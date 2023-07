Scherma, Mondiali 2023: Federica Isola accede al tabellone principale

Sono cominciati i Mondiali di scherma a Milano. In questa prima giornata erano in programma le qualificazioni della spada femminile con la sola Federica Isola presente per l’Italia. Un ottimo inizio per la lombarda, che è proprio padrona di casa nella sua Milano.

Isola ha concluso la fase a gironi con cinque vittorie ed una sconfitta. I successi sono arrivati contro la giapponese Saito, con la colombiana Correa Santa, con la neozelandese Cooper, con la greca Theodoropoulou e con la brasiliana Netto Simeao. Unico ko con la romena Veres per 4-5.

Qualificate per il tabellone principale le altre azzurre, tramite la loro posizione nel ranking mondiale: Rossella Fiamingo, Mara Navarria ed Alberta Santuccio.

Queste le sfide del primo turno per le italiane:

Navarria – Egamberdieva (Uzb)

Isola – Yu (Chn)

Santuccio – Khatri (Ind)

Fiamingo – Azukaite (Ltu)

Foto: Bizzi/Federscherma