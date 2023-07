Milan, il calendario delle amichevoli estive: programma, avversarie, orari

La scorsa annata oramai, per il Milan, è un vecchio e triste ricordo, spoglio e senza trofei. Ma dalla giornata di lunedì 10 luglio si è ufficialmente ripartiti. Stefano Pioli e i suoi infatti, nella data appena riportata, si sonno ritrovati all’interno del raduno. La rosa, riunitasi a Milanello, ha iniziato con i primi lavori preparatori. Ma i rossoneri non rimarranno tutta l’estate qui: dal 20 luglio voleranno infatti negli Stati Uniti. La compagine milanese prenderà parte al Soccer Champions Tour 2023. Ci saranno anche altre squadre interessanti: l’Arsenal, il Barcellona, la Juventus, il Manchester United e il Real Madrid.

E proprio in questo periodo, il Milan, scenderà in campo per le amichevoli estive. Ma occhio perché l’esordio assoluto sarà contro il Lumezzane a Milanello giovedì 20 luglio dalle 17.00. Negli Stati Uniti la prima gara in programma per i Diavoli è quella contro il Real Madrid di Ancelotti. La sfida si giocherà lunedì 24 luglio alle ore 03:00 italiane all’interno del Rose Bowl Stadium di Los Angeles. La seconda partita che si giocherà negli States sarà contro la Juventus. Il match contro i bianconeri si disputerà al Dignity Health Sports Park venerdì 28 luglio alle ore 04:30 italiane.

Con la gara contro il Barcellona all’Allegiant Stadium di Las Vegas mercoledì 2 agosto alle ore 05:00, termineranno le partite in America. Per chiudere il cerchio delle amichevoli, il Milan, nella giornata di martedì 8 agosto e a partire dalle 21.00, disputerà una significativa gara contro il Monza: si giocherà infatti il Trofeo Silvio Berlusconi. Ma ecco di seguito il calendario delle amichevoli dell’Inter

MILAN: IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI

Giovedì 20 luglio

Ore 17:00 Milan-Lumezzane – Milanello

Lunedì 24 luglio

Ore 4.00 (italiane) – Real Madrid-Milan -Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA

Venerdì 28 luglio

Ore 04:30 Juventus-Milan – Dignity Health Sports Park, Carson, CA

Mercoledì 2 agosto

Ore 05:00 Milan-Barcellona – Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

Martedì 8 agosto

Ore 21:00 Milan-Monza – U Power Stadium, Monza

Foto: LaPresse