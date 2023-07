Nuoto artistico, Italia in Finale nella routine acrobatica dei Mondiali di Fukuoka

Seconda giornata di gare alla Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), sede dei Mondiali degli sport acquatici 2023. Il nuoto artistico ha proposto nella nottata italiana la fase preliminare della routine acrobatica riservata alle squadre.

L’Italia ha schierato al fianco dell’esperta Linda Cerruti un roster di atlete molto giovani come Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Sophie Tabbiani, senza dimenticare Enrica Piccoli e Francesca Zunino, con una storia nella compagine importante alle spalle. Lo aveva detto alla vigilia il direttore tecnico, Patrizia Giallombardo, che l’intenzione di questa rassegna iridata fosse quella di dare il via a un nuovo corso, rivoluzionando anche la squadra.

Le azzurre hanno totalizzato il nono punteggio di 197.5167, ottenendo 17.8000 nelle difficoltà, 84.0500 nell’impressione artistica e 113.4667 negli elementi. Un esercizio il cui tema “The Dragon” è stato accompagnato dalla musica Snap Tik.biz Rise of Elvis Flags, in una coreografia curata dallo staff italiano.

Una eliminatoria in cui è stata la Cina a svettare con il punteggio di 236.0733 a precedere gli USA (233.9333) e l’Ucraina (227.9200). A completare il quadro della top-12 qualificante per l’atto conclusivo troviamo, il Giappone (224.5167), la Francia (212.8900), il Canada (203.6600), il Messico (202.4533), Israele (198.4967), l’Italia, per l’appunto, la Germania (190.0267), il Kazakistan (178.5166) e l’Egitto (178.4466).

