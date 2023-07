LIVE Musetti-Varillas 6-3, 6-1, 7-5, Wimbledon 2023 in DIRETTA: l’azzurro vola al secondo turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30)

Per questo appuntamento con dell’esordio di Lorenzo Musetti è tutto, rinnoviamo l’appuntamento alla prossima Diretta Live dai campi di Wimbledon ricordandovi la prima partita di Sinner questo pomeriggio. Grazie e un saluto sportivo!

14.15 L’unica statistica che stona è quella dei punti vinti a rete (15/30). Musetti spesso e volentieri nel terzo parziale ha attaccato con palle troppo morbide consentendo all’avversario di passare. Ritroveremo Lorenzo mercoledì contro il vincente della sfida tra Jaume Munar e John Isner.

14.11 Musetti-Varillas 6-3, 6-1, 7-5!!! Chiude quindi con una gran risposta di rovescio e una volèe a campo aperto questo match che non ha avuto storia per i primi due set e che si era pericolosamente complicato nel terzo parziale. Un buonissimo Musetti che chiude con il 67% di prime in campo e l’80% di punti vinti.

30-40 Doppio fallo. Match point.

30-30 Grande rovescio di Lorenzo!

30-15 Ace (4).

15-15 Pasticcia ancora Varillas e regala il punto a Musetti.

15-0 Ace (3).

6-5 Tiene il servizio e si assicura il tiebreak Lorenzo.

40-0 Bel rovescio dal centro di Musetti.

30-0 Mette peso col dritto Lorenzo e chiude con una volèe incrociata.

15-0 Prima vincente.

5-5 Con la prima Varillas si porta a 5.

40-30 Seconda verso il corpo di Varillas, non trova la risposta Lorenzo.

30-30 Si ferma in rete il passante di rovescio di Lorenzo.

15-30 Tracciante di dritto di Musetti diagonale, fiammata!

15-15 Servizio vincente, palle nuove che aiutano Varillas.

0-15 Che lob, di puro talento, addirittura a due mani per Musetti!

5-4 Prima vincente e allora resta avanti nel terzo set Lorenzo.

40-15 Risposta vincente di dritto.

40-0 Prima vincente esterna.

30-0 Lungo il recupero di Varillas.

15-0 Prima vincente.

4-4 Smorzata vincente.

A-40 Scende a rete dietro il dritto e chiude con la facile volèe di dritto Varillas.

40-40 Gran lob di Musetti.

A-40 Servizio vincente.

40-40 Largo il dritto in cross.

30-40 Bella volèe di rovescio, sulla riga di Varillas.

15-40 Ancora un attacco troppo morbido di Lorenzo, grazia Varillas col dritto.

15-30 Sposta quattro volte a destra e sinistra Varillas l’azzurro e raccoglie il dritto in corridoio.

15-15 Affossa in rete la risposta di rovescio Lorenzo.

0-15 Fuori di metri il dritto di Varillas.

4-3 Doppio fallo. Arriva dunque il break in questo terzo set, alla quarta chance.

40-A Largo il dritto di Lorenzo.

40-40 DRITTO MAGICO in uscita dal servizio di Musetti. Risposta piatta velocissima, mette la racchetta, si appoggia e tira fuori un coniglio dal cilindro per annullare la terza palla break.

40-A Bella risposta di Varillas che fa il punto.

40-40 Altro gran passante di dritto di Varillas.

40-30 Stecca di dritto Varillas.

30-30 Servizio e dritto!

15-30 Bella smorzata di Varillas.

15-15 Passante di dritto di Varillas su un attacco soft di Musetti.

15-0 Prima vincente al corpo.

4-2 Ace (2).

40-15 Rovescio in contropiede di Varillas.

30-15 Lungo il dritto del peruviano.

30-0 Dritto in rete di Lorenzo.

15-0 Lunga la risposta di dritto.

4-1 Servizio e coppia di dritti. Si avvicina notevolmente al successo Lorenzo portando a casa il secondo turno di servizio consecutivo ai vantaggi.

