LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Chiara Pellacani è quinta dai 3 metri! Elena Bertocchi dodicesima

12.07: Chiara Pellacani ottiene il miglior risultato in questa gara della carriera: quinto posto con 308.15, Elena Bertocchi, un po’ scarica, con il punteggio di 269.65, dodicesima

12.06: L’oro per la cinese Chen con 359.50, argento per Chang con 341.50, bronzo per la canadese Ware con 332.00

12.05: Chen si conferma regina dei 3 metri. Punteggio di 72.00, totale di 359.50 e medaglia d’oro per lei, con l’ennesima doppietta cinese

12.03: Chang non perfetta ma solleva pochi schizzi, punteggio di 67.50, totale di 341.50

12.02: Scarsa in ingresso in acqua la giapponese Mikami che chiude con un tuffo da 48.00, totale di 305.25. Pellacani sarà quinta

12.01: E’ bronzo Ware . nonostante un ingresso un po’ abbondante conquista 67.50, totale di 332.00 e va in testa

12.00: Chiude bene una gara sporcata all’inizio la statunitense Bacon che totalizza 66.00, totale di 293.20

11.59: Grande tuffo con coefficiente alto per Keeney che piazza 78.20, totale di 327.95. per la medaglia rientra prepotentemente in corsa

11.58: Errore gravissimo di Nilsson Garip che entra scarsissima in acqua e con 42.00, chiude con 302.00 alle spalle di Pellacani. Rovinata una grande gara della svedese

11.57: Qualche schizzo di troppo per Pellacani che totalizza 63.00, totale di 308.15, è in testa e sarà come minimo settima

11.56: L’ultimo tuffo di Bertocchi è anche il migliore. Punteggio di 58.50, totale di 269.65

11.55: Scarsa in ingresso in acqua Mew Jensen. Punteggio di 65.10, totale di 299.10

11.54: Buon tuffo finale di Vincent che totalizza 63.00, totale di 297.30

11.53: Hernandez chiude la sua gara con un tuffo da 63.00, totale di 307.10

11.52: Chen, Chang, Ware nelle prime tre posizioni quando manca l’ultima rotazione, Pellacani settima, Bertocchi 12ma

11.51: Bene anche Chen che trova un tuffo da 77.50, totale di 287.50

11.49: Chang ha trovato finalmente il tuffo super! Punteggio di 77.50, totale di 274.00 e medaglia in ghiaccio

11.48: Abbondante in ingresso in acqua Mikami che totalizza 64.60, totale di 257.25

11.48: Buon tuffo della canadese Ware che totalizza 67.50, totale di 264.50 e primo posto per ora

11.46: Buon tuffo di Bacon, punteggio di 68.20, totale di 227.20

11.45: Buon tuffo di Keeney che entra leggermente scarsa, con coefficiente alto 69.75, totale di 249.75

11.44: Gara perfetta di Nilsson Garip finora! Altro punteggio di 67.50, totale di 260.00 e primo posto

11.44: Buon tuffo per Pellacani, qualche schizzo in ingresso in acqua. Punteggio di 61.50, totale di 245.15, è prima al momento

11.43: Doppio e mezzo rovesciato leggermente abbondante per Bertocchi che ottiene 55.50, totale di 211.15

11.42: Scarsa all’ingresso in acqua Mew Jensen che ottiene 54.00, totale di 234.00

11.41: Molto abbondante Vincent che si chiama fuori dalla battaglia per la medaglia con un punteggio di 49.50, totale di 234.30

11.40: Leggermente abbondante Hernandez che totalizza 56.00, totale di 244.15

11.38: Chen, Ware, Chang davanti dopo tre tuffi, Pellacani ottava, Bertocchi 12ma

11.38: Splendido il tuffo di Chen che va al comando con un punteggio di 79.50, totale di 210.00

11.37: Leggermente abbondante Cheng che totalizza 64.50, totale di 196.50, è sempre seconda ma dietro a Ware

11.36: Qualche schizzo di troppo, male il pre-salto, riesce a salvarsi la giapponese, punteggio di 58.50, totale di 192.65

11.35: Si salva la canadese Ware, punteggio di 67.50, totale di 197.00

11.34: Ancora abbondante Bacon che non trova il ritmo. Punteggio di 63.00, totale di 159.00

11.33: Abbondante Keeney, tanti schizzi in ingresso, punteggio di 61.50, totale di 180.00

11.32: Ottimo il tuffo di Nilsson Garip che totalizza 72.00 e vola in testa a 192.50

11.31: Bene il triplo e mezzo avanti di Pellacani che prova a risalire la china con un punteggio di 66.65, totale di 183.65

11.30: Doppio e mezzo indietro scarso in ingresso in acqua per Bertocchi che ottiene 54.00, totale di 155.65

