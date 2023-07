Nuoto, Fabrizio Antonelli: “Condizioni di Paltrinieri precarie, ha bisogno di riposarsi”

Ha fatto scalpore in mattinata la scelta di Gregorio Paltrinieri di rinunciare alla gara dei 1500 stile libero e di lasciare così, all’improvviso, i Mondiali di nuoto di Fukuoka. Soprattutto quando era stato designato come capitano della spedizione. Ma le sue condizioni fisiche non erano affatto le migliori possibili.

“Una decisione assolutamente necessaria, non aveva senso stare qui a lottare con una condizione di salute precaria che ci portiamo dietro da quasi un mese“. Queste le parole, nude e crude, del suo allenatore Fabrizio Antonelli ai microfoni della Rai, dette quasi con un fardello enorme sulle spalle.

Antonelli però non vede questo addio come una sconfitta e vede il bicchiere mezzo pieno: “È una decisione che ha portato serenità a tutti, a lui più degli altri. Ha bisogno di stare a casa e riposarsi. È andato via da qui comunque con un bottino di medaglie importanti nel fondo, anche nella batteria degli 800 ha mostrato che la voglia di lottare non gli manca mai“.

Per l’allenatore di Paltrinieri, la cosa più difficile non è stata la rinuncia alla gara, quanto l’abbandono del gruppo azzurro: “Ci teneva molto, ha lasciato ai ragazzi un messaggio motivazionale da pelle d’oca. Però ha capito che era la scelta più giusta per stare bene. Lui ha lottato fino in fondo, poi bisogna avere la maturità di capire quando dare la priorità alla salute per preparare battaglie più importanti“.

Foto: Mattia Ferru – Swim4Life Magazine