Nuoto, Alberto Razzetti fuori dalla finale ai Mondiali nei 200 farfalla per tre soli centesimi

Tre centesimi. Questa la differenza tra giocarsi le medaglie e rimanere a guardare sugli spalti. Questo il margine che non permette ad Alberto Razzetti di giocarsi il titolo mondiale dei 200 farfalla nella Marine Messe Hall A di Fukuoka, risultando nono assoluto nelle semifinali iridate.

Alberto approccia anche bene la sfida, fa gara di testa nei primi 100 metri, puntando dunque alla prima parte per poter prendersi un posto in finale. La sua azione va piano piano però a scemare, soprattutto dopo la seconda vasca. Lì infatti comincia la rimonta in primis di Leon Marchand, con il francese che inizia a mettere la freccia.

Razzetti però ci prova, ci mette anche un’ultima zampata ai 150 metri, quando da terzo riesce a toccare per primo la piastra, ma nell’ultima vasca vede la rimonta del canadese Ilya Kharun in corsia 1 che spariglia le carte, mentre Krzystof Chmielewski e Tomoru Honda stazionano avanti all’azzurro, che chiude quinto la sua semifinale in 1.55.00.

E Alberto rimane escluso per tre soli centesimi. Nella prima semifinale è il taiwanese Kuan-Hung Wang a chiudere il lotto dei futuri finalisti in 1.54.97, nella gara vinta dallo statunitense Carton Foster, miglior tempo assoluto in 1.53.85, avanti all’ungherese Richard Martin e all’altro americano Thomas Heilman.

