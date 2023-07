Motocross, Andrea Adamo vince gara-1 in Finlandia e vola via nel Mondiale MX2! Out Geerts

Andrea Adamo rialza la testa dopo le difficoltà di Lommel e conquista una vittoria pesantissima nell’economia del campionato MX2 2023. Il siciliano della KTM ha trionfato in gara-1 del Gran Premio di Finlandia, quattordicesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale Motocross, sfoderando una prestazione scintillante e centrando il secondo successo di manche (dopo gara-2 a Loket) della carriera.

Il centauro azzurro ha costruito la sua affermazione al via, trovando un’ottima partenza e collocandosi in piazza d’onore alle spalle di Simon Laengenfelder. Dopo aver studiato le traiettorie del leader nel corso del primo giro, Adamo ha poi attaccato il tedesco della GasGas con una bellissima manovra non lasciando diritto di replica al rivale e volando al comando della corsa.

Laengenfelder ha provato successivamente a mettere sotto pressione il nostro portacolori, non trovando però lo spunto necessario per completare il sorpasso e dovendo alzare bandiera bianca nella seconda metà di manche. Podio completato in terza posizione dall’altra KTM Factory del belga Liam Everts, distante 16″ dal compagno di squadra e primo classificato.

La notizia più importante in ottica iridata è però il ritiro di Jago Geerts in seguito ad un brutto incidente nelle battute iniziali della gara. Il talento belga della Yamaha è stato davvero sfortunato, non potendo evitare la caduta in atterraggio da un salto di Haakon Osterhagen (che lo precedeva) ed incappando a sua volta in un crash rocambolesco.

Il vice-campione MX2 in carica non ha potuto proseguire la run, uscendo di pista sulle sue gambe ma molto dolorante. Da capire l’entità di un possibile infortunio, che rischia di metterlo fuori gioco almeno per la gara-2 pomeridiana sulla sabbia di Vantaa. Nel frattempo, Adamo ne ha approfittato per riallungare a +35 su Geerts e a +80 su Everts nel Mondiale.

CLASSIFICA GARA-1 GP FINLANDIA MX2 2023

1 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:53.171 0.000 49.017 25

2 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:55.976 2.805 48.951 22

3 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:09.552 16.381 48.636 20

4 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 35:11.718 18.547 48.586 18

5 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:18.893 25.722 48.422 16

6 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 35:22.022 28.851 48.350 15

7 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:27.506 34.335 48.225 14

8 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 35:41.464 48.293 47.911 13

9 79 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:45.172 52.001 47.828 12

10 122 MC LELLAN, Camden RSA KNMV JM Honda Racing Honda 35:53.557 1:00.386 47.642 11

11 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 35:55.955 1:02.784 47.589 10

12 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:25.900 1:32.729 46.937 9

13 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Powerbyjjracingteam Husqvarna 36:41.320 1:48.149 46.608 8

14 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO GASGAS 35:04.590 -1 Lap 46.185 7

15 207 CAZAL, Xavier FRA FFM VHR Racing Team GASGAS 35:07.373 2.783 46.124 6

16 42 RAINIO, Sampo FIN SML KTM 35:08.301 3.711 46.103 5

17 524 VARJONEN, Miro FIN SML Husqvarna 35:11.206 6.616 46.040 4

18 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 35:36.216 31.626 45.501 3

19 325 ALFARIZI, Delvintor INA IMI JM Racing Astra Honda Honda 36:25.292 1:20.702 44.479 2

20 596 LEHTINEN, Eliel FIN SML KTM 36:33.710 1:29.120 44.309 1

21 125 WECKMAN, Emil FIN SML TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 14:06.162 -12 Laps 44.672 0

22 312 OSTERHAGEN, Haakon NOR NMF Fantic Racing Fantic 7:54.824 -16 Laps 34.118 0

23 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 0.000 -19 Laps 0.000 0

24 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO VHR Racing Team GASGAS 0.000 0.000 0.000 0

Foto: MXGP.com