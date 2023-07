Nuoto, Ariarne Titmus oro iridato e record del mondo dei 400 sl! 2ª Ledecky, McIntosh fuori dal podio

Acqua bianca nella Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), sede dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. Ci si aspettava molto dallo scontro nella Finale dei 400 stile libero donne tra l’australiana Ariarne Titmus, l’americana Katie Ledecky e la canadese Summer McIntosh, quest’ultima presentatasi con il record del mondo di 3:56.08 nel corso dei Trials nazionali.

E’ stata la campionessa olimpica in carica a far capire che il suo incedere in acqua sia di un’altra dimensione. Impostando fin da subito una gara di testa, Titmus si è permessa il passaggio mostruoso di 56.92 nei primi 100 metri per costringere le altre ad andare oltre il proprio limite e nello stesso tempo costruendosi un po’ di margine nei confronti di Ledecky.

In questo modo, dopo aver “gestito” nella fase centrale, gli ultimi 100 metri dell’australiana sono stati uno spettacolo: il penultimo 50 da 29.61 e l’ultimo 50 da 28.87, una chiusura da 200 sl e da record del mondo di 3:55.38. Argento per la citata Ledecky (3:58.73), mentre il bronzo è andato a sorpresa alla neozelandese Erika Fairweather (3:59.59) davanti a una McIntosh (3:59.94) deludente.

Una Finale nella quale la cinese Li Bingjie non è riuscita a inserirsi nella lotta con il crono di 4:01.65 (quinta) davanti all’australiana Lani Pallister (4:05.17), alla tedesca Isabel Gose (4:05.27) e all’americana Bella Sims (4:05.37).

