LIVE Sinner-Schwartzman 7-5 6-1 6-2, Wimbledon 2023 in DIRETTA: l’azzurro irrompe con autorità al terzo turno

22:01 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Schwartzman. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.

22:00 14 ACE, il 56% di prime palle ed una resa dell’80%. Queste le statistiche con la battuta dell’altoatesino. Sotto il 60% di ricavo con la prima invece Shwartzman, che sulla seconda ha sofferto le pene dell’inferno (39%).

21:58 Primo set complicato, poi Jannik ha preso fiducia alzando progressivamente il ritmo dei suoi colpi e la brillantezza delle sue giocate. Al terzo turno troverà uno tra l’australiano Vukic ed il francese Halys.

JANNIK SINNER b. DIEGO SCHWARTZMAN 7-5 6-1 6-2. Con l’ACE numero 14 Jannik mette la firma su un incontro chiuso in crescendo. L’azzurro vola con prepotenza al terzo turno.

40-15 DUE MATCH POINT SINNER. Dritto inside out con tutto il peso del corpo scagliato dall’altoatesino.

30-15 Piccola distrazione per Jannik, che fallisce la conclusione di dritto.

30-0 Ancora un’ottima prima dell’azzurro.

15-0 Lungo il rovescio dell’argentino.

5-2 DOPPIO BREAK SINNER! Rovescio lungolinea e smash a chiudere. L’azzurro dopo il cambio di campo servirà per il match.

30-40 In corridoio il rovescio dell’altoatesino.

15-40 Due palle del doppio break Sinner. Accelerazione di dritto, e palla corta vincente in contropiede. Che delizia Jannik!

15-30 Risponde Jannik, a segno con la demi volèe.

15-15 Punto straordinario di Schwartzman, che chiude con una prodezza a rete.

0-15 BOOM! Dritto lungolinea fulmineo dell’azzurro.

4-2 Game Sinner. Con autorità, ed ancora con la combinazione servizio e dritto, l’altoatesino conferma il break.

40-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurro.

30-0 Non passa la risposta dell’argentino.

15-0 Torna a siglare ACE Jannik.

3-2 BREAK SINNER! Secondo errore consecutivo con il dritto dell’argentino, che concede nuovamente la battuta.

40-AD Palla break Sinner. Largo il dritto inside out di Schwartzman.

40-40 Tiene vivo il game Jannik dipingendo il campo con i colpi da fondo.

AD-40 Servizio vincente dell’argentino.

40-40 Risposta aggressiva di dritto dell’altoatesino.

40-30 Splendido dritto inside out vincente di Sinner.

40-15 Non fa in tempo a rientrare il lob disperato dell’azzurro.

30-15 Non passa l’accelerazione di dritto dell’italiano.

15-15 Lungo il rovescio del sudamericano.

15-0 Sul nastro il rovescio di Sinner.

2-2 Controbreak Schwartzman. Nastro beffardo che concede il punto all’argentino.

30-40 Prima vincente di Jannik.

15-40 Due palle break Schwartzman. Errore anche con il rovescio dell’azzurro.

15-30 Sul nastro il rovescio dell’azzurro.

15-15 Volèe in allungo stellare di Sinner.

0-15 Non passa il rovescio di Jannik.

2-1 BREAK SINNER! Ancora bene l’altoatesino da fondo campo. Disarcionata la difesa di Schwartzman.

30-40 Si perde in rete il rovescio dell’azzurro.

15-40 Due palle break Sinner. Jannik spinge sul rovescio in back dell’avversario.

15-30 Palla corta sensazionale dell’altoatesino.

15-15 Favoloso il rovescio incrociato stretto di Jannik al termine di uno scambio estenuante.

15-0 Errore di rovescio dell’azzurro.

1-1 Game Sinner. Non passa la risposta dell’argentino, che torna alla battuta.

40-15 Servizio e dritto a segno per l’altoatesino.

30-15 Non passa il rovescio di Jannik.

30-0 Ancora bene l’azzurro dopo la prima di servizio.

15-0 Servizio vincente Sinner.



1-0 Game Schwartzman. Con autorità l’argentino tiene la battuta nel primo gioco del terzo set.

40-0 Ancora un errore di Sinner.

30-0 Reattivo l’argentino con il primo colpo dopo il servizio.

15-0 Non passa la risposta di Jannik.

21:19 Si riparte con Schwartzman al servizio.

21:12 Piccola pausa per consentire la chiusura del tetto. Non piove, ma serve la luce artificiale.

