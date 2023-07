LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-2 6-2 6-2, Wimbledon 2023 in DIRETTA: perentoria vittoria all’esordio per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00

22:24 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del primo turno tra Sinner e Cerundolo. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.

22:23 Dal prossimo turno l’asticella salirà, con Schwartzman che nell’ultimo mese sta cercando di ritrovare la forma di un tempo.

22:20 Esordio sul velluto per il giovane altoatesino, che vince senza patemi infliggendo un triplice 6-2 al meno forte dei fratelli Cerundolo. Puntuale come sempre in risposta, preciso al servizio, dove ha offerto solamente due palle break.

JANNIK SINNER b. JUAN MANUEL CERUNDOLO 6-2 6-2 6-2. Lunga la risposta dell’argentino, finisce qui. In scioltezza Jannik approda al secondo turno dove troverà Diego Schwartzman.

40-15 DUE MATCH POINT SINNER. Servizio, dritto e smash in salto. Alè Jannik!

30-15 Servizio e dritto a segno per l’azzurro.

15-15 Non passa il dritto dell’altoatesino.

15-0 Di poco lungo il dritto dell’argentino.

5-2 DOPPIO BREAK SINNER! Dipinge il campo Jannik, che chiude con il rovescio lungolinea e dopo il cambio di campo servirà per chiudere l’incontro.

40-AD Palla del doppio break Sinner. Ancora un errore in uscita dal servizio per l’argentino.

40-40 Gran risposta di rovescio dell’azzurro.

AD-40 Servizio vincente del tennista di Buenos Aires.

40-40 Stecca il dritto l’argentino.

40-30 Non passa il dritto di Cerundolo in uscita dal servizio.

40-15 A tutto braccio il sudamericano ottiene il punto a suon di dritti.

30-15 Ingenuità di Cerundolo, che però viene graziato dall’errore di tocco dell’avversario.

15-15 Di un soffio lungo il dritto di Sinner al termine di uno scambio prolungato.

0-15 Scappa via il rovescio dell’argentino.

4-2 Game Sinner. Non passa la risposta di rovescio di Cerundolo, che torna alla battuta.

40-15 Servizio e dritto a segno per il numero uno d’Italia.

30-15 Settimo ACE per Sinner.

15-15 Indecisione a rete da parte dell’azzurro.

15-0 Servizio vincente dell’altoatesino.

3-2 BREAK SINNER! Profondissimo il rovescio dell’altoatesino, che mette la freccia anche nel terzo set.

30-40 Palla break Sinner. Risposta aggressiva con il dritto incrociato di Jannik.

30-30 Fortunato l’argentino, il cui passante tocca il nastro beffando l’azzurro.

15-30 Alza il ritmo con il dritto lungolinea Sinner, che sfonda le difese dell’avversario.

15-15 Torna finalmente a far male con la palla corta Jannik.

15-0 Servizio e dritto a segno per Cerundolo.

2-2 Game Sinner. Spettacolare la demi volèe di dritto vincente del numero uno d’Italia.

40-0 Prima a segno per Jannik.

30-0 Lungo il recupero di rovescio di Cerundolo.

15-0 Servizio vincente dell’altoatesino.

2-1 Game Cerundolo. In corridoio il dritto lungolinea di Sinner, che insegue in questo avvio di terzo set.

40-30 Ottima risposta di rovescio d’incontro di Jannik.

40-15 L’argentino non trova il passante di dritto.

40-0 Ancora una palla corta con poco senso giocata da Sinner, che si concede al rovescio in avanzamento dell’avversario.

30-0 Arriva l’ACE di Cerundolo.

15-0 Scappa via la risposta di rovescio dell’azzurro.

1-1 Game Sinner. Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per Jannik, che riemerge con autorità dal 15-40.

AD-40 Gran seconda di servizio al centro dell’altoatesino.

40-40 Non passa il rovescio in back dell’argentino sull’ottimo dritto dell’avversario.

