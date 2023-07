Nuoto, Marchand batte dopo 15 anni il record del mondo di Phelps nei 400 misti. 7° Razzetti

Sotto gli occhi di Michael Phelps, il francese Leon Marchand ha realizzato il proprio capolavoro. Lo si era capito già nelle batterie di questa prima giornata dei Mondiali di nuoto in corsia di Fukuoka (Giappone) che il potenziale fosse speciale e la Finale dei 400 misti odierni è stata una conferma.

Il transalpino, infatti, si è confermato campione del mondo, dopo il sigillo dell’anno passato alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), ma stavolta ha abbinato il record del mondo di 4:02.50, migliorando il riferimento del Kid di Baltimora (4:03.84) che durava da 15 anni, quando Phelps siglò questo tempo nelle Olimpiadi di Pechino, con l’uso poi dei costumi in gomma.

Un incedere regalare di Marchand con un primo 100 da 54.66, un secondo da 1:56.64 e un terzo, con la rana, spaventoso da 3:04.28. La gambata a stile libero è stata quella del fuoriclasse e il crono conclusivo ha parlato chiaro. Sul podio sono saliti l’americano Carston Foster (4:06.56), che ha cercato di lottare con il francese fino a che ha potuto, mentre il bronzo è andato al giapponese Daiya Seto (4:09.41).

Un riscontro, quello del nipponico, che poteva essere alla portata di Alberto Razzetti, tra i delusi di questa Finale. Il ligure ha nuotato un crono da 4:11.73 e non è mai entrato in grado di combattere per la top-3, affossato dalla solita problematica frazione a dorso e privo di quel quid per reagire. Il “Razzo” proverà a rifarsi nelle altre specialità nelle quali sarà impegnato.

