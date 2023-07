Nuoto artistico, Mondiali 2023: Dennis Gonzalez Boneu conquista l’oro nel solo libero

Trionfa Dennis Gonzalez Boneu nella finale del solo libero maschile ai Mondiali 2023. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone, lo spagnolo regala spettacolo con il suo magnifico esercizio e conquista un’importantissima medaglia d’oro. Per l’iberico si tratta del secondo metallo pregiato conquistato in questa rassegna iridata dopo l’argento nel duo misto tecnico.

193.0334 (87.3000 di impressione artistica e 105.7334 di esecuzione) il punteggio finale di oggi del 19enne Gonzalez Boneu, che fa meglio di 3.0709 punti rispetto al colombiano Guastavo Sanchez (189.9625), secondo e dunque argento. Il bronzo va invece al 18enne statunitense Kenneth Gaudet (179.5562), terzo a 13.4772 dalla vetta.

Chiude quarto il giapponese Yotaro Sato (167.9709) con un distacco di 25.0625 punti da Gonzalez Boneu, mentre termina la prova al quinto posto il britannico Ranjuo Tomblin (166.1792) con un ritardo di 26.8542.

Ricordiamo che in questa gara non era presente l’italiano Giorgio Minisini a causa della lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro, infortunio che l’azzurro ha rimediato poco prima dell’inizio dei Mondiali.

Foto: LaPresse