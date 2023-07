CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.20: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la terza sessione di finali e semifinali dell’Europeo juniores di Belgrado

19.19: Arrivano dunque altre tre medaglie per l’Italia del nuoto nella seconda giornata di gara degli Europei juniores: l’oro di Andrea Camozzi nei 200 farfalla, l’argento di Alessandro Ragaini nei 200 stile libero e l’argento della 4×100 stile libero mista con Messina, Passafaro, Curtis e Stevanato

19.18: L’Ungheria vince la gara con 3’29″75, secondo posto per l’Italia con 3’30″66, bronzo per la Francia con 3’30″85

19.17: ARGENTOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA! L’Ungheria era la squadra da battere e ha rispettato il pronostico, con i due migliori per genere che avevano qualcosa in più degli azzurri che hanno chiuso comunque secondi con un ottimo tempo

19.15: Ai 300 Ungheria, Francia, Italia

19.14: Ai 200 Francia, Italia, Ungheria

19.13: Ai 100 Ungheria, Romania, Lituania

19.10: Messina, Passafaro, Curtis e Stevanato, tutti già con la medaglia d’oro di ieri al collo, rappresenteranno l’Italia nella finale della 4×100 stile libero mista che chiude il programma di oggi! Queste le Nazionali al via, occhio all’Ungheria:

1 Lithuania 3:35.56

2 Germany 3:34.73

3 France 3:33.39

4 Italy 3:32.25

5 Hungary 3:32.93

6 Romania 3:34.30

7 Great Britain 3:35.43

8 Spain 3:35.57

19.08: Nei 1500 stile libero donne oro alla Turchia con la favorita della vigilia Merve Tuncel in 16’18″53, secondo posto per la britannica Amelie Blocksidge in 16’20″19, bronzo per la tedesca Marian Ploeger in 16’23″69, quarta l’ungherese Fluck, quinta Emma Vittoria Giannelli in 16’30″50 che è il record personale

19.06: Resiste Tuncel in testa ai 1350

19.05: Ai 1200 Tuncell, Blocksidge, Ploeger, Fluck, Giannelli

19.04: Ai 1100 cala il vantaggio di Tuncel su Blocksidge, Giannelli è sempre quinta

19.01: Ai 900 Tuncell, Blocksidge, Ploeger

18.58: Ai 600 Tuncell, Blocksidge, Ploeger, Fluck, Giannelli

18.55: Ai 300 Tuncel, Blocksidge, Ploeger, Giannelli

18.50: C’è Emma Vittoria Giannelli al via della finale dei 1500 stile libero donne. Queste le protagoniste:

1 CSULAK, Lia 05 Hungary 16:50.39

2 FLUCK, Nora 05 Hungary 16:41.63

3 PLOEGER, Marian 06 Germany 16:30.96

4 TUNCEL, Merve 05 Turkiye 16:27.45

5 BLOCKSIDGE, Amelie 09 Great Britain 16:28.77

6 GIANNELLI, Emma Vittoria 07 Italy 16:37.33

7 BARTH, Julia 06 Germany 16:48.51

8 ERDOGAN, Talya 07 Turkiye 17:00.16

18.47: Tattica alla Burdisso per Adfrea Camozzi che ha preso un buon vantaggio nella prima metà di gara e poi ha resistito al ritorno degli avversari, toccando in 1’58″59, secondo posto per il rumeno Vlad-Stefan Mihalache con 1’58″84, terzo lo slovacco Samuel Kostal in 1’59″30

18.46: OROOOOOOOOOOOOOOOOO CAMOZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHE SOFFERENZA PER L’AZZURRO PARTITO FORTISSIMO E ARRIVATO CON L’ULTIMA GOCCIA DI ENERGIA CHE E’ SERVITA PER VINCERE IN 1’58″59 E RESPINGERE L’ASSALTO DEI RIVALI IN RIMONTA

18.44: Ai 100 Camozzi, Michalache, Erturk

18.38: Dopo la premazione una delle finali più attese per l’Italia, quella dei 200 farfalla dove Andrea Camozzi scende in vasca con il miglior crono delle semifinali. Questi i protagonisti:

1 BALOGH, Levente 05 Hungary 2:00.19

2 MIHALACHE, Vlad-Stefan 06 Romania 1:59.38

3 ERTURK, Tuncer Berk 07 Turkiye 1:58.94

4 CAMOZZI, Andrea 05 Italy 1:57.95

5 KOSTAL, Samuel 06 Slovakia 1:58.84

6 SISKOS, Apostolos 05 Greece 1:59.09

7 IRAVUL, Aykut Mert 06 Turkiye 1:59.96

8 MICHTA, Bartosz 05 Poland 2:01.08

18.31: Queste le finaliste dei 50 stile libero donne: Curtis, Carter, Jazy, Okaro, Hrncarova, Plytnykaite, Slusna, Cachot

18.30: Sara Curtis vince la seconda semifinale in 25″22, seconda la britannica Okaro con 25″46, terza la lituana Plytnykhaite con 25″57, purtroppo Biagiotti non centra la finale

18.28: SARA CURTIS! L’azzurra vince in 25″22 la seconda semifinale e entra in finale con il miglior tempo. Risultato non ancora ufficiale

18.26: C’è Sara Curtis in corsia 4 nella seconda semifinale dei 50 stile libero donne. Queste le protagoniste:

1 KRAGH, Ida Skov 06 Denmark 26.22

2 OKARO, Eva 06 Great Britain 25.98

3 BOCSKA, Julianna Dora 06 Germany 25.85

4 CURTIS, Sara 06 Italy 25.32

5 SLUSNA, Lillian 05 Slovakia 25.73

6 PLYTNYKAITE, Smilte 07 Lithuania 25.91

7 CACHOT, Albane 07 France 26.10

8 GOLLAND, Shane 07 Israel 26.29

18.25: La britannica Skye Carter vince la prima semifinale in 25″37, secondo posto per la tedesca Jaazy in 25″42, terza la slovacca Hrncarova con 25″55, quarta l’azzurra Biagiotti con 25″71

18.23: Al via ora la prima semifinale dei 50 stile libero donne con Matilde Biagiotti. Queste le protagoniste:

1 TABOR, Schastine 05 Denmark 26.26

2 DIACONESCU, Rebecca-Aimee 06 Romania 26.09

3 JAZY, Nina Sandrine 05 Germany 25.85

4 CARTER, Skye 07 Great Britain 25.69

5 HRNCAROVA, Alexandra 06 Slovakia 25.80

6 BIAGIOTTI, Matilde 05 Italy 25.92

7 PREITER, Emmy 05 France 26.22

8 WALCZAK, Barbara 06 Poland 26.35

18.21: Grande prestazione del danese Jonas Gaur che vince in 27″57, secondo posto per il padrone di casa serbo Uros Zivanovic con 28″08, bronzo per il tedesco Emilian Hollank con 28″14

18.18: Non ci sono azzurri al via nella finale dei 50 rana uomini. Questi i protagonisti:

1 HOLLANK, Emilian 06 Germany 28.47

2 LOUTER, Steijn 05 Netherlands 28.37

3 ZIVANOVIC, Uros 05 Serbia 28.15

4 GAUR, Jonas 05 Denmark 28.06

5 WEIDNER, Christopher 05 Germany 28.14

6 VIANO, Lubin 05 France 28.27

7 STREEFLAND, River 05 Netherlands 28.40

8 MELVILLE, Callum 06 Great Britain 28.51

18.16: Oro all’Estonia come da programma con Eneil Jefimova, una da finale mondiale assoluta, con 30″33, secondo posto e argento per la polacca Karolina Piechowicz con 31″18 che è anche il personale, bronzo per la svedese olivia Klint Ipsa con 31″23. La migliore delle azzurre è Chiara Del Signore, che è partita malissimop e si è ripresa fino a chiudere sesta in 31″89, ultima Irene Mati con 32″08

18.12: E’ il momento della quinta finale di giornata i 50 rana donne con due azzurre al via: Chiara Della Corte e Irene Mati. Queste le protagoniste:

1 DELLA CORTE, Chiara 05 Italy 31.68

2 MATI, Irene 06 Italy 31.59

3 PIECHOWICZ, Karolina 05 Poland 31.37

4 JEFIMOVA, Eneli 06 Estonia 30.62

5 KLINT IPSA, Olivia 05 Sweden 31.14

6 RAMOS NAJJI, Maria 06 Spain 31.47

7 NIKOLOVA, Teya 05 Bulgaria 31.65

8 RUIZ SANCHEZ, Jimena 07 Spain 31.68

18.03: Questi i finalisti dei 200 misti uomini: Knedla, Ward, Mantegazza, Barbotti, Ahnert, Wendland, Niederberge, Cadevall Micolau

