LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Paltrinieri e Acerenza in cerca di rivincite nella 5 km

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo maschile a Fukuoka. Dopo il trionfo del tedesco Wellbrock nella 10 km, si prosegue con la distanza più breve, la 5 km e la speranza per l’Italia è conquistare i primi podi iridati in Giappone dopo la delusione della 10 km con il quarto posto di Acerenza e il quinto di Paltrinieri.

Non sarebbe una medaglia prestigiosa come quella di domenica notte ma si tratta pur sempre di un titolo iridato e dunque tutti i protagonisti della gara olimpica che ha premiato Florian Wellbrock con l’oro, Kristof Rasovszky con l’argento e Oliver Klemet con il bronzo, si ridanno appuntamento questa notte per darsi battaglia sulla distanza più breve. La lista dei partenti presenta diversi atleti a caccia del riscatto dopo aver fallito il podio nella 10 km. Oltre agli azzurri, vogliono rifarsi i francesi Sacha Velly e Logan Fontaine, l’ungherese David Betlehem, oltre all’ucraino Mykhailo Romanchuk che sta lentamente prendendo confidenza con le acque libere e lo scorso anno centrò il terzo gradino del podio in questa gara, alle spalle di Wellbrock, grande favorito anche oggi e di Gregorio Paltrinieri. Agli Europei di Roma, invece, fu Paltrinieri ad imporsi, davanti ad Acerenza e al grande assente di oggi, il francese Olivier.

L’attenzione in casa Italia è tutta rivolta al tentativo di riscatto di un Gregorio Paltrinieri apparso in ritardo di condizione. Il modenese non è riuscito a snmaltire i diversi problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi sei mesi ed è arrivato non al meglio in Giappone ma Paltrinieri spesso ha abituato a reazioni inattese e vincenti, quindi mai dire mai. Voglia di riscatto anche per Domenico Acerenza a cui il quarto posto di domenica scorsa va stretto, dopo una stagione in cui non aveva mai fallito il podio nelle gare importanti. L’azzurro ha tanta voglia di rifarsi e potrebbe impostare una gara d’assalto per cercare di sfiancare la resistenza dei rivali.