TERZO SET

6-1 SECONDO SET SINNER! Non passa la risposta di dritto del sudamericano. Jannik è avanti per due set a 0.

40-15 DUE SET POINT SINNER. Prima esterna vincente di Jannik.

30-15 Ottimo l’approccio a rete con il rovescio tagliato dell’azzurro.

15-15 In corridoio il rovescio incrociato dell’argentino.

0-15 Gratuito con il dritto del numero uno d’Italia.

5-1 DOPPIO BREAK SINNER! Risposta vincente di rovescio dell’altoatesino, che serve per il set.

40-AD Palla del doppio break Sinner. Altra risposta profonda dell’azzurro.

40-40 Peccato. Lungo il dritto di Sinner.

30-40 Palla del doppio break Sinner. Errore con il rovescio del sudamericano.

30-30 Risposta aggressiva di Jannik.

30-15 Servizio e rovescio a segno per l’argentino.

15-15 In rete la risposta di dritto dell’azzurro.

0-15 Non passa il dritto difensivo di Schwartzman.

4-1 Game Sinner. Con un servizio vincente l’altoatesino certifica il break di margine.

AD-40 Stavolta la palla corta di dritto vincente è di Jannik.

40-40 Drop di dritto vincente dell’argentino.

40-30 Prima esterna vincente del numero uno d’Italia.

30-30 Sinner fa e disfa, mandando out il dritto.

30-15 Jannik si riscatta subito scagliando un poderoso dritto.

15-15 Fuori giri con il dritto l’azzurro.

15-0 Drittone incrociato dell’altoatesino che rompe le difese dell’avversario.

3-1 BREAK SINNER! Sfonda con il rovescio e chiude con il secondo colpo di volo. Bene l’azzurro.

40-AD Palla break Sinner. Sul nastro il dritto inside out dell’argentino.

40-40 Risposta di rovescio aggressiva dell’azzurro.

40-30 Lungo il rovescio di Sinner.

30-30 Nastro beffardo che concede un comodo passante al sudamericano.

15-30 Gran passante di rovescio dell’argentino.

0-30 Accelerazione di dritto e volèe vincente di rovescio. Alè Jannik!

0-15 Doppio fallo Schwartzman, il secondo.

2-1 Game Sinner. Larga la difesa di rovescio dell’argentino.

40-15 Volèe di rovescio dell’azzurro che termina in rete.

40-0 Disastro con lo smash a rimbalzo del sudamericano.

30-0 Non chiude con la veronica, bensì con il dritto successivo. Alè Jannik!

15-0 In corridoio il rovescio incrociato dell’argentino.

1-1 Game Schwartzman. Non passa il rovescio difensivo dell’altoatesino, che torna alla battuta.

40-30 Aggressiva la risposta di rovescio dell’azzurro.

40-15 Lungo il dritto dell’argentino.

40-0 Perde il controllo del dritto Sinner.

30-0 Non passa il rovescio di Jannik.

15-0 Arriva bene Schwartzman sulla palla corta dell’avversario.

1-0 Game Sinner. Ancora ACE dell’altoatesino, che vuole alzare il ritmo.

40-0 Dritto in corsa stellare di Jannik.

30-0 Nono ACE dell’azzurro.

15-0 Servizio vincente Sinner.

SECONDO SET

7-5 PRIMO SET SINNER. Crollo verticale del sudamericano, che sbaglia ancora di rovescio. Finisce qui un lottato primo parziale.

0-40 TRE SET POINT SINNER. Stavolta l’argentino sbaglia con il dritto.

0-30 Gratuito di dritto commesso da Schwartzman.

0-15 Gran rovescio incrociato dell’altoatesino.

6-5 Game Sinner. Rovescio lungolinea vincente del numero italiano, che sventa il pericolo. Dopo il cambio di campo l’argentino servirà per spingere il set al tiebreak.

AD-40 ACE provvidenziale di Sinner.

40-40 Si ferma sul nastro stavolta la palla corta dell’azzurro.

AD-40 Gran punto dell’azzurro, che spinge con il dritto inside out e chiude con la palla corta.

40-40 Scappa via il rovescio del sudamericano.

30-40 Palla break Schwartzman. Passante di dritto super del tennista di Buenos Aires.

30-30 Pizzica la riga la risposta di rovescio dell’argentino.

30-15 Potente il rovescio dell’argentino.

30-0 Con il secondo smash l’azzurro ottiene il punto.

