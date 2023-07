Nuoto, Benedetta Pilato miglior tempo: “Proverò a migliorarmi. In allenamento i riscontri erano buoni”

Dopo una lunga attesa, il momento è arrivato e per Benedetta Pilato i motivi per cui sorridere non sono mancati dopo le batterie dei 50 rana donne in questi Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga. La giovane pugliese, argento mondiale l’anno scorso in questa specialità, ha ottenuto il miglior riscontro delle heat con il fantastico crono di 29.60 (miglior tempo al mondo in questa gara nel 2023).

Parliamo della quinta prestazione mondiale di sempre e quindi il suo valore è decisamente importante. Una mattinata nel segno dell’Italia dal momento che Anita Bottazzo ha siglato il secondo tempo dell’overall di 30.02, togliendo 21 centesimi al proprio personale. Alle spalle delle italiane si è classificata la statunitense Lilly King in 30.05, mentre più indietro Rute Meilutyte, che ha decisamente controllato nel corso delle batterie.

“Ho aspettato tanto e non vedo l’ora di gareggiare. Siamo qui da molto tempo e la voglia di competizione è aumentata di giorno in giorno. Dopo un anno così e così, non sapevo cosa aspettarmi: i riferimenti in allenamento era buoni ma la gara è un’altra cosa, può succedere di tutto. Non mi aspettavo questo tempo, penso di averlo nuotato soltanto una volta l’anno scorso. Non penso di avere molto di meno ma in semifinale ci provo“, ha raccontato ai microfoni della Rai la nostra portacolori.

A questo punto vedremo due azzurre nelle semifinali del primo pomeriggio italiano in corsia 4 e sarà interessante comprendere la loro reazione, rispetto all’incedere delle rivali che verosimilmente saliranno di colpi.

Foto: LaPresse