11.29: Buon tuffo con qualche schizzo per Mew Jensen che totalizza 63.00, totale di 180.00

11.28: Leggermente scarsa in ingresso la sudafricana Vincent, punteggio di 55.80, totale di 184.80

11.27: Hernandez prosegue nella sua gara di qualità: punteggio di 64.40, totale di 188.15

11.27: Mikami, Chang, Chen nelle prime tre posizioni, Pellacani nona, Bertocchi undicesima dopo due rotazioni

11.26: scarsa in ingresso in acqua la cinese Chen. Punteggio di 67.50, totale di 130.50

11.24: Buon tuffo di Chang, che totalizza 67.50, totale di 132.00, è seconda

11.23: Abbondante Mikami in ingresso, punteggio di 66.65, premiata oltre i meriti la giapponese, totale di 134.15

11.23: U po’ scarsa in ingresso in acqua Ware, punteggio di 62.00, totale di 129.50

11.22: Ancora tanti schizzi per Bacon in ingresso in acqua. Punteggio di 58.50, totale di 96.00

11.21: Keeney trova un buon secondo salto e totalizza 60.00, totale di 118.50

11.20: Molti schizzi per Nilsson Garip che totalizza 62.00, totale di 120.50

11.19: Abbondante Pellacani che sbaglia la preparazione, punteggio di 54.00, totale di 117.00, si allontanerà dalle prime posizioni

11.18: Scarsa all’ingresso in acqua Bertocchi che totalizza 44.95, totale di 101.65, gara compromessa

11.18: Abbondante Mew Jensen in ingresso. Punteggio di 54.00, totale di 117.00

11.17: Ancora un buon tuffo per Vincent che entra bene in acqua e totalizza 67.50, totale di 129.00

11.16: Bene il triplo e mezzo di Hernandez. Punteggio di 63,00, totale di 123.75

11.15: Pellacani quarta, Bertocchi undicesima dopo la prima rotazione. In testa Ware e Mikami

11.14: Qualche schizzo di troppo per Chen che entra abbondante. Punteggio di 63.00

11.13: Buon avvio per Chang, tuffo problematico per lei. Punteggio di 64.50

11.12: Buon avvio di Mikami che ottiene 67.50 e va al comando

11.11: Buon avvio per la canadese Ware, punteggio di 67.50, primo posto

11.10: Nettamente abbondante la statunitense Bacon che ottiene 37.50, gara già compromessa

11.08: Abbondante l’australiana Keeney che totalizza 58.50

11.07: Leggermente abbondante Nilsson Garip che totalizza 58.50

11.07: Qualche schizzo di troppo per Pellacani nel doppio e mezzo indietro ma arriva comunque un buon punteggio, 63.00

11.06: Leggermente scarsa in ingresso Bertocchi ma arriva un buon 56.70 con coefficiente più basso rispetto a chi l’ha preceduta

11.05: Discreto il tuffo di Mew Jensen che totalizza 63.00

11.04: Bene anche Vincent, punteggio di 61.50

11.03: Hernandez inizia bene la sua gara con il punteggio di 60.75

10.59: Queste le atlete in gara nella finale del trampolini 3 metri:

1 HERNANDEZ Hailey USA 23 MAR 2003

2 VINCENT Julia RSA 13 AUG 1994

3 MEW JENSEN Scarlett GBR 31 DEC 2001

4 BERTOCCHI Elena ITA 19 SEP 1994

5 PELLACANI Chiara ITA 12 SEP 2002

6 NILSSON GARIP Emilia SWE 21 APR 2003

7 KEENEY Maddison AUS 23 MAY 1996

8 BACON Sarah USA 20 SEP 1996

9 WARE Pamela CAN 12 FEB 1993

10 MIKAMI Sayaka JPN 8 DEC 2000

11 CHANG Yani CHN 7 DEC 2001

12 CHEN Yiwen CHN 15 JUN 1999

10.56: Per il terzo battaglia aperta con tantissime pretendenti fra cui le azzurre.

10.53: Le grandi favorite sono come al solito le cinesi Yani Chang e Yiwen Chen che, a meno di sorprese, andranno a prendersi i primi due gradini del podio. Per il terzo battaglia aperta con tantissime pretendenti fra cui le azzurre.

10.49: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, dopo aver centrato il duplice obiettivo della finale e della qualificazione olimpica, possono affrontare con relativa serenità la finale e, se dovesse mettersi bene, hanno già dimostrato nel sincro di saper sfruttare le occasioni giuste.

10.45: Si assegna il titolo del trampolino 3 metri donne con due azzurre che vanno a caccia del difficile ma non impossibile exploit.

