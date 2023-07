LIVE Italia-Portogallo 1-5, Europei calcio U19 in DIRETTA: crollano gli azzurrini, prossimo match decisivo contro la Polonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.05 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.03 Crolla l’Italia, che complice l’espulsione di Lipani non regge per tutta la partita l’assedio portoghese. Ma non è ancora finita, contro la Polonia la partita vale come una finale per arrivare al prossimo turno. Appuntamento a domenica 9 luglio alle ore 18 per Italia-Polonia.

95′ Finisce la partita, Italia-Portogallo 1-5 U19.

94′ Ammonito D’Andrea, fallo di frustrazione.

92′ Gol di Joao Goncalves, ripetizione del gol precedente di Hugo Felix, superato facilmente Regonesi, Italia-Portogallo 1-5 U19.

90′ Fuori Ndour, dentro Vignato nell’Italia.

88′ Gol di Hugo Felix, pallone che finisce sul secondo palo dopo un grande inserimento, Italia-Portogallo 1-4 U19.

86′ Fuori A. Ribeiro, dentro Gomes per il Portogallo.

84′ Altro cambio pronto per il Portogallo.

82′ Prioste con il destro a giro va vicino all’incrocio dei pali.

80′ Colpo di testa di Falè che sfiora la traversa.

78′ Fuori Rodrigo Ribeiro, dentro Miguel Falé nel Portogallo.

76′ Giallo per Ndour, fallo a centrocampo.

74′ Fuori Koleosho e dentro D’Andrea nell’Italia.

72′ Italia che prova ad alzare il baricentro.

70′ L’Italia dopo questa partita, avrà lo scontro decisivo contro la Polonia per la qualificazione in semifinale.

68′ Gol di Gabriel Bras, colpo di testa a seguito di un corner di Hugo Felix, Italia-Portogallo 1-3 U19.

66′ Non smette di attaccare il Portogallo.

64′ Dentro M.Fernandes, J.Goncalves e Prioste, fuori Esteves, Gustavo Sà e Justo nel Portogallo.

62′ Pronti tre cambi per il Portogallo.

60′ Fuori Turco e Pisilli, dentro Esposito e Amatucci per l’Italia.

58′ Destro al volo di Gustavo Sà che segna su assist di Esteves, Italia-Portogallo 1-2 U19.

56′ Pressing del Portogallo in fase offensiva.

54′ Conclusione di Esteves, ribattuta da Dellavalle.

52′ Ancora decisivo Mastrantonio che blocca un tentativo sbilenco di Gustavo Sà.

50′ Gustavo Sà di piatto chiama all’intervento Mastrantonio.

48′ Samuel Justo al volo manda alto sopra la traversa.

46′ Inizia il secondo tempo!

18.57 Fa tutto Lipani, segna, provoca il pareggio (con la partecipazione di Turco) e si fa espellere (dubbia gomitata). L’Italia deve ora tenere duro per cercare di portare il massimo risultato possibile.

A tra poco per la ripresa!

Finisce il primo tempo, Italia-Portogallo 1-1 U19.

51′ Sinistro di Turco che non trova la porta da fuori area.

49′ Giallo per Samuel Justo per fallo tattico.

47′ Fase di pressing ora del Portogallo.

45′ Ci saranno sei minuti di recupero.

43′ Italia che passa al 4-4-1.

41′ Espulso Lipani per fallo di reazione a centrocampo, Italia in dieci.

39′ Italia che riprende la fase offensiva, si cerca il pressing.

37′ Troppi errori dell’Italia dopo il vantaggio iniziale di Lipani, azzurrini che devono essere più precisi.

35′ Gol di Rodrigo Ribeiro, errore in fase di uscita dalla difesa di Lipani, Italia-Portogallo 1-1 U19.

33′ Colpo di tacco di Turco che non trova il compagno dietro.

31′ Aumenta il pressing il Portogallo che vuole arrivare al pareggio, errori in fase d’impostazione per l’Italia.

29′ Esteves al volo non trova la porta difesa da Mastrantonio.

27′ Si riprende a giocare, ammonito precedentemente Lipani per un pallone allontanato.

25′ Momento di Cooling Break.

23′ Kayode evita una azione pericolosa in area di rigore italiana.

21′ Fallo in attacco di Koleosho.

19′ Contropiede di Gustavo Sà che non trova Borges sul primo palo.

17′ Cross di Hugo Felix, Borges non arriva all’impatto con il pallone in area di rigore.

15′ Hasa viene fermato da Samuel Justo nell’uno contro uno.

13′ Angolo di Hasa che chiama all’intervento G. Ribeiro.

11′ Forte pressing del Portogallo, tiro di N.Felix bloccato.

9′ Si aprono subito gli spazi, l’Italia può andare in contropiede.

7′ Goooooooooooooooool, Lipani, assist di Hasa con un cross dalla destra che trova la testa di Lipani, Italia-Portogallo 1-0 U19.

5′ Grande stop di Hasa e dribbling, fallo a centrocampo subito.

3′ Portogallo che prova subito a dominare la partita.

1′ Inizia la partita!

17.57 Inni nazionali in corso.

17.55 Ingresso in campo dei giocatori, tra poco inni nazionali.

17.50 Questa invece la panchina del Portogallo: Pinto, Prioste, Meireles, Fernandes, Gomes, Nabian, Da Rocha, Goncalves, Falé.

17.45 La panchina dell’Italia U19, a disposizione: Palmisani, Chiarodia, A. Dellavalle, Esposito, Vignato, D’Andrea, Bozzolan, Faticanti, Amatucci.

17.40 Il Portogallo al debutto ha sconfitto la Polonia per 2-0, scontro quindi decisivo con l’Italia, la vittoria vale la qualificazione anticipata.

17.35 L’Italia all’esordio ha battuto la nazionale ospitante, Malta, per 4-0 con tre rigori segnati e uno sbagliato.

17.30 Ecco le formazioni ufficiali:

PORTOGALLO (4-3-3): G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N. Felix, Sà; H. Felix, Ribeiro, Borges. CT: Bento

ITALIA (4-3-3): Marcantonio; Kayode, L. Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Turco, Hasa. CT: Bollini

17.29 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Portogallo U19 dell’Europeo di categoria.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Portogallo, Europei calcio U19, match che può essere decisivo.

L’Italia Under 19, dopo un’ottima vittoria inaugurale contro Malta con tre rigori segnati su quattro assegnati, si prepara per affrontare il Portogallo nel prossimo match dell’Europeo U19. La squadra, guidata da Alberto Bollini, mira a ottenere un posto nelle semifinali con un turno di anticipo.

Non sarà facile, considerando che il Portogallo ha battuto la Polonia 2-0 nella sua prima partita. Gli Azzurrini dovranno dare il massimo per assicurarsi il successo. Bollini avrà preparato la squadra per questa sfida, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile.

Partita: Italia-Portogallo, Europei calcio U19

Data: 06 luglio 2023

Orario: 18.00

Canale TV: Rai Sport e Rai Play.

Stadio: Centenary Stadium

Probabili formazioni

Portogallo U19 (4-3-3): Ribeiro; Esteves, Ribeiro, Bras, Marques; Prioste, da Rocha, Gustavo Sa; Felix, Ribeiro, Borges. Commissario Tecnico: Joaquim Milheiro.

Italia U19 (4-3-3): Mastrantonio, Missori, Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Esposito, Koleosho. Commissario Tecnico: Alberto Bollini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, Europei calcio U19: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.00. Buon divertimento!

Foto: FIGC.