A-40 Rimedia con la prima a uscire.

40-40 Doppio fallo.

40-30 Nastro vincente di Varillas.

40-15 Splendida smorzata di rovescio di Musetti.

30-15 Prima solida e punto.

15-15 Tenta il vincente col dritto Lorenzo, di poco fuori.

15-0 Che sbracciata di Musetti col dritto, palla bassissima pesca il jolly diagonale.

3-1 Ennesima palla bassa, ennesimo errore di dritto di Varillas.

40-A Erroraccio di dritto del peruviano però.

40-40 Si ferma in rete la risposta di rovescio di Musetti.

40-30 Cerca il dritto da posizione defilata Musetti, in corridoio il tentativo.

40-15 Palla bassa e dritto fuori di Varillas.

30-15 Bordata di dritto di Musetti.

15-15 Lungo il rovescio però.

0-15 Grande inside-out di rovescio.

2-1 Era stato in campo il roveccio di Varillas che poi ne ha sbagliato uno comodo lungolinea permettendo così a Musetti di uscire da questo game complicato dove ha salvato anche 2 palle break, le prime del match.

A-40 Regalo di Varillas col rovescio.

40-40 Risposta aggressiva e back di rovescio in rete dell’azzurro.

A-40 Torna a spingere col dritto Lorenzo.

40-40 Smorzata in rete di Varillas.

40-A Attacco di Musetti che c’entrava poco, bel passante di rovescio del peruviano.

40-40 ACE (5).

40-A Spinge col dritto Varillas e ottiene la prima palla break del match.

40-40 Passa Varillas col dritto.

40-30 Affossa in rete la risposta di rovescio Varillas.

30-30 Si salva Musetti con un CAPOLAVORO di passante in back di rovescio stretto.

15-30 Attacco di dritto non incisivo e passante di Varillas col rovescio.

15-15 Bel recupero di Varillas in diagonale stretto sulla smorzata di Lorenzo.

15-0 Prima vincente Musetti.

1-1 Prima vincente.

40-0 Bel passante in back di Varillas.

30-0 Nastro che aiuta il peruviano accorciando la traiettoria del dritto.

15-0 Pallonetto di rovescio appena lungo di Lorenzo.

1-0 Ace (4)!

A-40 Punto importante, scambio lungo vinto da Musetti.

40-40 Largo il dritto, Musetti deve tenere alta l’attenzione.

40-30 Doppio fallo.

40-15 Risponde Varillas ma Musetti toglie subito il tempo col dritto.

30-15 Rovescio in rete di Musetti.

30-0 Errore del peruviano col rovescio.

15-0 Prima vincente.

Musetti-Varillas 6-3, 6-1! Chiude anche il secondo set con addirittura 3 break Lorenzo Musetti. Match che sembra non aver niente da dire con Varillas che non pare avere soluzioni per mettere in difficoltà il numero 15 del mondo su questa superficie.

15-40 Largo il rovescio di Varillas.

15-30 Tentativo di risposta vincente in rete di Lorenzo.

0-30 Largo il back di rovescio di Varillas.

0-15 Doppio fallo.

5-1 Chiude con lo smash Musetti.

40-30 Ancora prima e dritto vincente.

30-30 Servizio e dritto a rimediare!

15-30 Doppio fallo.

15-15 Cerca una volèe impossibile di dritto Musetti con la palla bassissima.

15-0 Bene il difesa Musetti col back.

4-1 Non trova la palla Varillas sul back di Musetti che ha preso una zolla.

30-40 ALTRO PASSANTE MAGICO DI ROVESCIO! Approccio in chop di Varillas, passa ancora col polso Lorenzo.

30-30 Servizio vincente.

15-30 Rovescio in rete.

15-15 Sbaglia una volèe di rovescio per lui comoda Lorenzo.

0-15 Dritto largo di Varillas.

3-1 Contropiede vincente col dritto di Musetti.

40-0 Spinge col rovescio e fa il punto Lorenzo.