10.42: Bentornati alla diretta live della ottava e penultima giornata del programma dei tuffi ai Mondiali di Fukuoka

10.22: Vi diamo appuntamento alle ore 11.00 per la finale dei tre metri individuali femminile con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

10.20: Questi i qualificati per la finale dalla piattaforma: Lian Junjie (Chn), Cassiel Rousseau (Aus), Yang Hao (Chn), Randal Willars Valdez (Mex), Kyle Khotari (Gbr), Noah Williams (Gbr), Rikuto Tamai (Jpn), Kim Yeongtaek (Kor), Nathan Zsombor-Murray (Can), Bertrand Rhodict Anak Lises (Mas), Isaac Souza Filho (Bra), Oleksii Sereda (Ukr).

10.18: Il cinese Lian Junjie ottiene 92.50 con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato e vince la semifinale con 505.50 di punteggio complessivo.

10.17: Super quadruplo e mezzo avanti per Yang Hao. 94.35 per il cinese che si porta a 484.90 e sarà terzo alla fine.

10.15: Il britannico Williams combina un disastro sul quadruplo e mezzo avanti . 35.15 punti, ma riesce comunque a staccare il biglietto per la finale grazie ai precedenti cinque tuffi.

10.14: Quadruplo e mezzo avanti per l’australiano Rousseau, che ottiene 81.40 punti e chiude con 494.10. Sicuramente un’ottima semifinale per lui.

10.13: Il giapponese Tamai cancella tutti gli incubi e vola in finale con un ottimo doppio e mezzo indietro con due avvitamenti (85 punti).

10.10: Si è salvato alla fine l’ucraino Sereda, che con una gara di rimonta recupera e chiude a 418.15. Una piccola impresa per il giovane ucraino dopo i primi due clamorosi errori.

10.00: Dopo cinque tuffi il britannico Williams è al comando con 415.50 davanti al cinese Lian (413.00). Solo sesto l’altro cinese Yang.

9.59: 86.70 con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato per il britannico Williams che vola al comando con 415.50

9.58: Continua l’eccellente semifinale dell’australiano Rousseau, che si porta a 412.70

9.53: Eccolo il vero Sereda! L’ucraino ottiene 86.40 con il doppio indietro con due avvitamenti e mezzo per l’ucraino che sale a 335.35 e si regala un’ultima speranza.

9.50: Il giapponese Tamai ha davvero tanti problemi alla schiena. 69 punti con il quinto tuffo e rischia davvero la partecipazione alla finale.

9.43: Il cinese Lian ottiene 81.60 con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ed è in testa con 332 punti, due in più dell’australiano Rosseau e tre del britannico Williams.

9.42: Il cinese Yang Hao ottiene 81.00 con il quarto tuffo e sarà quinto con 310.55.

9.40: Super tuffo del britannico Williams, che ottiene 86.40 con il doppio indietro con due avvitamento e mezzo.

9.35: Prova a rilanciarsi l’ucraino Sereda con 79.20 del triplo e mezzo rovesciato carpiato. Sale a 248.95

9.33: Doppio e mezzo indietro con due avvitamenti da soli 50.40 punti per il giapponese Tamai che non riesce a confermarsi dopo le prime due ottime rotazioni.

9.31: Lo spagnolo Camacho Del Hoyo probabilmente dice addio alla finale. Solo 41.60 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato.

9.25: Il cinese Lian Jujie ottiene 84.00 punti con il triplo e mezzo indietro dalla verticale e sale al comando con 250.40

9.24: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per Yang Hao (76.50). Il cinese è solamente quarto con 229.55

9.22: Super triplo e mezzo indietro carpiato per il britannico Williams (79.20) ed è vicinissimo alla vetta.

9.21: L’australiano Rousseau continua la sua eccellente semifinale, volando al comando con 243.50

9.20: Il britannico Kothari si porta al comando con 235.30.

9.18: Semifinale disastrosa per l’Ucraina, Anche Naumenko combina un disastro con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato.

9.16: Irriconoscibile l’ucraino Sereda, che sbaglia anche il triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Solo 169 punti dopo tre tuffi e praticamente qualificazione alla finale impossibile da raggiungere.

9.15: Sbaglia il giapponese Tamai! Quadruplo e mezzo avanti solo da 55.50 punti e 222.90 per il giapponese.

9.14: Zsombor-Murray si rilancia con gli 80 punti del triplo e mezzo indietro raggruppato.

9.11: 75.00 punti per il sudcoreano Yi con il doppio e mezzo rovesciato carpiato. Ottima finora la semifinale dell’asiatico.

9.08: Dopo le prime due rotazioni in testa alla classifica c’è sempre il giapponese Tamai (167.40) davanti al cinese Lian Junjie.

