Mondiali nuoto artistico 2023, Kennet Gaudet primo nei preliminari di solo libero

Kenneth Gaudet ci riprova. Dopo l’argento ottenuto nel solo tecnico, l’atleta statunitense si ritrova in prima piazza al termine della prova preliminare di solo libero ai Mondiali di Fukuoka, in una gara però che sembra aperta a qualsiasi risultato.

Senza Giorgio Minisini, ai box per il problema al ginocchio che ne hanno impedito la partenza per il Giappone, la gara non sembra avere un favorito d’obbligo. Così Gaudet, secondo nell’altra gara di singolare, guarda al momento tutti dall’alto verso il basso con il punteggio di 179.7834, con oltre sei lunghezze sull’immediato inseguitore, il kazako Eduard Kim (173.0499).

Terzo posto per il britannico Ranjuo Tomblin, ultimo ad aver abbattuto il muro dei 170 punti con 172.5166, avanti allo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu (1769.8521) ed il giapponese Yotaro Sato (167.7478).

A chiudere la classifica sono, nell’ordine, il colombiano Gustavo Sanchez (166.3022), il francese Quentin Rakotomalala (145.3501), il thailandese Kantinan Adisaisiributr, il più giovane del lotto con i suoi 16 anni (136.0416), il portoricano Javier Enrique Ruisanchez (104-5375) ed il cubano Andy Manuel Avila Gonzalez (84.8166). La finale si terrà domani alle 9.30 italiane.

Foto: LaPresse