30-40 Jannik annulla la prima palla break con la combinazione servizio e dritto.

15-40 Due palle break Cerundolo. Dritto lungolinea sensazionale del sudamericano, arrivano le prime palle break.

15-30 Servizio al corpo e palla corta in contropiede vincente dell’azzurro.

0-30 Gran punto dell’argentino, a segno con il passante in corsa di dritto.

0-15 Non passa il dritto di Jannik in uscita dal servizio.

1-0 Game Cerundolo. Arriva un errore gratuito di Sinner, che torna al servizio.

AD-40 Dritto lungolinea sensazionale dell’argentino.

40-40 Ottima risposta di dritto dell’altoatesino.

40-30 Si ferma sul nastro invece questo rovescio di Jannik.

30-30 Rovescio incrociato vincente dell’azzurro.

30-15 Servizio, dritto, smash e stop volley. Gran punto dell’argentino.

15-15 E’ buona invece questa risposta di rovescio.

15-0 Colpisce male il dritto Sinner.

TERZO SET

6-2 SECONDO SET SINNER! Servizio e dritto a segno per l’altoatesino, che si porta avanti di due set.

40-0 TRE SET POINT SINNER. ACE dell’azzurro.

30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Cerundolo.

15-0 Servizio vincente Jannik.

2-5 Game Cerundolo. Servizio vincente dell’argentino. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per il secondo set.

40-30 In corridoio il dritto del sudamericano in uscita dal servizio.

40-15 Doppio fallo Cerundolo, il terzo dell’incontro.

40-0 Troppa forza nel passante di Jannik, che spedisce fuori il dritto.

30-0 Si ferma sul nastro il dritto di Sinner.

15-0 Non passa il rovescio dell’azzurro.

5-1 Game Sinner. Servizio vincente di Jannik, che si invola verso la conquista del secondo parziale.

40-0 Decolla la risposta di dritto dell’argentino.

30-0 Cerundolo non contiene il dritto lungolinea dell’altoatesino.

15-0 Dritto inside out molto ben giocato dall’azzurro.

4-1 DOPPIO BREAK SINNER! Altro ritmo quello dell’altoatesino, che ottiene l’errore di Cerundolo.

30-40 Palla del doppio break Sinner. Fortunato l’azzurro, il cui dritto in chop pizzica il nastro e manda in tilt l’avversario.

30-30 Ottimo il dritto lungolinea dell’argentino.

15-30 ACE Cerundolo.

0-30 Gran rovescio di Jannik, che chiude con la volèe alta di dritto.

0-15 Ancora un errore di Cerundolo in uscita dal servizio.

3-1 Game Sinner. Servizio vincente dell’azzurro, che conferma il break.

40-15 In ritardo Jannik su questa volèe di rovescio.

40-0 In corridoio il passante di dritto dell’argentino.

30-0 Pasticcio di Cerundolo, che manda in rete il rovescio in avanzamento sull’audace palla corta dell’avversario.

15-0 Non passa la risposta di rovescio del sudamericano.

2-1 BREAK SINNER! Arriva la stecca con il dritto di Cerundolo, che concede la battuta.

40-AD Palla break Sinner. Risposta aggressiva di rovescio e dritto perentorio. Alè Jannik.

40-40 Scappa via la rispsota di rovescio del numero uno italiano.

30-40 Spinge bene Cerundolo con il dritto.

15-40 Secondo ACE dell’argentino.

0-40 Tre palle break Sinner. Risposta profondissima dell’altoatesino che manda in tilt l’avversario.

0-30 Palla corta di Creundolo che fa il solletico a Jannik.

0-15 Dritto inside out stellare dell’azzurro.

1-1 Game Sinner. Lunga anche questa risposta di Cerundolo, che torna alla battuta.

40-0 Decolla la risposta di dritto dell’argentino.

30-0 Servizio vincente Sinner.

15-0 Servizio, dritto e rovescio incrociato. Bene Jannik.