9.06: Triplo e mezzo indietro carpiato dalla verticale per il cinese Yang con 68.25. Tuffo super pagato dai giudici.

9.03: Spettacolare doppio e mezzo indietro con due avvitamenti dalla verticale (90.00). Punteggio totale 163.60

9.02: Buonissimo triplo e mezzo rovesciato raggruppato per il britannico Kathari, che ottiene 83.30 e ha come punteggio 160.10

8.59: Solo 49.95 per l’ucraino Sereda con un disastroso quadruplo e mezzo avanti raggruppato.

8.57: Triplo e mezzo indietro carpiato per Tamai che ottiene 81 punti e sale a 167.40.

8.56: Il primo quadruplo e mezzo avanti della semifinale è quello del canadese Zsombor Murray, ma lo sbaglia completamente (48.10).

8.50: Si ferma a quota 80 l’altro cinese Lian Junjie ed è quinto con lo stesso tuffo del connazionale. Dopo la prima rotazione comandano il britannico Williams e il giapponese Tamai.

8.49: Il cinese Yang Hao è terzo con 84.80 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato.

8.48: Il malese Lises ottiene 73.50 con il triplo e mezzo avanti carpiato. Il coefficiente era basso (3.0).

8.46: Si porta al comando il britannico Williams con gli avvitamenti da 86.40.

8.43: 84 punti per il messicano Willars Valdez con il triplo e mezzo ritornato carpiato.

8.41: 73.60 per l’ucraino Sereda ad aprire la sua gara.

8.40: 86.40 per il giapponese Tamai con il triplo e mezzo ritornato raggruppato.

8.37: Davvero tantissimi errori in questa prima parte di tuffi. Gli atleti possono anche essere stanchi dopo la lunga eliminatoria. In testa c’è lo spagnolo Camacho Del Hoyo con 72 punti, unico a non aver commesso sbagli.

8.34: Sbaglia subito il rumeno con il tuffo dalla verticale. 48.60 per lui.

8.33: Comincia la semifinale con il rumeno Popovici.

8.28: Favoriti i due cinesi Lian e Yiang, ma attenzione al malese Lises e al britannico Williams. Anche l’ucraino Sereda può stupire sicuramente.

8.24: Abbiamo visto in questi giorni che nelle semifinali può davvero succedere di tutto e che ci possono essere tante sorprese.

8.18: Purtroppo non ci saranno azzurri in questa semifinale. Riccardo Giovannini ed Andreas Sargent Larsen sono stati eliminati, dopo aver chiuso rispettivamente al trentunesimo e trentaquattresimo posto.

8.15: Riprendiamo il nostro live per raccontarvi la semifinale della piattaforma maschile

5.20: Male gli italiani: 31mo posto per Giovannini e 34mo Larsen. Entrambi eliminati

5.19: Questi i semifinalisti della piattaforma maschile: Lian, Yang, Lises, Williams, Rousseau, Kothari, Souza, Naumenko, Willars Valdez, Sereda, Kim, Tamai, Zsombor-Murray, Camacho del Hoyo, Knoll, Flory, Yi e Popovici

5.18: Il britannico Kothari chiude un’ottima qualificazione con un totale di 423.70. E’ in finale. Borslien chiude con 334.30, eliminato. Fricker trova un buon tuffo, ma non basta il totale di 370.35

5.15: Lian sistema tutto con l’ultimo tuffo, totale di 466.90 e chiude in testa, Ramos Rodriguez è eliminato con 344.95

5.14: Camacho del Hoyo non sbaglia ed è in finale con un totale di 389.75, Avila Sanchez eliminato con un totale di 319.55

5.12: Lotfi conclude la sua prova con un totale di 323.10, anche Loschiavo è fuori con un totale di 356.65

5.11: Sipkes chiude con un totale di 315.35, Naumenko è in semifinale con un punteggio di 411.75

5.09: Rousseau chiude la sua gara con un buon tuffo, totale di 423.80, semifinale conquistata, lee chiude con un totale di 337.20 ed è fuori

5.07: Riccardo Giovannini chiude sollevando tanti schizzi, 54.45, totale di 325.25. Anche per lui gara negativa

5.06: Silva chiude la sua fatica con 420.15 ed è in semifinale, Tsirikos sbaglia ed ha un totale di 323.20, Grigoryan chiude con un totale di 208.00

5.04: Jachim chiude con un totale di 315.90, totale di 377.40 per Yi che dovrebbe andare avanti

5.03: Szombor-Murray chiude bene e con un totale di 391.55 sarà in semifinale, Silva sbaglia ed ha un totale di 344.25, eliminato

5.01: Bene Vazquez che conclude con un totale di 368.50, non sarà in semifinale, Tamai trova un buon tuffo conclusivo e sarà in semifinale con 401.50

