai microfoni di Rai 2 -. Devo dire che nuotare un 200 rana a un Europeo è tutta un’altra cosa rispetto a nuotarlo in un Mondiale come questo. Passare ai 100 con 1’11” ed essere così tanto dietro rispetto alle altre non aiuta. Anche se inizi a recuperare c’è talmente tanto distacco che un po’ perdi le speranze mentre nuoti”.

La nativa di Genova ha poi continuato dicendo: “Non è stato sicuramente il mio miglior Mondiale e mi dispiace perché comunque dopo l’anno scorso abbiamo ricominciato da capo e non è stato facile”. Martina ha concluso con un’importante rivelazione: “L’anno prossimo ci saranno novità con Fabio (Scozzoli, suo fidanzato, ndr) come mio allenatore e quindi ricomincerò con fiducia”.