1-0 Game Cerundolo. Grazie ad un ACE l’argentino tiene la battuta.

40-30 Ottima stavolta la risposta di dritto dell’altoatesino.

40-15 Lunga la risposta di rovescio di Sinner.

30-15 Prima esterna vincente del sudamericano.

15-15 Dritto inside out in contropiede vincente dell’argentino, con Jannik che scivola.

0-15 Lungo il dritto di Cerundolo in uscita dal servizio.

SECONDO SET

6-2 PRIMO SET SINNER! Secondo ACE del game e primo parziale archiviato dominando dall’altoatesino.

40-15 DUE SET POINT SINNER. Si ferma sul nastro la risposta di dritto dell’argentino.

30-15 Non passa il rovescio dell’azzurro sul buon dritto incrociato dell’avversario.

30-0 ACE Sinner.

15-0 Servizio vincente Jannik.

2-5 Game Cerundolo. Rapido l’argentino con il rovescio in uscita dal servizio. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per il set.

AD-40 Il nastro porta in corridoio il dritto incrociato di Jannik.

40-40 Risposta vincente con il rovescio incrociato dell’azzurro.

40-30 Scappa via il dritto in contenimento di Sinner.

30-30 ACE Cerundolo, il primo.

15-30 Erroraccio del sudamericano, che spedisce out il dritto a campo aperto.

15-15 Servizio vincente Cerundolo.

0-15 L’argentino perde la sfida con il rovescio in back.

5-1 Game Sinner. Si ferma sul nastro il rovescio dell’argentino, che serve ora per rimanere nel set.

40-0 Cerundolo affossa in rete la risposta di dritto.

30-0 ACE numero 2 dell’altoatesino.

15-0 Servizio e dritto in contropiede a segno per Jannik.

1-4 Game Cerundolo. In corridoio il dritto incrociato dell’azzurro, che resta saldamente al comando del primo set.

40-15 Ancora con il dritto l’argentino si procura due palle game.

30-15 Buon dritto in diagonale di Cerundolo.

15-15 Si ferma sul nastro la risposta di dritto dell’azzurro.

0-15 Palla corta di rovescio che lascia fermo il malcapitato sudamericano.

4-0 Game Sinner. In bello stile con il serve and volley l’altoatesino conferma il doppio break.

40-15 Scappa via anche questo rovescio lungolinea dell’argentino.

30-15 Lunga la risposta di rovescio di Cerundolo.

15-15 Non passa il rovescio lungolinea dell’azzurro.

15-0 Servizio vincente Sinner.

3-0 DOPPIO BREAK SINNER! Ancora un gran recupero di Jannik, che chiude con il drop di rovescio in avanzamento.

40-AD Palla del doppio break Sinner. Doppio fallo Cerundolo.

40-40 Ottimo il dritto del sudamericano in uscita dal servizio.

40-AD Palla del doppio break Sinner. Jannik martella sul rovescio dell’avversario, vincendo la sfida.

40-40 Bravo stavolta Cerundolo, a segno con il dritto inside out.

40-AD Palla del doppio break Sinner. Lunga l’accelerazione di dritto in lungolinea dell’argentino.

40-40 Morbida stavolta la risposta di rovescio dell’azzurro.

30-40 Palla del doppio break Sinner. Spinge forte Jannik, che poi ricama con la palla corta di dritto.

30-30 Scappa via il rovescio dell’altoatesino.

15-30 Attacco di dritto e stop volley vincente per Jannik.

15-15 Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro.

0-15 L’argentino non controlla la risposta centrale dell’avversario.

2-0 Game Sinner. Lunga la risposta mancina di Cerundolo, che torna alla battuta.

40-15 Servizio e dritto a segno per l’azzurro.

30-15 Prima al centro e smash a rimbalzo dell’altoatesino.

15-15 ACE Sinner, il primo del match.

0-15 Perde gli appoggi Jannik, che manda out il rovescio in allungo seguente.

