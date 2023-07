MX2, GP Lombok 2023: Jago Geerts vittorioso, 2° Andrea Adamo. L’italiano comanda la classifica mondiale

Calato il sipario sul Gran Premio di Lombok, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MX2. La minima cilindrata del Motocross è stata impegnata sul tracciato indonesiano, dove si è tenuto il secondo atto della trasferta asiatica.

La vittoria è andata al belga Jago Geerts che, in sella alla Yamaha, si è concesso una doppietta, aggiudicandosi gara-1 e gara-2 e portandosi a casa 50 punti. Si può sorridere anche in casa Italia, però, perché Andrea Adamo si sta confermando pilota degno di questo nome.

Il centauro italiano, sulla KTM, ha ottenuto nelle due manche un secondo e un terzo posto e i 42 punti sono molto comodi nell’ottica della sfida iridata. Adamo, infatti, comanda la graduatoria generale della categoria con 488 punti, approfittando delle prestazioni sottotono dei suoi più immediati inseguitori, ovvero il francese Thibault Benistant (nono nel computo dell’overall nella seconda tappa asiatica), su Yamaha, e l’olandese Kay de Wolf, sesto nell’overall su Husqvarna.

Benistant, infatti, è distante 26 lunghezze da Adamo, in seconda posizione, mentre de Wolf è terzo a -36. Geerts, con i riscontri citati, è quarto con 441 punti ed è assolutamente da tenere in considerazione, ricordando l’infortunio rimediato nel corso della gara di qualificazione a Villars-sous-Ecot (Francia), che ha costretto l’alfiere della Monster Energy Yamaha a rinunciare alle due gare principali di quel round, oltre a quelle dell’appuntamento lettone, per via della frattura al polso, con annesso intervento chirurgico.

A completare la top-5 nell’overall indonesiano sono stati il tedesco Simon Laegenfelder (secondo nella seconda manche) terzo nell’overall a precedere l’altro olandese Roan van de Moosdijk (terzo nella prima manche) e il belga Liam Everts, rispettivamente piloti GasGas, Husqvarna e KTM.

Foto: Valerio Origo