15-0 ACE Sinner.

5-5 Game Schwartzman. Stecca il dritto Jannik. Termina così il decimo gioco.

40-30 Peccato. In corridoio il rovescio lungolinea di Sinner.

30-30 Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro.

15-30 Meraviglioso il terzo dritto incrociato stretto vincente siglato da Jannik.

15-15 Splendido il rovescio lungolinea dell’argentino.

0-15 Morbido il dritto in uscita dal servizio di Schwartzman.

5-4 Game Sinner. Con autorità il numero uno d’Italia tiene la battuta. Dopo il cambio di campo l’argentino servirà per rimanere nel set.

40-0 Prima vincente di Jannik.

30-0 Secondo dritto incrociato stretto vincente dell’altoatesino.

15-0 Quarto ACE dell’azzurro.

4-4 Game Schwartzman. Ottimo dritto del tennista di Buenos Aires, che ritrova la parità.

40-30 Ancora una volta lunga la risposta di dritto di Sinner.

30-30 Termina in rete anche questo dritto del sudamericano.

30-15 Arriva l’errore con il dritto dell’argentino.

30-0 Lungo il dritto di Sinner.

15-0 Reattivo Schwartzman sulla buona risposta dell’avversario.

4-3 Game Sinner. Terzo ACE dell’azzurro, che resta in vantaggio in questo primo set.

AD-40 Servizio vincente del numero uno italiano.

40-40 ACE Sinner.

30-40 Palla break Schwartzman. Primo doppio fallo di Sinner.

30-30 Ancora bene con la prima Jannik.

15-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore con la volèe dell’italiano.

15-15 Servizio vincente dell’azzurro.

0-15 Perde il controllo del rovescio incrociato Sinner.

3-3 Game Schwartzman. Con un servizio vincente l’argentino tiene nuovamente la battuta.

40-15 Lunga la risposta di dritto di Jannik.

30-15 Rapidissimo Schwartzman. che piazza il passante vincente di rovescio su una timida volèe dell’avversario.

15-15 Accelerazione di dritto dell’azzurro che termina in corridoio.

0-15 Lungo il dritto del tennista di Buenos Aires.

3-2 Game Sinner. Prima centrale sulla riga del numero uno d’Italia, che toglie le castagne dal fuoco.

40-30 Ancora un gratuito di Sinner.

40-15 Tiene bene da fondo Schwartzman, che raccoglie l’errore dell’avversario.

40-0 Servizio vincente dell’azzurro.

30-0 Contro smorzata di rovescio deliziosa di Sinner.

15-0 CHE PUNTOOO! Dritto incrociato stretto supersonico dell’altoatesino.

2-2 Game Schwartzman. Termina fuori il recupero con il rovescio in back dell’azzurro.

AD-40 In corridoio il dritto inside out di Sinner.

40-40 Servizio vincente del sudamericano.

30-40 Palla break Sinner. Morbido questo dritto dell’argentino, che offre la prima palla break.

30-30 Male Schwartzman con la palla corta, Sinner si avventa e trova il punto.

30-15 Gran rovescio incrociato del tennista di Buenos Aires.

15-15 Spinge bene da fondo stavolta con il rovescio l’argentino.

0-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Schwartzman in uscita dal servizio.

2-1 Game Sinner. Errore in risposta dell’argentino, che dopo il cambio di campo tornerà al servizio.

AD-40 Bene con il dritto lungolinea l’altoatesino, che si procura la palla del 2-1.

40-40 Ottima la difesa di Sinner, che raccoglie l’errore di rovescio dell’avversario.

30-40 Palla break Schwartzman. Aggressivo il tennista di Buenos Aires, che provoca l’errore dell’avversario.

30-30 Troppo morbida la seconda dell’altoatesino.

30-15 Primo ACE di Sinner.

15-15 Arriva l’errore di rovescio da parte di Schwartzman.

0-15 In rete il dritto in uscita dal servizio di Jannik.

1-1 Game Schwartzman. A 0 l’argentino tiene il servizio.

40-0 Gran punto del sudamericano, che trova un ottimo rovescio in back.

30-0 Arriva l’errore gratuito con il dritto di Jannik.

15-0 Servizio vincente dell’argentino.

1-0 Game Sinner. Bene da fondo l’azzurro, che passa a condurre in questo primo set.

40-15 Ancora bene con il servizio Jannik.

30-15 Prima esterna vincente di Sinner.

