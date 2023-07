Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “In Giappone sono stato male. Alle Olimpiadi potrei rinunciare a qualche gara”

Neanche il tempo di tornare dal Giappone, che Gregorio Paltrinieri ha fatto subito un altro viaggio. Stavolta però non si è trattato di un qualcosa legato al suo sport, bensì di una gita per andare a sostenere la sua fidanzata Rossella Fiamingo ai Mondiali 2023 di Scherma che si stanno svolgendo a Milano. Il nuotatore italiano si è gustato il magnifico argento conquistato dalla sua compagna nella gara a squadre della spada e poi ha risposto a qualche domanda dei giornalisti presenti.

“Nel complesso l’esperienza in Giappone è stata più deludente che gratificante per me – ha affermato Paltrinieri parlando dei Mondiali di nuoto -. Ho fatto due belle gare: l’oro nella staffetta e l’argento nella 5 km. Tutto il resto mi è mancato un po’ di preparazione e quindi sono dovuto tornare prima. La condizione non era giusta per gareggiare. Mi dispiace rinunciare ai 1500 di domani, ma ero totalmente scarico di energia e ho deciso di tornare. In questi giorni dovrò fare un po’ di analisi perché non sono stato proprio bene”.

Il dispiacere è tanto per aver lasciato il Giappone con le gare ancora in corso: “Io sarei rimasto là, ma sono dovuto tornare per fare delle visite per vedere se è tutto ok. Poi tra l’altro settimana prossima ci sarebbe una Coppa del Mondo a Parigi e la possibilità di farla c’era prima di capire che non sto così bene. Tornando prima ho accelerato un po’ le cose. Le gare comunque le sto seguendo”.

Il nativo di Carpi ha in seguito proseguito parlando del suo futuro: “Non so ancora i miei prossimi appuntamenti. L’anno prossimo sarà importantissimo, voglio arrivare bene alle Olimpiadi. Forse dovrò fare delle scelte. Una volta potevo permettermi di fare tutto anche al mio 80% e vincevo ovunque, ma ora non posso più farlo. La dimostrazione sono anche questi Mondiali: se non sono veramente specializzato in una cosa, poi dopo non ottengo i risultati che spero. Dovrò decidere cosa fare l’anno prossimo, cinque gare sono toste da sostenere e quindi vediamo”.

La fiducia comunque non manca: “Sono positivo. Io penso ancora di essere il più forte quando sto bene. Non l’ho dimostrato in tutto quello che volevo dimostrare, però stavo veramente male e siamo comunque riusciti a vincere la staffetta e ho vinto anche l’argento nella 5 km chiudendo a un passo da Wellbrock. È stato un anno anche un po’ sfortunato, ma credo di poter fare ancora bene. Devo solo stare bene fisicamente e forse centellinare le energie perché non posso più fare mille gare”.

Il nuotatore italiano ha poi spiegato a cosa potrebbe rinunciare: “Per forza di cose la piscina sarà la prima che toglierò se sarà necessario togliere qualcosa. Sono 12 anni che faccio piscina e forse lì è più difficile mantenere uno standard alto. Però non ho ancora deciso, serve un po’ di calma. Sono un po’ di stagioni che faccio tutto. L’anno scorso sono uscito con otto medaglie tra Europei e Mondiali facendo tutto e quindi nella mia testa potevo fare tutto, ma quest’anno è stato molto più difficile. Ora se faccio entrambe le mie cose all’80% non è abbastanza e quindi ora dovrò pensare bene a cosa fare. L’obiettivo è arrivare a Parigi cercando di portare più gare possibili, ma se c’è da rinunciare a qualcosa rinuncerò per poter fare bene nelle altre gare”.

E dopo Parigi? “Non so se poi arriverò fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 – ha affermato l’azzurro -. Se sto bene ci andrò, ma ora è un periodo un po’ di scelte, nel senso che quello che faccio mi mette davanti delle situazioni a cui prima o poi sarei dovuto arrivare. È tempo di decidere, ma intanto voglio farlo per l’anno prossimo. Comunque credo che dopo Parigi la piscina sia impensabile, anche perché stanno arrivando molti giovani forti, mentre il fondo è più aperto”.

Paltrinieri ha successivamente commentato il Mondiale dell’Italia in Giappone: “Non è ancora finito il campionato. Faremo le giuste valutazioni alla fine. Comunque non è stato un Mondiale brutto, è solo che l’anno scorso eravamo stati una potenza incredibile. Secondo me siamo una squadra molto forte e possiamo dimostrarlo”.

Non è infine mancata qualche parola sulla gara della fidanzata Rossella Fiamingo: “Era la prima volta che assistevo a una competizione di scherma ed è stato molto entusiasmante per me. Peccato per la finale, ma è comunque un argento mondiale che è sempre bello da portare a casa”.

Foto: LaPresse