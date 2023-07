LIVE Italia-Slovenia 3-0, Nations League volley in DIRETTA: dominio azzurro! La squadra di De Giorgi vola alle final eight!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.32: Per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 13 per la diretta dell’ultima sfida dell’Italia contro il Giappone

10.31: L’Italia raggiunge quota 8 vittoria e sale decisamente in classifica. Domani la sfida all’imbattuto Giappone che potrebbe, in caso di vittoria, regalare una posizione di eccellenza agli azzurri

10.30: In casa azzurra Romanò top scorer con 16 punti, 13 punti a testa per Michieletto e Lavia. In casa Slovenia 13 punti per Cebulj e 10 per Urnaut

10.28: Una bella Italia, efficace in tutti i fondamentali ma soprattutto a muro e in battuta, vince 3-0 contro la Slovenia. Equilibrio solo nel secondo set, per il resto dominio assoluto degli azzurri che hanno alzato l’asticella rispetto a ieri, come si conviene ad una grande squadra

25-17 Muroooooooooooooooooo Russooooooooooooooooooooooooooooo! L’Itaqlia batte la Slovenia e si qualifcia per le final eight di Danzica

24-17 Mano out Cebulj da zona 4

24-16 Lavia vincente da seconda linea

23-16 Romanòòòòòò! A chiudere da seconda linea una azione lunghissima

22-16 Mano out Michieletto da zona 4

21-16 La pipe di Cebulj

21-15 Invasione Slovenia

20-15 Diagonale vincente di Michieletto da zona 4

19-15 Vincente il tocco di Lavia con l’auto della difesa slovena

18-15 Vincente Urnaut da zona 4

18-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

17-14 Errore al servizio Slovenia

16-14 Errore al servizio Italia

16-13 Muroooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

15-13 Muroooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a uno!

14-13 In rete l’attacco di Urnaut

13-13 Diagonale di Romanò da zona 2

12-13 La pipe di Cebulj

12-12 In rete il pallonetto di Romanò

12-11 Primo tempo Russo

11-11 Primo tempo dietro Stalekar

11-10 La slash di Romanò

10-10 Errore al servizio Slovenia

9-10 Invasione Italia

9-9 La pipe di Urnaut

9-8 Errore al servizio Italia

9-7 Primo tempo Galassi

8-7 Parallela vincente di Urnaut da zona 4

8-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

7-6 Pipe imperiale di Michieletto

6-6 Mano out Urnaut da zona 4

6-5 La slash di Romanò

5-5 Vincente Urnaut da seconda linea

5-4 Muroooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a uno!

4-4 Mano out Romanò da zona 2

3-4 Muro di Mozic

3-3 Muro di Cebulj

3-2 Murooooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòò

2-2 Tocco vincente di Michieletto da zona 2

1-2 Muro Pajenk

1-1 Primo tempo Stalekar

1-0 Errore al servizio Slovenia

25-22 L’Italia soffre ma vince il secondo set grazie all’errore al servizio degli sloveni. Meno efficacia in battuta per gli azzurri che sono comunque riusciti a rimontare e a vincere un set complicato. 2-0!

24-22 Errore mal servizio Italia

24-21 Muroooooooooooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

23-21 Muroooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

22-21 Primo tempo Russo!

21-21 Errore al servizio Italia

21-20 Vincente Michieletto da zona 2

20-20 Primo tempo dietro Stalekar

20-19 Muroooooooooooooooo Russooooooooooooooooooooooooo

19-19 Vincente Michieletto da zona 4 sulle mani del muro

18-19 Parallela di Mozic da zona 4

18-18 Errore al servizio Italia

18-17 Primo tempo Russo! Ma che difesa dell’Italia!

17-17 Vincente Romanò sulle mani del muro da zona 2

16-17 Primo tempo dietro Stalekar

16-16 Parallela vincente Urnaut

16-15 Errore al servizio Slovenia

15-15 Vincente Kovacic da zona 4

15-14 Errore al servizio Slovenia

14-14 Mano out Mozic da zona 4

14-13 Parallela vincente di Romanò da zona 2

13-13 Muro di Cebulj

13-12 La pipe di Lavia

12-12 Mano out Cebulj da zona 2

12-11 Out il primo tempo di Kozamernik

11-11 Mano out Michieletto da zona 4

10-11 Errore Slovenia

9-11 La pipe di Lavia

8-11 Errore al sevrizio Italia

8-10 Murooooooooooooooo Russooooooooooooooooooooo

7-10 Errore al servizio Slovenia

6-10 Muro di Kozamernik su Romanò

6-9 Vincente Urnaut da zona 4

6-8 Lavia vincente senza muro da zona 4

5-8 La parallela di Urnaut da zona 4. Come ieri l’Italia ha allenatato il ritmo dopo un grande primo set

5-7 Out Lavia da zona 4

5-6 Errore al servizio Italia

5-5 Primo tempo dietro Galassi

4-5 Parallela vincente da seconda linea di Cebulj

4-4 Parallela vincente di Lavia da zona 4

3-4 Ancora Mozic da zona 4

3-3 Mano out Mozic da zona 4

3-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooo

2-2 Errore Slovenia

1-2 Mano out Michieletto da zona 4. Bene in difesa gli azzurri

0-2 Mano out Cebulj da zona 2

0-1 Diagonale vincente di Mozic da zona 4

25-13 Lo chiude Galassi con un altro grande primo tempo! L’Italia domina il primo set: benissimo in battuta e a muro gli azzurri