15-15 Scambio lungo chiuso con l’errore con il rovescio lungolinea dell’azzurro.

15-0 Bene Jannik con la combinazione servizio e dritto.

PRIMO SET

19:40 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di due minuti via al match con l’azzurro al servizio!

19:36 Jannik Sinner e Diego Schwartzman sono all’interno del tunnel degli spogliatoi. Ci siamo.

19:32 Ancora qualche minuto ed i due atleti faranno il loro ingresso in campo. Cielo finalmente sereno all’All England Club dopo la numerosa pioggia.

19:28 Il vincente dell’incontro sfiderà al terzo turno uno tra l’australiano Vukic ed il francese Halys.

19:24 Quella che ci accingiamo a raccontare sarà la terza sfida in poche settimane tra l’altoatesino ed il sudamericano, con Jannik bravo ad imporsi in due occasioni sulla terra rossa.

19:19 Pur con qualche brivido Krejcikova chiude il match con lo score di 6-2 7-5. Sul Campo numero 1 dell’All England Club tra pochi minuti sarà il momento di Jannik Sinner e Diego Schwartzman.

18:15 Terminato un primo set a senso unico tra Krejcikova e Watson, con la ceca capace di imporsi per 6-2. Al termine del match sarà finalmente il turno di Jannik Sinner! A tra poco!

17:12 Vittoria in tre set per Medvedev, che approda dunque al secondo turno. Tra una ventina di minuti scenderanno in campo la ceca Krejcikova e la britannica Watson, incontro al termine del cui avrà inizio quello del nostro Jannik Sinner. A tra poco!

16:30 Il russo Medvedev conquista anche il secondo parziale a scapito del britannico Fery. Al termine di questo incontro spazio ad un match femminile, poi sarà la volta di Jannik Sinner.

15.50 Giornata decisamente dal meteo variabile. Ora non piove e si scoprono tutti i campi. Medvedev ha concluso il primo set in suo favore contro il britannico Fery sullo score di 7-5.

15.30 La giornata è così, non c’è niente da fare. Nuova interruzione per pioggia e si fa ricorso ai teloni…visto che gli organizzatori sono giocati la chance di rimanere con il tetto aperto, confidando in una rapida schiarita. Vedremo…

14.45 In verità era previsto dall’organizzazione questo mini acquazzone, terminato con una certa celerità. Per questo si è deciso di aprire comunque l’impianto e non è un caso che ora il primo incontro tra Medvedev e Fery sia iniziato.

14.20 Situazione complicata a Londra, ricomincia a piovere…Sul campo-1 aprono il campo perché prevedono che la pioggia possa smettere a breve.

13.17 L’ultimo aggiornamento che arriva da Londra è che si stiano togliendo i teloni e quindi la pioggia abbia concesso una tregua. Sinner, che disputerà il terzo incontro sul campo 1, non avrà problemi in quanto la struttura è dotata di copertura.

13.04 La pioggia, grande protagonista a Londra ieri, è tornata a bussare alle porte degli organizzatori e infatti i match sono stati posticipati alle 13.30 italiane. Sinner, che disputerà il terzo incontro sul campo 1, non avrà problemi in quanto la struttura è dotata di copertura.

13.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e l’argentino Diego Schwartzman.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e l’argentino Diego Schwartzman. Quarto confronto diretto tra i due, con l’azzurro capace di imporsi sempre senza lasciare per strada alcun set. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra l’australiano Vukic ed il francese Halys.

Sinner, ventiduenne di San Candido, arriva al match odierno dopo aver raggiunto i quarti sia a ‘s-Hertogenbosch che ad Halle. Sconfitto prima dal finlandese Ruusuvuori, poi da un super Bublik, Jannik è stato fermato anche da un piccolo problema fisico. All’All England Club si è presentato superando con un triplice 6-2 Juan Manuel Cerundolo, dimostrando di aver superato brillantemente gli acciacchi.

Dal canto suo Schwartzman, trentenne di Buenos Aires, nelle ultime settimane sta riuscendo pian piano a venire a capo di una situazione alquanto difficile. Dopo la disastrosa stagione sull’amata terra rossa, il sudamericano è parso in miglioramento proprio sull’erba, centrando delle inattese vittorie.

L’incontro di secondo turno del torneo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman sarà il terzo ed ultimo sul Campo numero 1 a partire dalle 14.00 dopo Medvedev-Fery e Watson-Krejcikova. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO. OA Sport vi offrirà la Diretta Live scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti.

Foto: LaPresse