Nuoto di fondo, Florian Wellbrock domina la 10 km ai Mondiali 2023. Niente pass olimpici per Acerenza e Paltrinieri

Secondo giorno di gare dei Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone) che va in archivio e per la Germania ci sono validi motivi per festeggiare. Dopo il sigillo iridato di Leonie Beck di ieri (atleta allenata da Fabrizio Antonelli nel gruppo italiano), è arrivato il sigillo del campione olimpico in carica, Florian Wellbrock. Nello specchio d’acqua del Seaside Momochi Beach Park, la 10 km maschile è stata quasi completamente dominata dall’asso teutonico che, in testa fin dalle prime battute, ha cercato di imporre un ritmo molto elevato per mettere in difficoltà i suoi rivali ed effettuare una prima scrematura.

A metà della prova Wellbrock saggiamente, un po’ come avviene nel ciclismo, ha lasciato l’iniziativa a un altro dei favoriti della vigilia, l’ungherese Kristóf Rasovszky, ma poi nell’ultima tornata la sua progressione è stata inarrestabile e con il crono di 1:50:40.3 si è andato a prendere il metallo pregiato a precedere il magiaro di 18.7 e l’altro tedesco Oliver Klement a 20.5, a suggello della grande prestazione della Germania in due giorni di gare nelle acque libere nipponiche.

Niente da fare per Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, che si presentavano con l’argento e l’oro dell’anno scorso ai Mondiali di Budapest (Ungheria). Non ne avevano i due caimani nostrani, fiaccati dall’incedere impetuoso di Wellbrock e giunti al traguardo con zero energie. Il lucano ha toccato in quarta posizione a 36.4, mentre Greg è giunto all’arrivo quinto a 1:00.4.

Un 2023 avaro di soddisfazioni per il carpigiano, caratterizzato da tanti problemi fisici che ne hanno minato non poco la preparazione. Condizione imperfetta e prestazione lontana dall’eccellenza. E’ sfumata così la prima chance di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dal momento che in questa rassegna iridata le carte a Cinque Cerchi erano riservate ai medagliati di questa 10 km. Ci si riproverà nei Mondiali di Doha del febbraio 2024 dove saranno 13 le quote disponibili.

Foto: LaPresse