Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò: “Fiducia infinita, ma non si può più sbagliare. Problematiche superate”

Ad un anno esatto dall’inizio dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, prosegue la corsa contro il tempo dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Tante opere sono infatti ancora incompiute e preoccupano i ritardi nei lavori di costruzione di alcuni impianti che dovranno ospitare tra meno di tre anni le gare a cinque cerchi sul suolo nostrano.

“Volevamo, stando qui a Milano, raccontare a tutto il mondo dello sport cos’è Milano-Cortina 2026, perché dei 76 rappresentanti del Consiglio in molti sanno molto poco. Gli abbiamo spiegato nel dettaglio cosa facciamo con una relazione molto apprezzata dell’amministratore delegato“, ha dichiarato Giovanni Malagò a margine del Consiglio Nazionale del Coni disputato quest’oggi nel capoluogo lombardo.

“La fiducia è infinita, però con sano realismo ho detto già che non si può più sbagliare. Aumento dei costi? Il sindaco Sala ha detto una cosa giusta, sono d’accordo con lui. Ma se non si iniziano i lavori poi non si arriva mai ad una conclusione. Mi risultano che tutte le problematiche siano superate. Ricordo comunque che la Fondazione non si occupa dei lavori ma deve usufruire degli impianti perché altrimenti l’evento non si può fare”, aggiunge il Presidente del Coni (fonte: Ansa).

Foto: Lapresse