Nuoto, Butini lancia l’Italia ai Mondiali: “Difficile ripetersi, ma vinceremo un numero di medaglie congruo”

Manca sempre meno. La Nazionale italiana di nuoto dopo l’ultima settimana di allenamenti a Tokyo ha raggiunto Fukuoka, città del Giappone che ospiterà gli attesissimi Campionati Mondiali 2023, in scena dal 23 al 30 luglio.

Una rassegna iridata in cui la compagine tricolore vuole recitare il ruolo di attrice protagonista, proseguendo dunque l’incredibile striscia positiva del 2022. A questo proposito è intervenuto Cesare Butini, Direttore Tecnico della squadra italiana che ha illustrato a poche ore dall’inizio delle gare tutti gli obiettivi: “E’ difficile ripetersi – ha detto Butini nelle parole raccolte da Federpesistica – possiamo raccogliere un numero di medaglie congruo al nostro movimento, ma garantisco certamente il massimo impegno degli atleti e di tutto lo staff. Siamo una squadra coesa, con un progetto comune, che condivide metodologie e strategie. Quando gli atleti vedono che i tecnici hanno intenti comuni capiscono che fanno parte di un progetto di gruppo e questo ci inorgoglisce”.

La competizione iridata sarà il primo evento che darà il la a tredici mesi di fuoco che proseguiranno poi con il Mondiale 2024 di Doha e soprattutto con i Giochi Olimpici di Parigi. Sono dunque alte, come normale che sia, le aspettative, anche se la chiave secondo Butini sarà quella di stare al passo con i diretti avversari.

“Arriviamo sicuramente con molte aspettative, la voglia di far bene e proseguire il trend positivo ma anche con la consapevolezza che non sarà così facile. Dobbiamo essere consapevoli di dover lavorare ancora molto, perché ormai siamo nell’anno preolimpico e dobbiamo stare al passo con il movimento internazionale. E in questo dobbiamo essere bravi. Abbiamo una squadra giovane ma non giovanissima come impegni, perché abbiamo atleti e cito come primo esempio Gregorio Paltrinieri, ma questo vale anche per altri, che sono in competizione da quattro e cinque anni ed è difficile reinserire un miglioramento; dobbiamo essere bravi anche l’anno prossimo ad inserire qualche giovane che possa essere di stimolo e al contempo integrarsi nel gruppo.”

Tantissimi i nomi in lizza: dal Capitano Paltrinieri a Simona Quadrella, da Thomas Ceccon a Nicolò Martinenghi passando per Benedetta Pilato. Ma Per il DT sarà una rassegna importante anche sul livello psicologico, in quanto la sfida sarà riconfermarsi: “Gli ottimi risultati ottenuti e la grande esperienza maturata ai Mondiali di Budapest dove abbiamo stabilito il record di medaglie e agli Europei di Roma 2022 dove abbiamo vinto e festeggiato insieme ai nostri tifosi ci danno certamente grande entusiasmo – continua il DT azzurro – e sono molto importanti per la nostra crescita. Tutto questo è difficile da ripetere, perché quando si arriva in alto è più complicato restarci e dobbiamo abituarci a questo: fino adesso abbiamo avuto l’entusiasmo e ora questo va finalizzato al mantenimento di un trend di altissimo livello. Budapest e Roma non devono essere un punto di arrivo ma un trampolino di lancio perché il nostro focus è indirizzato si a questa competizione ma già pensiamo a quello che dobbiamo fare in prospettiva olimpica”.

Foto: LaPresse