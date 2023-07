Mondiali calcio femminile, Cristiana Girelli: “Vittoria che dà morale, rispondiamo così alle critiche”

Cristiana Girelli ha deciso la gara d’esordio dell’Italia ai Mondiali di calcio di Australia e Nuova Zelanda 2023. Entrata da appena 3 minuti, l’attaccante della Juventus ha trovato il goal dell’1-0 all’87° minuto, portando 3 punti fondamentali alle azzurre nella partita contro la nazionale argentina.

La veterana della nazionale era entusiasta a fine match, come si evince anche dalle parole raccolte dalla Federazione: “Una gioia immensa. lo aspettavo questo momento. Voglio dedicarlo a tutte noi. I festeggiamenti dimostrano quanto teniamo a questa competizione e a questa maglia. Abbiamo ricevuto tante critiche, a volte anche esagerate e ingiuste, ma non ci siamo abbattute. Era importantissimo iniziare bene in un girone tostissimo, conquistare questi tre punti, che ora ci danno fiducia”.

Dopo la dedica alla famiglia e a Martina Rosucci, ferma per l’infortunio al crociato, Girelli ha continuato: “Per me è una soddisfazione poter rappresentare questa Nazionale. Per me e per le mie compagne. I record mi interessano se poi sono utili a far vincere la squadra. Questa vittoria ci dà morale, ma adesso manteniamo i piedi per terra e iniziamo a pensare alla Svezia. Sarà un’altra partita difficilissima”.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela