LIVE Universiadi 2023, 31 luglio in DIRETTA: continua il percorso degli azzurri negli sport a squadre, debuttano i tuffi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Manifestazione sportiva riservata agli universitari che si sarebbe dovuta svolgere nel 2021, ma lo zampino del Covid ha fatto si che fosse ricollocata in questo periodo e finalmente gli studenti posso sfidarsi per provare ad arrivare al sogno medaglia!

Dopo due giornate in cui si sono scaldati i motori e sono stati assegnati i primi titoli, quest’oggi si fa di nuovo sul serio con altre 21 competizione con medaglie in palio in programma. Saranno assegnati 6 ori nella ginnastica ritmica, 5 nel judo, 4 nel tiro con l’arco, 4 nel taekwondo, 2 nel tiro a segno e 2 nei tuffi.

In casa Italia il piatto forte è senza dubbio la presenza in campo di entrambe le squadre di volley e in acqua della Nazionale di pallanuoto femminile, che continueranno il loro percorso di qualificazione verso le sfide ad eliminazione diretta. Cronologicamente aprirà le danze la pallanuoto, che vedrà protagoniste le ragazze alle 7.30 contro la Cina; mentre il volley sarà in campo dalle 14.00 sia con le ragazze, che sfideranno l’India, sia con i ragazzi, contrapposti alla Germania. Nella notte inizieranno il loro percorso nel tiro a segno Marco Suppini e Aria Brunella, mentre nella mattinata italiana saranno assegnate le prime medaglie nella piscina che ospita le gare di tuffi.

I nostri aggiornamenti in tempo reale inizieranno alle ore 8.00, con un primo riepilogo delle gare notturne prima di tuffarsi nell'azione spaziando da uno sport all'altro per non perdersi davvero nulla.