5.00: Lukaszewicz trova un ottimo tuffo finale, totale di 358.60. Brown chiude con un totale di 351.15

4.58: Ottimo tuffo finale per Willar Valdez che chiude con 411.55, che significa finale, Eikermann chiude una gara da dimenticare con un totale di 310.70, eliminato

4.57: Flory sulleva qualche schizzo di troppo ma va in finale con un totale di 384.95, Yang scompare in acqua e con 465.95 si porta al primo posto

4.55: Kim chiude con un totale di 402.40, sarà in semifinale. Sereda chiude alla grande una gara non da ricordare. Punteggio di 409.10, semifinale anche per lui

4.54: Ancora un buon tuffo del battistrada Lises che chiude con 449.65, Harold chiude con un totale di 308.20

4.52: Buon tuffo per Williams che raggiunge quota 435.15, sarà in semifinale, Molvalis chiude con un totale di 346.70

4.51: Buona chiusura per Knoll che chiude con 389.10 e sarà in finale, Ohkubo sbaglia totalmente l’ultimo tuffo, totale di 336.65, eliminato

4.50: Chiude con un tuffo da 54.45 Larsen, totale di 322.30, gara da dimenticare per l’azzurro

4.48. Popovici chiude con un totale di 376,80, il messicano Balleza Isaias chiude con un buon tuffo, totale di 361.65

4.46: Lises, Yang, Lian nelle prime tre posizioni. Giovannini è 32mo, Larsen è 33mo

4.45: totale di 362.50 per il britannico Kothari, 273.40 il totale di Borslien, Fricker sbaglia ed ha un totale di 293.55.

4.43: Errore per il cinese Lian che raggiunge quota 378.10, totale di 287.35 per il cubano Ramos Rodriguez

4.41: Camacho del Hoyo trova un buon tuffo, totale di 317.75, scaro Avila Sanchez, totale di 292.95

4.40: Totale di 255.90 per Lotfi, punteggio di 298.95 per Loschiavo

4.38: Totale di 262.65 per Sipkes, Naumenko sale a quota 339.75

4.36: Totale di 349.80 per Rousseau, abbondante Lee, totale di 273.20

4.35: Non ci saranno italiani in semifinale. Giovannini sbaglia tutto dalla verticale, punteggio di 22.40, totale di 270.80

4.33: Punteggio totale per Souza di 348.15, Tsirikos sale a quota 280.00, Grigoryan ha un totale di 172.90

4.32: Jachim è scarsao in ingresso ed ha un totale di 262.70, Yi è scarso ed ha un totale di 308.60

4.30: Szombor-Murray arriva ad un totale di 319.55, Silva solleva tanti schizzi ed ha un totale di 296.25

4.29: Per Vazquez un buon salto che lo fa risalire a 299.70, Tamai è scarso e rischia con un totale di 320.50

4.27: Lukaszewicz totalizza il punteggio di 285.50, Brown scarso: totale di 275.25

4.26: Willar Valdez scarso in ingresso, totale di 325.45, Eikermann raggiunge un totale di 249.50

4.24: Flory è abbondante, totale di 305.15 per lui, Yang non sbaglia e raggiunge quota 380.85, secondo al momento

4.22: Abbondante Kim, totale di 346.30, prosegue la gara incolore di Sereda che ha un totale di 328.10

4.20: Prosegue la grande gara di Lises che totalizza 385.65, entra in orizzontale Harold, che ha un totale di 236.20

4.19: Williams raggiunge un totale di 355.60, Molvalis un po’ scarso in ingresso, totale di 293.90

4.18: Knoll raggiunge il punteggio totale di 320.30, Ohkubo non perfetto, totale di 302.65

4.16: Larsen sbaglia ancora. Abbondante in ingresso in acqua, punteggio di 47.60, totale di 267.85

4.14: Popovici inizia la quinta rotazione con un totale di 313.80, Balleza Isaias sbaglia e ha un totale di 289.65

4.13: Giovannini è 18mo, Larsen è 30mo dopo 4 tuffi

4.11: Punteggio totale di Kothari di 295.90, Borslien raggiunge quota 207.60, Fricker chiude la quarta rotazione con un totale di 242.35

4.10: Il cinese Lian un po’ scarso. Totale di 322.30. Ramos Rodriguez raggiunge quota 228.15

4.08. Camacho del Hoyo totalizza 247-35, Avila Sanchez ha un totale di 203.00

4.06: Pasticcia Lotfi che ha un totale di 189.60, Loschiavo sbaglia totalmente ed ha un punteggio globale di 226.80

