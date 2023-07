Motocross, Febvre vince gara-2 e conquista il GP di Lombok. Prado in fuga nel Mondiale MXGP

Romain Febvre fa doppietta in Indonesia e vince anche il Gran Premio di Lombok 2023, valevole come undicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il francese della Kawasaki, proprio come lo scorso weekend a Sumbawa, ha fatto la differenza imponendosi nella seconda manche e superando nella classifica di tappa lo spagnolo della GasGas Jorge Prado (trionfatore in gara-1).

Secondo successo overall consecutivo dunque e 16° complessivo della carriera in MXGP per il 31enne campione del mondo nel 2015, che si conferma l’unico vero antagonista di Prado in questa fase del campionato priva dell’infortunato Jeffrey Herlings. Completano il podio di giornata il leader della generale e l’olandese della Yamaha Glenn Coldenhoff, terzo anche in gara-2 con una bella rimonta. Ottavo l’unico italiano al via, Alberto Forato.

Al termine del GP di Lombok, Jorge Prado resta saldamente al comando della graduatoria iridata in MXGP con un margine di 103 punti su Romain Febvre, 147 su Ruben Fernandez, 148 su Jeremy Seewer, 172 su Glenn Coldenhoff e 176 su Jeffrey Herlings. Ottavo il migliore degli azzurri Alberto Forato, mentre resiste in decima piazza Mattia Guadagnini nonostante lo stop per infortunio.

CLASSIFICA GARA-2 GP LOMBOK 2023 MXGP

1 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 35:34.487 0.000 47.022 25

2 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:36.295 1.808 46.982 22

3 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:37.218 2.731 46.962 20

4 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:37.665 3.178 46.952 18

5 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 36:08.714 34.227 46.280 16

6 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:16.710 42.223 46.110 15

7 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:22.798 48.311 45.981 14

8 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 36:30.824 56.337 45.813 13

9 43 EVANS, Mitchell AUS MA Kawasaki Racing Team MXGP Kawasaki 36:44.577 1:10.090 45.527 12

10 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 36:57.148 1:22.661 45.269 11

11 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 37:05.241 1:30.754 45.104 10

12 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 37:13.740 1:39.253 44.933 9

13 9 PETROV, Petar BUL BMF AIT Racing Team Yamaha 35:35.835 -1 Lap 44.228 8

14 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF JWR Honda Racing Honda 36:13.519 37.684 43.461 7

15 336 STEWART, Lewis AUS IMI KTM 36:28.627 52.792 43.161 6

16 167 MURRAY, Nicholas AUS MA Husqvarna 36:23.963 -2 Laps 40.550 5

17 204 MAKSUM, Hilman INA IMI KTM 36:40.428 16.465 40.247 4

18 988 KERHOAS, Lionel FRA FFM Husqvarna 37:47.781 -3 Laps 36.448 3

CLASSIFICA OVERALL GP LOMBOK 2023 MXGP

1 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 25 47 2 61 Prado, Jorge ESP RFME GAS 25 22 47 3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 20 20 40 4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 18 36 5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 16 16 32 6 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 15 15 30 7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 14 14 28 8 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 13 13 26

Foto: Valerio Origo