Nuoto, Mondiali 2023: Alberto Razzetti in finale nei 400 misti ai Mondiali, lotterà per le medaglie

Alberto Razzetti è il primo finalista italiano ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka. Obiettivo raggiunto per il ligure nei 400 misti, grazie al quarto tempo assoluto in 4.11.57 ottenuto nella seconda batteria alle spalle dello statunitense Carson Foster e del padrone di casa Daiya Seto.

La solita gara ‘diesel’ da parte del ‘Razzo’, che dopo i primi 200 metri in cui è costretto a tamponare, soprattutto a causa della frazione a dorso al solito non proprio irreprensibile, riesce ad imprimere il proprio ritmo nel finale, rimontando posizioni e chiudendo con un crono che lo mette sulla mappa per giocarsi una medaglia.

Foster mette a segno il miglior crono complessivo in 4.09.83, avanti al francese Leon Marchand, che vince l’ultima batteria in 4.10.88, avanti al giapponese Seto per un solo centesimo. Quinto l’australiano Brendon Smith in 4.11.75, avanti allo statunitense Chase Kalisz in 4.12.37, l’ungherese Balazs Hollo in 4.12.77 ed il neozelandese Lewus Clareburt in 4.12.85.

Ci sarà dunque l’Italia nelle prime finali di questo pomeriggio: appuntamento alle 14.21 nell’impianto di Fukuoka, per un Alberto Razzetti che proverà a pescare il jolly per un alloro iridato.

Foto: LiveMedia/Fabrizio