Nuoto di fondo, Leonie Beck vince l’oro mondiale nella 10 km, sesta Taddeucci e decima Gabbrielleschi

Calato il sipario sulla prima gara di questi Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone). Nello specchio d’acqua del Seaside Momochi Beach Park, la 10 km femminile ha emesso i propri verdetti ed è stata la tedesca Leonie Beck a conquistare il titolo iridato.

La teutonica, già oro negli Europei dell’anno scorso a Roma, si è confermata su alti livelli, interpretando alla perfezione la prova e venendo fuori con grande insistenza nell’ultimo giro. Scegliendo una linea di “navigazione” tutta sua, Beck è riuscita a staccare tutte e a toccare in solitaria (2h02’34″0), davanti all’australiana Chelsea Lea Gubecka (2h02’38″1), molto attiva fin dalle prime battute, e all’americana Katie Grimes, straordinaria nell’ultima parte della prova, con una nuotata super potente, a battere al fotofinish gli ori olimpici di Rio 2016 e di Tokyo 2020, Sharon van Rouwendaal e Ana Marcela Cunha (stesso tempo 2h02’42″3).

Come da regolamento, sono state le prime tre atlete ad aver staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 in questa manifestazione. Altri 13 quote saranno assegnate nella rassegna iridata a Doha nel febbraio 2024.

Dovranno ricorrere alla seconda chance per qualificarsi ai Giochi Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi. Le due azzurre hanno terminato la 10 km in sesta (2h02’46″7) e in decima posizione (2h03’15″7). Taddeucci, sempre nelle prime posizioni, è arrivata “cotta” nell’ultima parte, non avendo lo spunto per giocarsi allo sprint la top-3. Più arretrata Gabbrielleschi che ha perso terreno nei passaggi alle boe, non riuscendo più a recuperare.

Foto: Lapresse