4.05: Punteggio totale di Sipkes 201.50, Naumenko arriva a quota 274.15

4.03: Rousseau sbaglia e raggiunge un totale di 277.80, Lee non sbaglia ed ha un totale di 227.30

4.02: Giovannini resta in corsa, buon ingresso in acqua. Punteggio di 67.20. Totale di 248.40

4.01: Souza commette un grave errore e ha un totale dopo 4 tuffi di 270.45, per Tsirikos un totale di 212.80, Grigoryan raggiunge quota 139.30

4.00: Jachim sbaglia ed ha un punteggio globale di 214.70, bene Yi che raggiunge un totale di 265.40

3.58: Szombor-Murray ha un totale di 261.65, gran tuffo di Silva che risale raggiungendo 233.35

3.56: Scarso Vazquez, totale di 227.70 per lui. Tanti schizzi per Tamai che ha un totale di 254.20

3.55: Lukaszewicz sbaglia e raggiunge un totale di 218.30, tanti schizzi anche per Brown che totalizza 210.90

3.53. Willar Valdez entra scarso e raggiunge un totale di 260.65, Eikermann ancora non preciso e punteggio di 203.60

3.51: Non bene in ingresso in acqua per Flory che totalizza 262.50, discreto Yan che sale a 299.95 e non è in testa

3.49: Kim sale di colpi ed è a 279.70, Sereda risale con un totale di 277.70

3.46: Molvalis sale a quota 241.10, molto bene Lises che sale a 302.35, tanti schizzi per Harold che arriva a 231.10

3.45: Errore di Ohkubo che ha un totale di 243.45. Williams sale a quota risale a 284.20

3.43: Scarso Larsen che si tira fuori, 42.90, totale di 220.95. la sua gara è durata un tuffo. Punteggio di 247.70 per Knoll

3.43: Totale di 257.80 per Popovici che ha iniziato la quarta rotazione. 255.65 per Balleza Isaias

3.40: Gli azzurri scendono in classifica: Giovannini 19mo, Larsen 22mo

3.38: Prosegue l’ottima gara di Kothari che arriva ad un totale di 213.40, totale di 154.80 per Borslien, Fricker raggiunge quota 168.10

3.37: Punteggio totale di 242.40 per il cinese Lian, Ramos Rodriguez arriva a quota 172.05

3.35: Camacho del Hoyo raggiunge 192.95, sbaglia Avila Sanchez, totale di 145.40

3.33: Lotfi sbaglia ed ha un totale di 135.60, rischio di tocco della piattaforma e ingresso scarso per Loschiavo che ha un totale di 178.20

3.32;: Spikes ottiene come totale 143.90, 206.65 per Naumenko

3.31: 229.20 il totale di Rousseau, per Lee 151.40

3.29: Qualche spruzzo di troppo per Giovannini che totalizza 60.00 ed è un totale di 181.20

3.28: Tsirikos risale a 154.80, Grigoryan sbaglia la verticale, totale di 99.30

3.27: Molto bene Yi che risale a 186.20, per il brasiliano Souza arrivano un buon tuffo: totale di 219.45

3.25: Buon tuffo di Silva che raggiunge 151.75 di totale, totale di 163.55 per Jachim

3.23: Il giapponese Tamai arriva a 209.20 di totale, Zsombory-Murray arriva a quota 194.55

3.22: 154.80 per il neozelandese Brown, Vazquez raggiunge quota 165.00

3.20: Bene il tedesco Eickermann che ha un totale di 138.80, totale di 177.05 per Lukaszewicz

3.19: Qualche schizzo per Yang che raggiunge 221.68, Willars Valdez raggiunge 211.25

3.16: Punteggio di 199.20 per il coreano Kim, totale di 200.15 per Sereda, Flory raggiunge 194.20

3.14: Punteggio di 178.10 per Molvalis, Totale di 218.20 per il malese Lises, errore grave per Harold che ha un totale di 170.05

3.12: Scarso in ingresso Ohkubo, per lui totale di 207.15, Williams sbaglia completamente e totale di 203.20 con un tuffo da 43.20

3.11: Male Larsen che si ferma a 54.45, totale di 177.35, si allontana il sogno semifinale. Punteggio totale di 175.70 per Knoll

3.10: Popovici inaugura la terza rotazione, 193.00 di totale, Balleza Isaias è abbondante. Totale di 174.25

3.05: Dopo due rotazioni Laren è 18mo, Giovannini 21mo

3.04: Punteggio di 136.60 per il britannico Kothari, Borslien totalizza 11.20, Fricker chiude la seconda rotazione con 129.00

3.02: Tanti schizzi per Lian che sale a 158.40, punteggio di 100.05 per Ramos Rodriguez

3.01: Non perfetto Camacho del Hoyo che raggiunge quota 122.00, Avila Sanchez ancora con problemi: 119.20

