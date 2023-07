Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri: “Da gennaio mi sono fermato sei volte per problemi fisici, non ne avevo…”

Dura da mandare giù. Non sono arrivate buone notizie dalla 10 km di nuoto di fondo in questi Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). L’Italia delle acque libere, dopo aver dovuto incassare i mancati pass olimpici nella gara femminile per il sesto e decimo posto di Ginevra Taddeucci e di Giulia Gabbrielleschi, è rimasta a bocca asciutta anche nella prova maschile in cui si sperava di fare bottino pieno.

Sì, perché Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, rispettivamente argento e oro mondiale a Budapest l’anno scorso, hanno concluso in quarta e quinta posizione e di conseguenza non hanno staccato il biglietto per Parigi 2024, dal momento che il regolamento prevede che in Giappone solo i medagliati possono conquistare anche la qualificazione a Cinque Cerchi. Una seconda possibilità ci sarà a Doha nella competizione iridata del febbraio 2024.

A centrare l’obiettivo sono stati Florian Wellbrock (oro), Kristóf Rasovszky (argento) e Oliver Klement (bronzo) e per la selezione del Bel Paese tanta delusione. Paltrinieri non nasconde amarezza ai microfoni della Rai, analizzando quanto accaduto e raccontando le criticità di una stagione che finora è stata tutt’altro che perfetta.

“E’ stata una gara durissima, ero al massimo. Ho provato a stare con i migliori, ma sono andati molto forte, oggi più di così non ne avevo. Ci sono gare in cui hai margine e altri in cui la spia della riserva è accesa e purtroppo si è verificato quest’ultimo caso. Da parte mia c’è tranquillità perché ho dato il 100%, ma la mia condizione non è perfetta“, ha rivelato Greg.

“Sapevo di non stare nella forma ideale, per questo ho gareggiato anche in maniera diversa dal solito, nascondendomi nella prima parte e provando a venir fuori nell’ultima. Purtroppo è un’annata che per vari motivi, da gennaio, mi sono fermato sei volte, le abbiamo contate…Io mi sono buttato in acqua, come al solito, per vincere e il mio spirito sarà questo anche per le prossime in questi Mondiali, ma chiaramente non sto al meglio perché non ho potuto allenarmi come avrei voluto. Non è comunque una cosa che mi spaventa, ho affrontato le Olimpiadi di Tokyo dopo aver avuto la mononucleosi per cui…Oggi non è andata, proverò a qualificarmi più avanti, ma io continuo a credere alle mie possibilità in questa specialità“, ha sottolineato Paltrinieri.

Foto: LaPresse