30-0 Recupero di dritto lungo di Varillas.

15-0 Errore di dritto di Varillas.

2-1 Prima vincente.

40-0 Dentro il campo stranamente coi piedi Varillas.

30-0 Dritto fuori.

15-0 Stecca di dritto Musetti.

2-0 Pasticcia col dritto sotto rete Varillas su uno strano back di Musetti.

40-15 Ace (3).

30-15 Passante nei piedi in back di Musetti.

15-15 Gratuito di dritto di Lorenzo in rete.

15-0 Prima vincente.

1-0 Scambio lunghissimo che Musetti con pazienza chiude col dritto lungolinea. Subito Break!!

15-40 Spinge col dritto Musetti! Varillas in allungo mette fuori il recupero.

15-30 Errore grave sull’approccio a rete col dritto in chop.

0-30 Risposta di rovescio vincente!

0-15 Polso magico di Musetti! Passante di rovescio lungolinea alla Federer.

Musetti-Varillas 6-3! Buon primo set giocato dal carrarino, che ha subito brekkato nel primo turno di servizio a Wimbledon della carriera di Varillas e ha portato il vantaggio fino in fondo. Apparte il 30-30 del gioco finale, da cui comunque Musetti si è brillantemente tirato fuori con due prime di servizio, l’azzurro non ha concesso praticamente niente al servizio.

40-30 Comanda col dritto Musetti, spinge e chiude col contropiede.

30-30 E’ largo il dritto a sventaglio dopo il challenge di Musetti.

30-15 Risposta vincente di dritto del peruviano.

30-0 Risposta corta di Varillas rapidissimo Musetti ad arrivare e a chiudere col dritto.

15-0 SPLENDIDO rovescio lungolinea in contropiede sulla risposta bloccata di Varillas.

5-3 Servizio e dritto.

40-0 Ace (1).

30-0 Palla corta di Varillas, la terza. Arriva Musetti ma gioca uno strano colpo sul telone.

15-0 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di Musetti.

5-2 Gran risposta d’incontro di Varillas che scende a rete dopo il dritto successivo. Il passantino di rovescio in back lungolinea di Musetti spegne gli entusiasmi del peruviano. Ci vorrebbe adesso un break chirurgico, che permetterebbe di iniziare il secondo set all’azzurro col servizio a disposizione.

40-15 Chiude con lo smash Musetti.

30-15 Scende a rete Lorenzo, pallonetto lungo di rovescio di Varillas.

15-15 Bella controsmorzata di Varillas.

15-0 Ace (2).

4-2 Scende a rete e chiude Varillas che si carica.

40-30 Lungo l’attacco col dritto.

40-15 Buona smorzata del peruviano dopo 16 colpi di punto. Musetti arriva e la mette incrociata appena fuori dalla riga.

30-15 Larga la risposta di rovescio.

15-15 C’era lo spazio per passare col rovescio sulla smorzata di Varillas.

0-15 Risposta aggressiva di Lorenzo!

4-1 Si difende e contrattacca col dritto Musetti.

40-15 Ace (1)!

30-15 Prima vincente.

15-15 Dentro il campo Varillas spinge col dritto e fa il punto.

15-0 Rapidissimo Musetti a cercare la palla coi piedi e a giocare lo sventaglio di dritto.

3-1 Prima al centro sulla riga.

40-15 Stecca di Lorenzo col dritto.

30-15 Doppio fallo.

30-0 Smorzata bella di dritto del peruviano.

15-0 Prima vincente.

3-0 Prima vincente e inizio forte di Musetti che non ha ancora perso un punto al servizio.

40-0 Dritto lungolinea di Musetti incisivo.

30-0 Prima al centro.

15-0 Comanda col dritto l’azzurro.

2-0 Risposta fortunata di rovescio. Break!

40-A Bene con il back Lorenzo, Varillas di dritto gioca come fosse sulla terra, ovvero con apertura enorme. Va martellato lì.

40-40 Nastro porta fuori il dritto di Varillas.

A-40 Stecca col dritto Musetti.