24-13 Primo tempo Galassi

23-13 Primo tempo Pajenk

23-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòò

22-12 Mano out Michieletto da zona 5

21-12 La palla spinta vincente di Romanò da zona 2

20-12 Diagonale vincente di Cebulj da seconda linea

20-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Russooooooooooooooooo

19-11 Mano out Romanò da zona 2

18-11 Errore al servizio Slovenia

17-11 Parallela vincente di Cebulj da zona 2

17-10 Errore al servizio Slovenia

16-10 Errore al servizio Italia

16-9 Murooooooooooooooo Russooooooooooooooooooooo

15-9 In rete il primo tempo di Kozamernik

14-9 Giannelli vincente di seconda intenzione

13-9 Invasione Italia

13-8 Primo tempo Galassi

12-8 Muro di Cebulj

12-7 La pipe di Sterna

12-6 Muroooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooo

11-6 Mano out Lavia da seconda linea

10-6 Murooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooo

9-6 Il tocco vincente di Giannelli da zona 4

8-6 Errore al servizio Slovenia

7-6 Mano out Urnaut da zona 4

7-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòò

6-5 Muroooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaa

5-5 La slash di Romanò

4-5 Diagonale stretto di Stern da zona 4

4-4 Mano out Romanò da zona 2

3-4 Errore al servizio Slovenia

2-4 Ace Cebulj

2-3 Errore di Scanferla

2-2 Vincente Giannelli da seconda linea

1-2 Out il pallonetto di Romanò

1-1 Primo tempo Kozamernik

1-0 Muroooooooooooo Michielettoooooooooooooo! A chiudere un’azione subito lunghissimo

9.00: Squadre confermate

8.57: Al centro vengono schierati altri due “italiani”, Jan Kozamernik, campione d’Italia e protagonista della finale play-off con Trento e Alen Payenk, ex Verona e Civitanova e ora in forza all’Olympiacos. In rosa ci sono anche Saso Stalekar del Berlin Recycling Volley e Danijel Koncilja dell’ACH Volley Ljubijana. Il liberi sono Dani Kovacic, un passato con la maglia di Ravenna e attualmente in forza all’ACH Volley Ljubijana e Urban Toman, attualmente in Romania con la maglia del CS Municipal Arcada Galați

8.55: In banda i titolari sono due vecchie conoscenze della Superlega: Ziga Stern che in passato ha giocato a Latina e ora gioca nelle fila del MKS Ślepsk Malow Suwałki in Polonia e l’espertissimo Tine Urnaut, che in Italia ha giocato a Piacenza, San Giustino, Vibo Valentia, Latina, Trento, Modena e Milano e ora gioca in Giappone nel JTEKT Stings. In rosa altri due martelli ricevitori: Matej Kok che gioca in Corea del Sud nel Seoul Woori Card WooriWON e Rok Mozic, punto fermo di Verona.

8.53: L’opposto titolare è di fatto uno schiacciatore, molto conosciuto in Italia, Klemen Cebulj che ha giocato in passato a Ravenna, Civitanova, Milano e Trento e ora si è accasato all’Asseco Resovia Rzeszow, mentre il secondo è Nik Mujanovic del Calcit Kamnik.

8.51: Sono diversi i giocatori sloveni che hanno vestito o vestono tuttora le maglie delle squadre di Superlega, a partire dall’alzatore Gregor Ropret, secondo di Giannelli a Perugia. Il secondo alzatore è Uros Planisic, che gioca nel Calcit Kamnik in patria.

8.49: Fefè De Giorgi anche oggi difficilmente lascerà spazio alle seconde linee in una partita fondamentale e da cercare di vincere per conquistare anche un posizione di prestigio prima di affrontare domani la capolista della VNL, il Giappone nella gara conclusiva. Gli azzurri sono piaciuti contro il Brasile per capacità di reazione, tecnica, carattere e sagacia tattica e oggi cercheranno di ripetersi con un avversario di grande valore.

8.46: Sfida complicata per l’Italia che dovrà certamente alzare l’asticella rispetto alla sfida di ieri con il Canada che ha visto gli azzurri giocare a corrente alternata e incontrare tanti problemi soprattutto in ricezione.

8.43: Dopo il successo trionfale contro il Brasile e quello soffertissimo con il Canada, l’Italia va a caccia contro gli sloveni del successo che metterebbe in cassaforte la qualificazione alla final eight di VNL. Sette vittorie a testa per le due squadre in campo oggi che finora hanno subito solo tre sconfitte e che sono grandi protagoniste delle ultime due stagioni: finaliste dell’Europeo 2021 (vittoria dell’Italia) e semifinaliste del Mondiale 2022 (ancora successo azzurro).

8.40: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della undicesima e penultima sfida degli azzurri nella fase di qualificazione della Volley Nations League 2023: di fronte a Pasay City nelle Filippine Italia e Slovenia.

Foto Fivb