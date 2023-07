Nuoto, Ceccon resta a secco: è 5° nei 50 dorso ai Mondiali

Ci ha provato, Thomas Ceccon, ma non è riuscito a regalarsi un’altra medaglia ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka. L’azzurro ha chiuso al quinto posto la prova dei 50 dorso, vinta nella Marine Messe Hall A dallo statunitense Hunter Armstrong che oggi ha incastrato la gara perfetta.

Poco da rimproverarsi quest’oggi per l’azzurro, che ha corso praticamente sui livelli della semifinale: partenza buona, rimasto sempre vicino alla linea giusta ma mancando poi quel guizzo che lo avrebbe portato a potersi giocare una medaglia. Alla fine il suo tempo è di 24.58, a 18 centesimi dal suo record italiano e a 8 dal bronzo del cinese Jiayu Xu.

Doppietta statunitense dunque, con Hunter Armstrong che fa tutto perfettamente per 50 metri andando a chiudere in 24.05, avanti di quasi due decimi avanti al connazionale Justin Ress, campione nel 2022 e che paga una brutta partenza per i suoi standard.

A mettere il naso avanti a Ceccon c’è anche l’europeo Ksawery Masiuk: il diciottenne polacco riesce a stargli avanti in corsia 6 per un solo centesimo in 24.58. A chiudere la gara sono il greco Apostolos Christou con il sesto posto (24.60), il neozelandese Andrew Jeffcoat (24.66) ed il tedesco Ole Braunschweig, ultimo in 24.93.