40-40 Altro errore, questa volta gratuito col rovescio di Lorenzo in risposta.

30-40 Di poco largo il back in risposta.

15-40 Terzo gratuito di dritto di Varillas.

15-30 Profondo Musetti sbaglia il peruviano di dritto.

15-15 Prova a rispondere di rovescio coperto Lorenzo ma scentra la palla.

0-15 Molto bene Lorenzo che risponde a una buona prima e gioca profondo costringendo Varillas all’errore col dritto.

1-0 Servizio e dritto.

40-0 Bordata al centro a 199 km/h.

30-0 Viene sotto dietro al dritto Lorenzo e chiude con la volèe di dritto incrociata corta.

15-0 Prima vincente.

Lorenzo Musetti al servizio nel primo set.

Palleggio di riscaldamento iniziato. Un po’ di vento.

12.00 Giocatori a momenti in campo!

11.55 Varillas che ha appena ottenuto al Roland Garros il miglior risultato della sua carriera, issandosi fino agli ottavi di finale.

11.50 Manca una decina di minuti alla discesa in campo dei giocatori, partita che come detto si giocherà sul campo 14, campo con un out non troppo risicato, trattandosi di un campo secondario. E’ infatti uno dei campi più ‘larghi’ tra quelli non principali di Wimbledon. Ci fossimo trovati, ad esempio sul campo 16 o 17 lo spazio sarebbe stato la metà. Bene per Lorenzo che sappiamo come predilige campi con degli out più ampi.

11.42 Precedente a cui tenderei a dare un peso specifico ridotto, vista la superficie ma soprattutto il momentaccio che il carrarino stava attraversando.

11.40 Non dimentichiamo che nel mese di marzo i due giocatori si erano già incontrati sul rosso di Buenos Aires e, ad avere la meglio fu il peruviano per 6-4 6-4.

11.35 Ci siamo! Edizione numero 136 dei Championships quantomai aperta a qualsiasi tipo di risultato per Lorenzo Musetti, che ormai è un vero e proprio “big” del circuito Atp.

Buongiorno amici di OA Sport appassionati di tennis e benvenuti all’All England Club di Londra, ha inizio l’edizione 2023 del torneo di Wimbledon! Si parte subito di botto con la Diretta Live dell’esordio di Lorenzo Musetti opposto a Juan-Pablo Varillas.

Esordio che, sulla carta ma solamente su quest’ultima, sembra essere a senso unico. Il peruviano è reduce da un buonissimo Roland Garros dove si è arreso a Djokovic al quarto turno, questa stagione lo sta lanciando stabilmente nei primi 50 giocatori del mondo, detto ciò ci vuole ben altro per impensierire (sempre sulla solita carta) Lorenzo Musetti. L’azzurro gioca da numero 15 del mondo, best ranking che va migliorando ormai ogni settimana, e sembra aver trovato un buon ritmo sull’erba dopo i fasti di Stoccarda (l. Tiafoe) e al Queen’s dove un Holger Rune in palla lo aveva fermato nei quarti di finale.

Insomma, ci aspettiamo un esordio che sicuramente presenterà un’occasione di colpire un bel po’ di palline sull’erba intonsa del primo giorno. Superficie di gioco che rappresenta l’unica vera e propria insidia, quante volte abbiamo visto primi turni sulla famosa “carta” scontati e poi così non si sono rivelati. Spicca nei ricordi dei più attenti il secondo turno di Roger Federer contro Stakhovski 2013, per non scomodare le edizioni tenutesi nelle prime decadi dell’era Open. Insomma, all’esordio qui a Wimbledon non c’è mai nulla di scontato, Novak Djokovic lo sa bene, serbo che se la vedrà come da tradizione nell’apertura del Centre Court contro Pedro Cachin.

Vedremo dunque come se la caverà Lorenzo, match che aprirà il programma del campo numero 14 alle ore 12.00. Vi auguriamo un buon divertimento con la Diretta Live del match offerta da OA Sport.

Foto: Getty Images for LTA