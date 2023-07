Milan-Lumezzane oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Anche se si tratterà solamente di una amichevole, si può ufficialmente dire che oggi, giovedì 20 luglio, prende il via la stagione del Milan. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo per la prima sgambata della loro estate, con la direzione ben puntata verso la stagione 2023-2024, nella quale proveranno a brillare sia in Serie A, sia in Champions League.

L’0ccasione odierna della prima amichevole stagionale vedrà il Milan sfidare il Lumezzane. La partita si giocherà alle ore 17.00 al centro sportivo di Milanello e, come detto, andrà ad alzare il sipario sulla nuova annata della squadra che, anche in questa occasione, sarà guidata da mister Stefano Pioli.

Sarà una formazione particolarmente rinnovata quella che vedremo in campo in questa stagione, con la partenza di Sandro Tonali che fa ancora male ai tifosi rossoneri che, tuttavia, stanno iniziando ad abbracciare i nuovi arrivi, da Pulisic a Reijnders, senza dimenticare Loftus-Cheek e Romero. Il mercato è ancora ben lontano dall’essere concluso. La sfida di oggi, intanto ci permetterà di vedere in azione i primi nuovi acquisti.

L’amichevole tra Milan e Lumezzane sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming da DAZN e MilanTV. Sul canale Sky Calcio 1 (251) sarà disponibile in pay-per-view.

CALENDARIO MILAN-LUMEZZANE OGGI

Giovedì 20 luglio

Ore 17.00 Milan – Lumezzane – diretta su DAZN

PROGRAMMA MILAN-LUMEZZANE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Calcio 1 (251) in pay-per-view.

Diretta streaming: DAZN e MilanTV

Foto: LaPresse