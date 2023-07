Motomondiale, GP Gran Bretagna 2023: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

La F1 esce di scena, il Motomondiale 2023 torna invece in pista. Dopo la lunga pausa estiva le due ruote riprenderanno il loro percorso nel fascinosissimo Gran Premio della Gran Bretagna, nono appuntamento stagionale in programma a Silverstone dal 4 al 6 agosto 2023.

Sarà un weekend molto importante soprattutto per i leader delle tre classi, motivati a mantenere ben saldo il comando della classifica piloti. In quella Regina Pecco Bagnaia conduce con 194 punti, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi, appaiati in quota 158. Incerta invece la situazione in Moto2, dove Tony Arbolino occupa la prima posizione con 148 punti, otto lunghezze in più del diretto avversario Pedro Acosta.

Scenario aperto poi anche in Moto3, contrassegnata dalla leadership di Daniel Holgado, a quota 125 non lontano da Juame Masia (109) e Ayumi Sasaki (99).

Il fine settimana del GP di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta da Sky attraverso Sky Sport MotoGP (208) che farà vedere ogni turno o sessione, e Sky Sport Summer (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili in diretta ed in chiaro le qualifiche, la Sprint e le tre gare. In streaming si potranno seguire le gesta degli atleti su SkyGO e NOW, mentre su TV8.it saranno visibili qualifiche, Sprint Race e le tre gare. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa, per non perdere nemmeno nulla del Motomondiale.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023

Venerdì 4 agosto

Ore 10.00-10.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 10.50-11.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 11.45-12.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 14.15-14.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 15.05-15.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 16.00-17.00, MotoGP, Prove libere 2

Sabato 5 agosto

Ore 09.40-10.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 10.25-10.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 11.10-11.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 11.50-12.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12.15-12.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13.50-14.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14.15-14.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14.45-15.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16.00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 6 agosto

Ore 10.45, MotoGP, Warm Up

Ore 12.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Ore 15.30, Moto2, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8 per qualifiche, Sprint Race e gara

Diretta streaming: NOW e SkyGO, tv8.it per qualifiche, Sprint Race e gare

Diretta Live: OA Sport

Foto: MotoGP.com Press