18.01: Due azzurri in finale! Jacopo Barbotti chiude al secondo posto la seconda semifinale. Italiani in finale con il terzo e quarto tempo. Vince il britannico Ward con 2’02″08, secondo Barbotti in 2’02″88, terzo il tedesco Wendland con 2’03″40

17.59: Ora al via Jacopo Barbotti nella seconda semifinale. Questi i protagonisti:

1 KOVATS, Alex 06 Hungary 2:04.93

2 KUIPERS, Domingo 05 Netherlands 2:04.47

3 NIEDERBERGER, Julien 05 Switzerland 2:04.02

4 WENDLAND, Finn 05 Germany 2:02.36

5 WARD, Matthew 05 Great Britain 2:03.17

6 BARBOTTI, Jacopo 06 Italy 2:04.33

7 MARCAL WHITTLES, Edward 06 Great Britain 2:04.63

8 HALFDANARSON, Birnir Freyr 06 Iceland 2:05.82

17.57: Il ceco Knedla tocca per primo con una gara di testa in 2’00″57, secondo posto per l’azzurro Mantegazza che si prende la finale con 2’02″18, terza piazza per il tedesco Ahnert con 2’03″12, quarto lo spagnolo Cadevall Micolau con 2’03″76

17.54: C’è Christian Mantegazza al via della prima semifinale dei 200 misti uomini. Questi i protagonisti:

1 GATULIS, Adomas 05 Lithuania 2:05.03

2 CADEVALL MICOLAU, Nil 06 Spain 2:04.60

3 KNEDLA, Miroslav 05 Czechia 2:04.26

4 MANTEGAZZA, Christian 05 Italy 2:02.73

5 AHNERT, Franz 06 Germany 2:03.74

6 HRABAROV, Oleksii 05 Ukraine 2:04.46

7 SANCHEZ SERRANO, Marcos 06 Spain 2:04.85

8 MASLO, Strahinja 06 Serbia 2:06.00

17.53: Queste le finaliste dei 100 farfalla donne: Pudar, Damborg, Ullmann, Delmas, Borrelli, Avetand, Hallkvist e Paraschiv

17.52: Peccato! Non ci saranno due azzurre in finale nei 100 farfalla. Zambelli è nona per 6 centesimi, Borrelli entra con il quinto miglior tempo. La seconda semifinale va alla danese Damborg in 59″33, davanti alla svizzera Ullmann e alla francese Avtand.

17.44: Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 100 farfalla donne:

1 LAWTON, Jessica 06 Great Britain 1:00.72

2 PARASCHIV, Eva-Maria 07 Romania 1:00.39

3 CABANES GARZAS, Laura 06 Spain 1:00.28

4 DAMBORG, Martine 07 Denmark 59.30

5 ULLMANN, Julia 05 Switzerland 59.81

6 AVETAND, Tabatha 05 France 1:00.34

7 NORBY, Kristine Nilsson 05 Denmark 1:00.44

8 DIACHENKO, Mariia 05 Ukraine 1:01.14

17.42: Lana Pudar vince in 58″26, secondo posto per la francese Delmas in 59″70, terza Borrelli in 59″72, quinta Zambelli con il personale in 1’00″16 che è il personale ma molto a rischio per la qualificazione alla finale

17.41: Terzo posto per Paola Borrelli ma il cronometro non si ferma e dunque dovranno essere ricostruiti i tempi. Vince la favorita della vigilia, la bosniaca Pudar

17.29: Dopo le premiazioni (tra poco l’azzurro Ragaini sul podio) sarà la volta delle semifinali dei 100 farfalla donne. Queste le protagoniste della prima con due azzurre in vasca:

