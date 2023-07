Nuoto, Benedetta Pilato confessa: “Non mi sentivo bene come stamattina. Contenta che il mio WR sia stato solo eguagliato”

Benedetta Pilato non riesce a confermare le stesse sensazioni date in mattinata nei 50 rana ai Mondiali di Fukuoka. Dopo aver registrato il primo tempo assoluto nelle batterie, stavolta l’azzurra deve accontentarsi dell’accesso in finale con il quarto crono assoluto.

E soprattutto, arriva il momento in cui non è più da sola a detenere il record del mondo sulla distanza breve. Ruta Meilutyte difatti pareggia il suo 29”30 nella stessa semifinale in cui Benedetta va a toccare la piastra in 30”09.

“Mi aspettavo che ci riuscisse dopo averla vista nei 100, ma sono contenta che il tempo sia uguale – afferma Pilato ai microfoni Rai – Mi sentivo peggio di stamattina già nel riscaldamento, ma non credevo così tanto. Ma a prescindere dal tempo di oggi, domani è un’altra gara e bisognerà mettere la mano avanti prima di tutti“.

Benedetta si sente soddisfatta comunque del livello toccato: “Era tanto che non gareggiavo in maniera competitiva. Al Settecolli avevo una condizione approssimativa, l’ultima gara di livello risaliva agli Assoluti, ne rimango contenta. Domani dovrò correre come stamattina“.

Foto: LaPresse