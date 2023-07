Nuoto artistico, Mondiali 2023: l’Italia cerca risposte dopo la rivoluzione regolamentare che ha sconvolto le gerarchie

Tutto pronto a Fukuoka (Giappone). Dal 14 al 22 luglio presso la Marine Messe Hall A, il nuoto artistico darà spettacolo per l’edizione 2023 dei Mondiali e si andrà a caccia di soddisfazioni e di medaglie, mixando la creatività in acqua con la determinazione nel conseguire un dato risultato.

La Nazionale italiana ripartirà poche settimane dopo l’avventura dei Giochi Europei a Cracovia (Polonia). Il bilancio era stato di 1 oro, 3 argenti e 1 bronzo. Una competizione nella quale a mettersi in luce era stata “solo” la routine del duo misto formato da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, sul tetto d’Europa.

Sì, perché l’argento dei due ragazzi italiani, nel libero, era da accogliere in chiave critica, tenendo sempre in grande considerazione lo status degli atleti nostrani e il fatto che si competa senza la Russia, squadra dominante di questa particolare disciplina. A ciò, si è aggiunta una vera e propria tegola: l’infortunio nel corso di un allenamento a Minisini. I controlli radiografici non hanno regalato sorrisi, vista la lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro. Per questo, niente danza in vasca per il Golden Boy.

Un’assenza molto pesante per il gruppo nostrano, citando i due ori mondiali dell’anno passato a Budapest (oltre a quelli europei), che va ad acuire quanto visto nei Giochi in Polonia, menzionando l’ottavo posto del duo libero formato da Linda Cerruti e la citata Lucrezia Ruggiero e il terzo posto nella routine acrobatica vinta dalla Francia.

La squadra guidata da Patrizia Giallombardo ha effettuato diverse modifiche alle proprie esecuzioni, aumentando non poco il grado di difficoltà, tuttavia con il cambiamento dei punteggi e il nuovo standard richiesto nel calcolo complessivo dello stesso si sono presentate delle criticità. Le penalità legate soprattutto all’ibrido sono costate caramente. In vista quindi della rassegna iridata sarà necessario rianalizzare quanto accaduto e trovare delle soluzioni nell’immediato.

Foto: LaPresse