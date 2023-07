Nuoto artistico, i Mondiali 2023 non assegneranno pass olimpici. Dove ci si giocherà la qualificazione per Parigi 2024

Manca sempre meno a Fukuoka (Giappone). Dal 14 al 22 luglio presso la Marine Messe Hall A, il nuoto artistico darà spettacolo per l’edizione 2023 dei Mondiali e si andrà a caccia di soddisfazioni e di medaglie, mixando la creatività in acqua con la determinazione nel conseguire un dato risultato.

Una rassegna iridata ha sempre un valore speciale, ma nel caso specifico in palio non ci saranno i pass olimpici per i Giochi di Parigi 2024. La rassegna a Cinque Cerchi apre a 96 atlete, otto in meno rispetto a Tokyo 2020. Da questo totale, otto quote (una squadra) sono assegnate al NOC organizzatore (Francia), lasciando 88 quote disponibili per il resto dei NOC.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale può qualificare un massimo di otto atlete per i due eventi: un massimo di una squadra e di un duo; i NOC qualificati per gli eventi per nazioni e a coppie possono iscrivere un massimo di otto atlete. L’ammissibilità delle stesse è soggetta al requisito di essere nate prima del 31 dicembre 2009.

Cinque quote squadra, per un totale di 40 atlete, saranno assegnate attraverso nelle competizioni continentali: la formazione meglio piazzata in ogni torneo continentale otterrà una quota per il NOC corrispondente, ad eccezione del NOC della Francia che, in quanto Paese ospitante, rappresenterà il continente europeo.

Cinque quote squadra, per un totale di 40 atlete, saranno assegnate attraverso i Mondiali di Doha, in programma dal 2 al 18 febbraio 2024, non quindi a Fukuoka: alle cinque squadre meglio piazzate in questa competizione sarà assegnata una quota. La classifica sarà basata sui risultati combinati delle routine. Nel caso in cui un NOC si sia già qualificato, la quota verrà assegnata al NOC successivo più alto in classifica.

I 10 Comitati Olimpici Nazionali che conseguiranno il pass nella prova a squadre, avranno automaticamente qualificato anche il duo. Altri cinque carte olimpiche saranno in palio nel duo ai campionati continentali: a qualificarsi sarà il Paese meglio piazzato (e non ancora qualificato) in ognuno dei cinque campionati citati. Infine, le quote rimanenti saranno assegnate alle nazioni meglio piazzate nel doppio ai Mondiali di Doha 2024.

Foto: LaPresse