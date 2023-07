Nuoto, Ceccon lancia la sfida: “Nei 50 farfalla pago in partenza, ma i miei secondi 25 non li ha nessuno”

Missione compiuta per Thomas Ceccon nei 50 metri farfalla ai Mondiali 2023 di nuoto. A Fukuoka, in Giappone, l’italiano classe 2001 chiude al 2° posto nella seconda semifinale con il tempo di 22.92 (3° crono assoluto) e strappa il pass per l’ultimo atto. Domani alle ore 13:46 l’azzurro potrà dunque andare a caccia di medaglia.

“Oggi sono entrato in modalità gara. Sono tornato – ha affermato Ceccon dopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai 2 -. Ho fatto 47 metri di gara, quindi diciamo che va bene. 22”7 potevo farlo, con un’altra bracciata nel finale sarebbe stata una gara perfetta”.

Il nativo di Thiene ha poi aggiunto: “Forse faccio un po’ fatica in partenza rispetto agli altri, però ho un secondo 25 che non ha nessuno a parer mio e quindi punterò su quello. Sono contento di essere entrato in finale, non è mai scontato”.

Thomas tornerà ora in acqua tra poco più di un’ora: “Adesso devo pensare alla staffetta (la 4×100 sl, in programma oggi alle 14:43, ndr). Stamattina sono stati bravi i ragazzi. Tra l’altro è stata squalificata la Gran Bretagna, che secondo me in finale poteva fare il record del mondo. Ci siamo dunque tolti un peso in più. Che gara mi aspetto? Io partirò in ultima. Cercheremo di conquistare una medaglia. Ci sono altre nazioni di altissimo livello, ma noi ci proveremo”.

