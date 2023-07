Nuoto artistico, Mondiali 2023: lo spagnolo Diaz Del Rio Soto vince l’eliminatoria del solo tecnico

Lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio Soto ha concluso al primo posto l’eliminatoria del solo tecnico maschile ai Mondiali di nuoto artistico a Fukuoka. L’iberico, principale favorito per la medaglia d’oro vista l’assenza di Giorgio Minisini, ha chiuso con un punteggio complessivo di 220.4034.

Staccato di poco meno di sei punti in seconda posizione si è classificato l’americano Kenneth Gaudet (214.4916), che ha preceduto il colombiano Gustavo Sanchez (202.2220) ed il francese Quentin Rakotomalala (186.7233).

Un’eliminatoria che ha visto solamente dieci atleti al via e quindi tutti si sono qualificati per la finale di domani. Il discorso per le medaglie sembra scritto ai primi tre visto, visto che anche il quinto, il kazako Eduard Kim (180.5634), è molto lontano dal podio.

Come detto spicca in questi Mondiali l’assenza di Giorgio Minisini. Il campione azzurro si è purtroppo infortunato in allenamento poco prima della rassegna iridata: lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro e dunque operazione chirurgica per il romano.

FOTO: LaPresse