1-0 BREAK SINNER! Gran recupero con il dritto dell’azzurro, che sfonda con il colpo successivo.

30-40 Lunga la risposta di rovescio di Jannik.

15-40 Due palle break Sinner. Arriva la stecca di dritto del sudamericano.

15-30 Largo il dritto dell’argentino in uscita dal servizio.

15-15 Non passa la risposta di Sinner.

0-15 In rete il dritto di Cerundolo in uscita dal servizio.

PRIMO SET

20:44 Inizia il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro con il sudamericano al servizio!

20:41 Gli organizzatori hanno deciso di chiudere il tetto del Campo Centrale per consentire il termine del match sotto i riflettori.

20:37 Ancora qualche minuto di attesa e Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo cominceranno il riscaldamento prepartita.

20:33 Match che comincerà con un paio d’ore di ritardo sulla tabella di marcia dovute all’umidità che ha costretto gli organizzatori a posticipare la ripresa del gioco nonostante il tetto.

20:29 L’altoatesino ha smaltito i fastidi patiti ad Halle, dove si è ritirato nel corso del secondo parziale contro il futuro vincitore Bublik.

20:25 Primo confronto diretto tra i due, con il vincente del match che troverà al secondo turno uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’argentino Diego Schwartzman.

20:21 Buonasera amici di OA Sport. L’ucraina Svitolina piega Venus Williams in due parziali. E’ finalmente arrivato il momento dell’esordio di Jannik Sinner, che a breve sfiderà l’argentino Juan Manuel Cerundolo nel primo turno di Wimbledon.

19:34 Elina Svitolina si aggiudica il primo set su Venus Williams con lo score di 6-4. Al termine di questo incontro sarà la volta del nostro Jannik Sinner.

18.18 Novak Djokovic ha appena battuto 6-3, 6-3, 7-6 l’argentino Cachin. Ora toccherà a Venus Williams e Svitolina, poi sarà il turno di Jannik Sinner contro Juan Manuel Cerundolo. Si giocherà in prima serata italiana, ricordiamo che a Londra sono un’ora indietro.

17.07 Ha smesso di piovere. E’ ripreso il match tra Djokovic e Cachin: il serbo è avanti 3-2 (con break) nel secondo parziale, dopo aver vinto 6-3 il primo.

16.32 Ricordiamo che il match di Sinner inizierà dopo Djokovic-Cachin e Venus Williams-Svitolina. Vedremo se si riuscirà a giocare oggi.

16.31 Al momento sta piovendo a Londra. Nonostante il Campo Centrale sia dotato di copertura, al momento non si sta giocando il match tra Djokovic e l’argentino Cachin: il serbo ha vinto 6-3 il primo set.

16.30 Buongiorno amici di OA Sport.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’altro argentino Diego Schwartzman.

Sinner, ventiduenne di San Candido, arriva al match odierno dopo aver raggiunto i quarti sia a ‘s-Hertogenbosch che ad Halle. Sconfitto prima dal finlandese Ruusuvuori, poi da un super Bublik, Jannik è stato fermato anche da un piccolo problema fisico. L’esordio in quel di Wimbledon appare agevole, ma l’altoatesino deve ritrovare il suo miglior tennis sin dal primo turno.

Dal canto suo Cerundolo, ventiduenne di Buenos Aires e fratello del ben più quotato Francisco, si presenta all’All England Club dopo aver disputato un solo match ufficiale sull’erba. Sconfitto al primo turno di qualificazione di Eastbourne dal carneade svizzero Mansouri, il sudamericano non ha nell’erba la sua superficie congeniale. Numero 110 ATP, in carriera vanta un successo ATP maturato in quel di Cordoba nel 2021.

Il match di primo turno di Wimbledon tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo sarà il terzo sul campo centrale a partire dalle 14.30 dopo Cachin-Djokovic e Venus Williams-Svitolina. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’evento. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LivePhotoSport