MotoGP, Pedro Acosta nel 2024 correrà nella classe regina con KTM

Pedro Acosta correrà in MotoGP a partire dal 2024. La notizia, che era nell’aria già da diverso tempo, è stata conferma direttamente dal team manager della KTM, ovvero Francesco Guidotti, che ha rotto gli indugi per non perdere il giovane astro nascente del Motomondiale che, in questo 2023, sta battagliando con il nostro Tony Arbolino per il titolo della classe mediana.

Come aveva anticipato Motorsport.com, Pedro Acosta aveva una clausola nel suo contratto che prevedeva un caso molto particolare. Se, infatti, KTM non avesse deciso di portare il “Tiburon” nella classe regina entro il 2024, lo spagnolo avrebbe potuto liberarsi da tale accordo. Il termine per esercitare la clausola era fine giugno, ma Acosta aveva già preso la sua decisione.

Come detto, quindi, è la stessa casa di Mattighofen, nella persona di Francesco Guidotti, a confermare la decisione: “Acosta rimarrà un pilota KTM, avevamo un’opzione che potevamo far valere e chiaramente lo abbiamo fatto. Sarà in MotoGP, ma in che squadra sarà un sorpresa”. Proprio su questo aspetto si aprono una serie di ipotesi. Dove vedremo in azione il classe 2004?

Facciamo il punto della situazione in casa KTM. Nel team ufficiale Brad Binder e Jack Miller hanno un contratto anche per la prossima stagione. In Gas Gas Tech3, invece, la situazione è tutta da valutare. Pol Espargarò è reduce da un lungo stop dopo il brutto incidente di Portimao, mentre Augusto Fernandez ha solo un anno di contratto e deve guadagnarsi con le unghie e con i denti una conferma tutt’altro che scontata.

Per salvare “capra e cavoli”, KTM aveva chiesto a Dorna la possibilità di avere sei moto in griglia (prendendo quindi i due slot lasciati vacanti da Suzuki) ma si sono sentiti rispondere “picche”. A questo punto, quindi, i 4 piloti di KTM dovranno disputare una seconda parte di stagione di alto profilo, perchè Pedro Acosta è in arrivo e non chiederà “permesso”.

Credit: MotoGP.com Press