Golf, la riscossa italiana parte del Challenge Tour. Diversi azzurri in lizza per un posto al Grand Final di Mallorca

Se dai circuiti maggiori non arrivano squilli, la stagione 2023 del golf italiano nel Challenge Tour è alquanto florida. A 9 tornei dal Grand Final di Maiorca gli azzurri vantano già ben 5 successi, record storico per i nostri connazionali nel secondo circuito europeo per importanza. Due gli acuti di un ritrovato Matteo Manassero, capace di imporsi a fine maggio in quel di Copenhagen, e in avvio di giugno dinanzi al pubblico di casa a Vicenza.

All’eterna promessa veneta hanno fatto da coro dapprima Andrea Pavan e Lorenzo Scalise, entrambi a segno in Repubblica Ceca, poi Francesco Laporta con il successo nel German Challenge. Vittorie importanti e perentorie che proiettano gli azzurri ai vertici del Road to Mallorca Ranking, classifica che assegnerà i pass per l’evento di chiusura del 2023, il quale regalerà 20 carte per l’European Tour della prossima stagione. Situazione dunque da visionare da qui ad ottobre, quando si terrà l’Happs Open de Provence, ultimo atto prima del torneo maiorchino.

LA TOP TEN DEL ROAD TO MALLORCA RANKING

1- Casey Jarvis (RSA) 1131,17 punti

2- Ugo Coussaud (FRA) 995,46

3- Matteo Manassero 980,97

4- Manuel Elvira (ESP) 881,72

5- Lorenzo Scalise 857,24

6- Adam Blomme (SWE) 783,50

7- Brandon Stone (RSA) 641,15

8- Jesper Svensson (SWE) 638,32

9- Benjamin Follett-Smith (ZWE) 625,11

10- Will Enefer (ENG) 621,10

11-Andrea Pavan 609,98

22- Francesco Laporta 461,30

54- Filippo Celli 233,56

58- Gregorio De Leo 219,27

77- Renato Paratore 150,19

87-Aron Zemmer 126,90

Con queste premesse gli azzurri si candidano prepotentemente ad un ruolo da protagonista al Challenge Tour Grand Final, evento che accetterà ai nastri di partenza i primi 45 golfisti del ranking. Fari accesi sui prossimi nove eventi. Si partirà giovedì con il British Challenge, per poi proseguire in Scozia, prima di una importante parentesi scandinava.

Foto: Federazione Italiana Golf