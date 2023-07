Pallanuoto, Caterina Banchelli: “Se giochiamo così sarà dura per tutti”. Valeria Palmieri: “Dopo la Grecia siamo cresciute”

Impresa da sogno per il Setterosa. La Nazionale italiana è riuscita ad imporsi nei quarti di finale dei Mondiali di Fukuoka sugli Stati Uniti per 7-6. Un match clamoroso contro una squadra che era reduce da quattro titoli iridati e due olimpici di fila.

Una partita strepitosa della squadra azzurra che è riuscita a limitare l’attacco pazzesco delle americane (percentuale bassissima con la superiorità numerica), sfruttando anche le parate dell’mvp dell’incontro, Caterina Banchelli.

Le parole del portierone azzurro: “È stata una partita faticosissima. Non ho più voce. Ci eravamo promesse di uscire dall’acqua dopo aver dato tutto. L’abbiamo fatto. Anch’io finora non mi ero piaciuta molto. Ho scelto la partita giusta per giocare. Devo tutto, ma proprio tutto tutto ad Elena Gigli, che dal giorno zero mi sta dietro. Adesso si inizierà a spingere fino in fondo. Non si lascia nulla. Sono sicura che se continueremo a giocare come oggi sarà dura per tutti batterci”.

A parlare è anche la leader della squadra, il centroboa Valeria Palmieri: “Ce l’abbiamo fatta. Penso che la sconfitta con la Grecia ci abbia fatto crescere moltissimo. Ci siamo confrontate ed eravamo pienamente consapevoli di essere molto più forti e unite di quanto dimostrato. Ora non dobbiamo pensare che sia finita perché dobbiamo compiere un ulteriore passo avanti per continuare ad alimentare le nostre ambizioni”.

Foto di Andrea Staccioli / DBM Deepbluemedia / Federnuoto