1 BAIEVYCH, Alina 09 Germany 1:00.91

2 SEKUTI, Hana 06 Slovenia 1:00.40

3 KOMOROCZY, Lora Fanni 06 Hungary 1:00.33

4 PUDAR, Lana 06 Bosnia-Herzegovina 59.50

5 BORRELLI, Paola 05 Italy 1:00.11

6 HALLKVIST, Emmy 08 Sweden 1:00.36

7 ZAMBELLI, Giulia 05 Italy 1:00.64

8 DELMAS, Lucie 05 France 1:01.14

17.27: Gli azzurri pagano a caro prezzo una partenza disastrosa e non riescono a rientrare. Vince come da pronostico il ceco Moiroslav Knedla con 24″89, secondo posto per l’ucraino Oleksadr Zheltyakov con 25″10, terzo il britannico Matthew Ward con 25″16. Lontani dal personale gli italiani: Daniele Del Signore quinto in 25″60, Christian Bacico sesto in 25″70

17.26: Ancora giù dal podio gli azzurri: quinto Del Signore, sesto Bacico. Prima prova veramente deludente della squadra italiana. Qui era attesa una medaglia

17.24: Due azzurri a caccia del podio anche nei 50 dorso uomini, Del Signore e Bacico. Questi i protagonisti:

1 PANTSKHAVA, Noe 06 Georgia 25.68

2 WARD, Matthew 05 Great Britain 25.53

3 ZHELTYAKOV, Oleksandr 05 Ukraine 25.47

4 KNEDLA, Miroslav 05 Czechia 24.91

5 DEL SIGNORE, Daniele 07 Italy 25.40

6 BACICO, Christian 05 Italy 25.50

7 KAUSPEDAS, Mantas 07 Lithuania 25.62

8 KRISCHKE, Jakub Jan 06 Czechia 25.71

17.22: Ancora un oro per l’Ungheria con Lora Fanni Komoroczy in 28″08 che è anche il personale. Argento per la britannica Blyth Kinsman con 28″41, bronzo per la rumena Silisteanu con 28″46. Personale per Giada Gorlier, quinta in 28″62, ottavo posto per Sofia Salvato con 29″17

17.21: Non c’è podio per l’Italia! Giada Gorlier quinta e Sofia Salvato è ottava

17.18: La terza finale di giornata è quella dei 50 dorso donne. Al via due azzurre, Gorlier e Salvato. Queste le protagoniste:

1 SHARAFUTDINOVA, Nika 05 Ukraine 28.84

2 GORLIER, Giada 05 Italy 28.77

3 KINSMAN, Blythe 07 Great Britain 28.73

4 KOMOROCZY, Lora Fanni 06 Hungary 28.32

5 SILISTEANU, Daria-Mariuca 09 Romania 28.59

6 BOERSTLER, Anna Maria 06 Germany 28.73

7 SALVATO, Sofia 05 Italy 28.83

8 DAMBORG, Martine 07 Denmark 28.85

17.16: Eccolo il risultato ufficiale! Vince il bulgaro Petar Mitsin con un grande 1’46″50, secondo posto per Alessandro Ragaini con un ottimo 1’47″76 che è il suo record personale, bronzo per il tedesco Jarno Baeschnitt con 1’49″10. Quinto posto per l’azzurro Bertoni con 1’49″42

17.15: Non si capisce cosa sia accaduto, è tutto fermo

17.12: Manca l’ufficialità

17.11: ARGENTOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA! ALESSANDRO RAGAINI CON IL RECORD PERSONALE VA A PRENDERSI IL SECONDO POSTO ALLE SPALLE DELLO SCATENATO BULGARO MITSIS. QUINTO BERTONI

17.10: Ai 100 Mitsis, Pouillart, Jazdauskas

17.08: L’Italia ci riprova per il podio con Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni nella finale dei 200 stile libero uomini. Questi i protagonisti:

1 ZDYBEL, Adam 05 Poland 1:50.44

2 JAZDAUSKAS, Rokas 05 Lithuania 1:49.83

3 BAESCHNITT, Jarno 05 Germany 1:49.31

4 RAGAINI, Alessandro 06 Italy 1:48.64

5 MITSIN, Petar 05 Bulgaria 1:49.18

6 POUILLART, Corentin 05 France 1:49.54

7 BERTONI, Filippo 06 Italy 1:50.30

8 FLORENCIO FERNANDEZ, Ian 05 Spain 1:50.63

17.05: Niente podio per Matilde Biagiotti. L’azzurra cala vistosamente nel finale e chiude al quinto posto con 2’00″50, lontana dal suo miglior tempo. Doppietta ungherese con Nikolett Padar che vince in 1’57″59, seconda Abraham con 1’58″29, terza la belga Verdonck, brillantissima nel finale, con 1’59″30

