Nuoto, Benedetta Pilato si prende il bronzo nei 50 rana! Surreale record del mondo per Meilutyte

Un bronzo con dedica. Benedetta Pilato ha fatto il possibile, prendersi una medaglia mondiale nei suoi 50 rana per la terza edizione consecutiva dei Mondiali di nuoto in vasca lunga non è cosa da poco e lei l’ha fatto. Un anno difficile per lei, tra problemi personali e le scadenze scolastiche legate alla Maturità. Benny è riuscita a mettersi alle spalle tutto, andandosi a prendere un bronzo in 30.04 per lei e anche per colui che non sarà più il suo allenatore, Vito D’Onghia.

Dopo questa rassegna iridata, infatti, Pilato aprirà un nuovo capitolo della sua vita a Torino e sarà allenata da Antonio Satta, nel gruppo che comprende anche Alessandro Miressi. Un cambio di vita importante, legato anche agli studi universitari in biologia che la giovane pugliese ha scelto per lei. Tornando alla gara, la nuotata dell’azzurra non è stata brillante come nella batteria di ieri, quando seppe realizzare un 29.60 straordinario. Tuttavia, il podio mondiale è un bella iniezione di fiducia e un bel modo per rilanciarsi in vista dell’anno venturo in cui ci saranno le Olimpiadi di Parigi.

L’oro, come da pronostico, è andato alla lituana Ruta Meilutyte che, come era prevedibile, si è imposta con il nuovo record del mondo di 29.16, migliorando il limite proprio di Benedetta (29.30). Una condizione spaventosa quella della lituana che, già vincitrice nei 100 rana, non poteva che portare a questo riscontro. L’argento è andato all’americana Lilly King (29.94).

Una Finale nella quale anche Anita Bottazzo ha fatto il suo, toccando la piastra in 30.11 (quinta), non distante dal personale di 30.02 nuotato nelle heat mattutine di ieri. Una buona prestazione per lei, esordiente a questi livelli.

Foto: LaPresse