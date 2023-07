Nuoto artistico, Mondiali 2023: Cheng e Shi conquistano l’oro nel doppio misto libero

I cinesi Wentao Cheng e Haoyu Shi trionfano nella finale del doppio misto libero, ultima gara dei Mondiali 2023 di nuoto artistico. Alla Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone, la coppia asiatica delizia il pubblico con uno strepitoso esercizio e si prende la medaglia d’oro. Per i due cinesi si tratta del secondo metallo pregiato conquistato in questa rassegna iridata, dopo il bronzo del doppio misto tecnico.

225.1020 (86.7000 di impressione artistica e 138.4020 di esecuzione) il punteggio finale di Cheng e Shi, che ottengono addirittura 32.5520 punti in più rispetto ai messicani Itzamary Gonzalez Cuellar e Diego Villalobos Carrillo, secondi con 192.5500. Terminano invece la gara al terzo posto gli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna (183.4207), che dopo l’argento del doppio misto tecnico portano dunque a casa un’altra medaglia importante.

Quarti i colombiani Jennifer Cerquera Hatiusca e Gustavo Sanchez con 170.2208 punti, mentre chiudono in quinta posizione i britannici Beatrice Crass e Ranjuo Tomblin con 151.5416. Di poco fuori dalla top five i serbi Jelena Kontic/Ivan Martinovic e i belgi Renaud Barral/Lisa Ingenito, rispettivamente sesti e settimi con 146.5708 e 144.7812.

Ricordiamo che in questa gara non era presente l’Italia a causa dell’assenza di Giorgio Minisini. L’azzurro ha subito la lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro poco prima dell’inizio dei Mondiali e non è dunque partito per il Giappone.