17.04: Ai 100 Padar, Abraham, Biagiotti

17.00: Queste le protagoniste della prima finale il programma oggi, i 200 stile libero donne:

1 VERDONCK, Fleur 06 Belgium 2:01.06

2 CARRON MUINA, Carla 05 Spain 2:00.85

3 BIAGIOTTI, Matilde 05 Italy 2:00.54

4 PADAR, Nikolett 06 Hungary 1:58.77

5 ABRAHAM, Lilla Minna 06 Hungary 2:00.53

6 SCHLOSSHAN, Leah 05 Great Britain 2:00.78

7 TUNCEL, Merve 05 Turkiye 2:00.96

8 WERNER, Maya 05 Germany 2:02.12

16.58: Giulia Zambelli e Paola Borrelli sono al via delle semifinali dei 100 farfalla, Christian Mantegazza e Jacopo Barbotti saranno protagonisti delle semifinali dei 200 misti, Matilde Biagiotti e Sara Curtis sono al via delle semifinali dei 50 stile

16.56: Emma Vittoria Giannelli sarà tra le protagoniste dei 1500 stile libero donne, la staffetta azzurra 4×100 stile libero mista è stata la migliore oggi in batteria e parte per conquistare un’altra vittoria

16.54: Andrea Camozzi è il grande favorito nei 200 farfalla uomini, mentre non ci sono italiani al via nei 50 rana uomini

16.52: Irene Mati e Chiara Della Corte saranno al via da outsider nei 50 rana donne

16.50: Sofia Salvato e Giada Gorlier saranno protagoniste della finale dei 50 dorso donne, Daniele Del Signore e Christian Bacico nei 50 dorso uomini

16.48: Alessandro Ragaini, miglior tempo in semifinale, può puntare al massimo e Filippo Bertoni è uno degli outsider nei 200 stile libero uomini

16.46: Nel pomeriggio sono in programma ben nove finali. Può essere grande protagonista Matilde Biagiotti nei 200 stile libero donne

16.43: Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-2 nel quale si assegneranno ben nove titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo i trionfi azzurri della giornata iniziale che hanno visto l’Italia salire per due volte sul gradino più alto del podio nelle staffette 4×100 stile libero.

16.40: Buongiorno e bentrovati alla diretta live della seconda giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia).

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-2 nel quale si assegneranno ben nove titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo i trionfi azzurri della giornata iniziale che hanno visto l’Italia salire per due volte sul gradino più alto del podio nelle staffette 4×100 stile libero. L’Italia si è presentata presenta a Belgrado con la squadra più numerosa, considerati i suoi 42 elementi, a precedere in questa particolare classifica la Germania (39) e la Gran Bretagna (34). Saranno in gara i nuotatori di 40 nazioni per un totale di 583 atleti, per la seconda edizione consecutiva non sono ammessi alla competizione i giovani nuotatori di Russia e Bielorussia, visto quanto sta accadendo in Ucraina.

Si parte con le batterie dei 100 farfalla femminili con Borrelli e Porcari a rappresentare l’Italia, a seguire i 200 misti uomini che vedono al via ben quattro atleti azzurri, De Gregorio, Barbotti, Potenza e Mantegazza. Azzurre tra le favorite nei 50 stile libero donne con Curtis, Biagiotti, Cacciapuoti e Stevanato al via. Due gli italiani al via nelle batterie dei 1500 stile libero, De Gregorio e Stancu e ci sarà la squadra italiana al via delle batterie della staffetta 4×100 stile libero mista.

Nel pomeriggio sono in programma ben nove finali. Già certi di esserci Matilde Biagiotti nei 200 stile libero donne, Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni nei 200 stile libero uomini, Sofia Salvato e Giada Gorlier nei 50 dorso donne, Daniele Del Signore e Christian Bacico nei 50 dorso uomini, Irene Mati e Chiara Della Corte nei 50 rana donne, Andrea Camozzi nei 200 farfalla uomini e Emma Vittoria Giannelli nei 1500 stile libero donne. Non ci saranno azzurri al via nei 50 rana uomini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le semifinali e finali inizieranno dalle 17.00. Buon divertimento!

Photo LiveMedia/Fabio Patamia