2.59: Totale di 96.00 per Lotfi, Loschiavo totalizza 123.80

2.58: Errore grave di Spikes che ha un totale di 85.10, Naumenko risale con un totale di 130.15

2.57: Bene il tuffo di Rousseau che ha un totale di 151.00, errore per Lee che ha un totale di 89.00

2.56: Non perfetto il tuffo di Giovannini, 54.00 , totale di 121.20

2.55: Errore per Tsirikas che ha un totale di 99.00, totale di 84.90 per Grigoryan. Ora Giovannini

2.53: Tanti schizzi per il coreano Lee che totalizza 115.70, per Souza totale di 133.05

2.50: Silva ha un totale di 89.35, pe il polacco Jachim 105.80

2.49: Un po’ scarso Tamai in ingresso, totale di 135.20, Zsombor-Murray non sbaglia e totalizza 140.10

2.48: Tanti schizzi per Brown che ha un totale di 87.40, sbaglia anche Vazquez che raggiunge quota 96.20

2.46: Eikermann Gregorchuk entra in orizzontale e ha un totale di 67.85, Lukaszewicz sbaglia e raggiunge quota 109.40

2.45: Yang dalla verticale un po’ scarso, totale di 150.45, Villars Valdez sale a quota 143.00

2.43: Sereda sbaglia ed ha un totale di 135.75, anche Flory sbaglia e raggiunge quota 122.80

2.40: Punteggio totale di 145.60 per Lises, Harold raggiunge quota 138.70 con un grande tuffo

2.40: Totale di tutto rispetto, 160.00, per il britannico Williams, punteggio di 116.50 per Molvalis

2.38: Totale di 119.60 per Knoll, Ohkubo raggiunge con un ottimo tuffo quota 142.40

2.36: Scarso Larsen all’ingresso, 52.50, totale di 122.90

2.35: Per il rumeno Popovici totale di 138.60, il messicano Balleza Isaias sale a quota 109.90. Ora Larsen

2.34: Larsen decimo e Giovannini 15mo dopo la prima rotazione

2.33: Fricker chiude la prima rotazione con 62.40

2.33: Schizzi per il norvegese Borslien che inizia con 48.00

2.32: il britannico Kothari con 72.00

2.31: Il cubano Ramos Rodriguez inizia con 55.50

2.30: Grande avvio per il cinese Lian che inizia con 86.40

2.29: Bene il tedesco Avila Sanchez che totalizza 70.40

2.28: Buono l’avvio di Camacho del Hoyo che totalizza 65.00

2.27: Lo statunitense Loschiavo inizia con un tuffo da 60.80

2.26: Lotfi totalizza in apertura 57.60

2.26: Scarso Naumenko in ingresso: punteggio di 59.20

2.26: Punteggio di 58.50 per Sipkes

2.26: Lee di Singapore ottiene 57.00

2.25: 73.60 in avvio per Rousseau

2.24: Molto bene Giovannini in apertura: 67.50

2.23: Abbondante l’armeno Grigoryan che totalizza 46.50. Ora Giovannini

2.22: Scarso Tsirikos che totalizza 57.00

2.21: Buon punteggio per il brasiliano Souza: 72.00

2.20: Per il coreano Yi arrivano 64.50

2.19: Il polacco Jachim totalizza 45.00

2.19: Abbondante il brasiliano Silva che totalizza 44.80

2.18: Szombor-Murray inizia con 62.40

2.17: Grande avvio per Tamai che totalizza 84.80

2.16: Il portoricano Vazquez scarso in ingresso: punteggio di 57.00

2.16: Tanti schizzi per il neozelandese Brown che totalizza 39.60

2.15: Lukaszewicz totalizza in avvio 63.00

2.14: Eikermann Gregorchuk sbaglia e totalizza 51.20

2.13: Per Willar Valdez in avvio arrivano 66.50

2.12: Il cinese Yang non benissimo: 75.20 in avvio

2.12: Qualche schizzo per Flory che parte dalla verticale e ottiene 68.40

2.11: Ottimo l’avvio dell’atteso Sereda che totalizza 78.40

2.10: Il coreano Kim leggermente scarso: 57.00 per lui

2.10. Abbondante il malese Harold: 55.50

2.09: Scompare in acqua il malese Lises he inizia con 72.00

2.09: Primo tuffo per Molvalis da 58.50

2.08: Molto bene in avvio il britannico Williams che ottiene 86.40

2.08: Ottimo avvio anche per il giapponese Oikhubo che totalizza 70.40

2.07: per Knoll ci sono 54.00

2.06: Ottimo l’avvio di Larsen che scompare in acqua e totalizza 70.40

2.04: Il messicano Balleza Isaias abbondante: ottiene 44.80. Ora Larsen

2.03: Il rumeno Popovici dalla verticale totalizza in apertura 68.40

2.00: Questi i protagonisti della qualificazione:

1 POPOVICI Constantin ROU 2 OCT 1988

2 BALLEZA ISAIAS Jose MEX 27 NOV 1994

3 LARSEN Andreas Sargent ITA 20 APR 1999

4 KNOLL Anton AUT 21 NOV 2004

5 OHKUBO Shu JPN 26 JAN 1997

6 WILLIAMS Noah GBR 15 MAY 2000

7 MOLVALIS Nikolaos GRE 6 JUL 2000

8 LISES Bertrand Rhodict MAS 28 MAY 2005

9 HAROLD Enrique MAS 12 APR 2003

10 KIM Yeongtaek KOR 24 AUG 2001

11 SEREDA Oleksii UKR 25 DEC 2005

12 FLORY Maxwell USA 20 FEB 2001

13 YANG Hao CHN 3 FEB 1998

14 WILLARS VALDEZ Randal MEX 30 APR 2002

15 EIKERMANN GREGORCHUK Jaden Shiloh GER 14 FEB 2005

16 LUKASZEWICZ Robert POL 21 MAR 2001

17 BROWN Nathan NZL 2 JUN 2000

18 VAZQUEZ Emanuel PUR 1 MAY 2000

19 TAMAI Rikuto JPN 11 SEP 2006

20 ZSOMBOR-MURRAY Nathan CAN 28 APR 2003

21 SILVA Diogo BRA 18 MAR 2005

22 JACHIM Filip POL 14 SEP 2003

23 YI Jaegyeong KOR 25 NOV 1999

24 SOUZA Isaac BRA 23 JUN 1999

25 TSIRIKOS Athanasios GRE 4 MAR 2002

26 GRIGORYAN Marat ARM 12 FEB 2005

27 GIOVANNINI Riccardo ITA 14 MAR 2003

28 ROUSSEAU Cassiel AUS 4 FEB 2001

29 LEE Shen Oon Max SGP 21 NOV 2007

30 SIPKES Luke NZL 10 APR 2004

31 NAUMENKO Yevhen UKR 2 MAY 2001

32 LOTFI Dariush AUT 5 JAN 2001

33 LOSCHIAVO Brandon USA 31 MAY 1997

34 CAMACHO del HOYO Carlos ESP 30 JUL 2000

35 GONZALEZ REYES Jesus Eduardo VEN 11 MAR 2004

36 AVILA SANCHEZ Luis Carlo GER 15 AUG 2005

37 LIAN Junjie CHN 3 NOV 2000

38 RAMOS RODRIGUEZ Carlos Daniel CUB 26 OCT 2003

39 KOTHARI Kyle GBR 26 JAN 1998

40 BORSLIEN Isak NOR 26 JUN 2006

41 FRICKER Samuel AUS 4 MAY 2002

1.58: Livello medio elevatissimo, ci sono tanti campioni in grado di far saltare il banco, cinesi in testa ma non solo. Si preannuncia spettacolo fin dal primo turno.

1.55: Anche Andreas Sargent Larsen, che entra in scena di fatto all’ultima gara del Mondiale, va alla ricerca di quella che sarebbe la sua prima finale iridata. Compito durissimo ma l’azzurro ci proverà, forte della sua esperienza a livello internazionale che lo ha portato a salire già due volte sul podio europeo con la squadra, l’ultima delle quali sul gradino più alto a Roma 2022.

1.52: Il 20enne Riccardo Giovannini va a caccia della sua prima finale mondiale (partecipò a Gwangju con un 37mo posto) e della prima qualificazione olimpica. Servirà la gara perfetta sia nelle qualificazioni che in un’eventuale semifinale per riuscire a centrare un posto fra i primi 12.

1.49: Nella prima gara di giornata, la qualificazione della piattaforma maschile, seguita dalla semifinale, seguita poi dalla semifinale, ci sono due atleti azzurri al via, a caccia di una difficile qualificazione alla finale e di conseguenza ai Giochi di Parigi 2024

1.46: Oggi per l’Italia fari puntati su Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che puntano ad un risultato di prestigio nel trampolino 3 metri dopo aver ottenuto la qualificazione per Parigi 2023 e sulla coppia degli specialisti della piattaforma, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini che inseguono una difficile qualificazione, con in palio i pass olimpici per i primi 12 classificati che domani disputeranno la finale.

1.43: Prosegue la rassegna iridata con un’altra giornata campale, che prevede le qualificazioni e la semifinale della gara dalla piattaforma maschile e la finale del trampolino 3 metri femminile.

1.40: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della ottava giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka.

