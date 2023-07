Calendario nuoto di fondo, Mondiali 2023: orari 20 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Siamo all’ultimo atto dei Mondiali di nuoto di fondo di scena a Fukuoka. Domani 20 luglio si terrà, nelle acque del Seaside Momochi Beach Park, l’ultima gara di questa competizione iridata. A chiudere i conti sarà la 4×1500 metri mista.

L’Italia va a caccia del primo alloro iridato di questo 2023, con le competizioni fino ad ora dominate da Leonie Beck e Florian Wellbrock. Per gli azzurri ci saranno sicuramente Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, riscattatisi con l’argento e il bronzo ottenuti nella gara sui 5 chilometri, affiancati da Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci.

I Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone) saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma iridato.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

Ore 1.00 italiane: 4×1500 metri mista (Domenico Acerenza, Rachele Bruni, Gregorio Paltrinieri, Ginevra Taddeucci)

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2023

Diretta tv: Rai 2, Rai Sport HD, Sky Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse