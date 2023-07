Nuoto, Alberto Razzetti: “Deluso dalla mia prestazione, potevo fare molto meglio”

Una finale da figurante per Alberto Razzetti. L’azzurro non è riuscito a dire la sua per le medaglie nei 400 misti ai Mondiali di Fukuoka, chiudendo al settimo posto e assistendo da posizione privilegiata nell’impresa di Leon Marchand, che oltre all’oro distrugge anche il record del mondo di Michael Phelps, vecchio di 15 anni, con il crono di 4.02.50.

Per l’azzurro c’è solo il settimo posto in 4.11.73; purtroppo le sue problematiche nel dorso sono venute a galla prepotentemente quest’oggi in 1.07.09, rimanendo molto lontano dalla lotta per le medaglie, conquistate poi da Carson Foster in 4.06.56 e da Daiya Seto, bronzo in 4.09.41.

“Sono molto deluso – debutta Razzetti ai microfoni della Rai – non mi sentivo benissimo sin dall’inizio della gara. Questa mattina mi sono sentito molto meglio in acqua, dovrò ripensare a questa gara a mente fredda e pensarci su“.

Palpabile la mancanza della felicità dell’azzurro, che si attendeva nettamente di più dalla sua gara. E lo dimostra con la considerazione che compie nel finale avanti alle reti nazionali: “Credo che oggi potevo arrivare almeno al tempo di 4.09 e giocarmi il podio“.

Foto: Andrea Staccioli, Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM Deepbluemedia / Federnuoto