LIVE Berrettini-Zverev 6-3, 7-6, 7-6, Wimbledon 2023 in DIRETTA: l’azzurro fa sognare, ora Alcaraz! Le proiezioni del ranking

22.45 TROPPO IMPORTANTE AVERLA CHIUSA IN 3 PARZIALI, se Zverev avesse portato a casa il terzo sicuramente sarebbe stata dura psicologicamente, col rischio anche di vedere il match prolungarsi a domani. Adesso una giornata di riposo per il romano che lunedì se la vedrà sul Centre Court con Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, ma che non fa paura! Questo Matteo, quello vero, non ha paura di nessuno sull’erba e se sta bene è uno dei pretendenti alla vittoria finale, se mai dovesse esistere l’avversario di Nole Djokovic.

22.40 Ha servito come un treno l’azzurro, portando a casa l’86% dei punti quando ha servito la prima palla (68% delle volte) contro il comunque ottimo 82% di Zverev che l’ha servita l’81% delle occasioni. Migliore il rendimento sulla seconda del tedesco, 62% contro il 49% dell’azzurro, statistica “drogata” dal terzo set in cui Zverev è salito molto in risposta anche se la grande chance l’ha avuta sempre Berrettini sul 4-3 0-40.

22.38 Berrettini-Zverev 6-3, 7-6(4), 7-6(5)!! Con l’ace numero 14 chiude un match stratosferico di Matteo Berrettini, fantastico davvero!

6-5 Berrettini. Passante sul nastro.

6-4 Berrettini. Ace.

6-3 Berrettini. Prima vincente!!

5-3 Berrettini. Servizio e dritto!! Non trema con il suo colpo Matteo!!

4-3 Berrettini. Lungo il rovescio di Zverev!!

3-3 Prima vincente.

3-2 Berrettini. Prima vincente!

2-2 Doppio fallo. Altro regalo, il quarto su altrettanti punti giocati.

2-1 Berrettini. Volèe di rovescio orrenda del tedesco che regala il vantaggio all’azzurro!

1-1 Trema ancora col dritto Zverev!!!

1-0 Zverev. Chiama il falco Matteo su un rovescio di Zverev che ha toccato. Minibreak.

6-6 Risposta steccata di rovescio.

40-15 Servizio vincente.

30-15 Passante nei piedi di Berrettini!!!

30-0 Ace (11).

15-0 Passante in back di rovescio che si ferma sul nastro. Peccato!

6-5 Regalo con la volèe di dritto a campo aperto di Zverev.

40-15 Ace (12)!

30-15 Risposta pesante di dritto di Zverev.

30-0 Passante di rovescio lungolinea di Matteo!

15-0 Servizio e dritto.

5-5 Tutto facile in questo decimo gioco.

40-0 Servizio e bordata di rovescio Zverev.

30-0 Gran cross di dritto di Alexander.

15-0 Prima vincente.

5-4 Attacca Zverev e PASSA di dritto lungolinea Berrettini! Va detto che Zverev ha attaccato come peggio non poteva, rimanendo molto indietro e aprendo una voragine per il dritto CHIRURGICO di Matteo.

A-40 SPLENDIDO attacco in back di Matteo, “alla Santopadre”. Stecca il passante di dritto Alexander.

40-40 Passante in rete di Matteo. La volèe il tedesco doveva giocarla.

40-30 Gran recupero di Zverev sulla smorzata comunque ben giocata di Berrettini.

40-15 Pallata al centro.

30-15 Prima vincente a uscire. Come varia bene il servizio l’azzurro!

15-15 Sassata a uscire!

0-15 In rete il dritto di Matteo. Tedesco rinato.

4-4 Gran rovescio lungolinea di Zverev.

A-40 Servizio vincente.

40-40 Riga di dritto di Zverev, sulla risposta in back di Berrettini. Passante di rovescio sul nastro stavolta.

40-A Grandissimo passante di Berrettini di rovescio lungolinea!!!!!!

40-40 Seconda di un soffio oltre la rete di Zverev. Risposta di dritto fuori.

30-40 Si era sentito l’uscita in lungolinea di rovescio coperto Matteo! In rete purtroppo!!!

15-40 Peccato, spinge di dritto stavolta in campo il tedesco, lungo il dritto in cross di Matteo.

0-40 Altro regalo di dritto!!!!

0-30 Lungo il dritto tremolante di Zverev sullo slice velenoso dell’azzurro!

0-15 Grande coppia di passanti alla figura di Matteo!!!

4-3 Ace (12). Terzo del game!!!

A-40 Prima vincente!!!

40-40 Bel rovescio di Zverev, dritto difficile messo in rete di Berrettini.

40-30 Buon back di Zverev, dritto in rete di Matteo.

40-15 Ace (12).

30-15 Ace (11).

15-15 Grandissima smorzata di Matteo a risolvere uno scambio giocato a tutto braccio da entrambi!! Metà punto fatto col dritto lungolinea.

0-15 Volèe in rete.

3-3 Un minuto e pareggia i conti Zverev.

40-0 Rovescio in avanzamento.

30-0 Ace (10).

15-0 Ace (9).

3-2 Altra gran botta al centro!!

40-15 Servizio vincente!

30-15 Rovescio stretto vincente di Zverev.

30-0 Lungo il dritto del tedesco. Malissimo da fondo.

15-0 Attacco in controtempo di Zverev ma rasoiata di rovescio nei piedi del tedesco!!!

2-2 Servizio vincente.

40-15 Ace sporco di Zverev.

30-15 Ace (8).

15-15 Gran smorzata di Matteo.

15-0 Servizio vincente.

2-1 Gran smorzata di Matteo, dopo aver picchiato duro col dritto!

40-30 Seconda al corpo, rovescio di Zverev in rete!!!

30-30 Errore di dritto di Zverev, grazie! Back mortifero di Matteo.

15-30 Ace (10).

0-30 Lungo lo slice di Berrettini.

Errore di rovescio del tedesco, corretto dall’arbitro.

0-15 Errore di dritto di Matteo.

1-1 Punto spettacolare, di poco conto però. Gran rovescio lungolinea di Zverev.

40-15 Riga col rovescio e smash.

30-15 Ace (9).

15-15 Ace (8).

0-15 Errore di dritto.

1-0 Prima vincente!

40-30 Back in rete, gratuito. Forza questo punto!

40-15 Chiude a rete Zverev.

40-0 Smash vincente.

30-0 Non risponde mai Zverev.

15-0 Prima vincente!!!!!!!!

Berrettini-Zverev 6-3 7-6(4)!! Con il nono ace porta a casa il secondo set un SONTUOSO Matteo Berrettini. Un parziale tiratissimo in cui non c’è stata neanche l’ombra di una palla break e in cui Zverev ha notevolmente alzato il livello al servizio. La differenza l’ha fatta il quarto punto del tiebreak, e quel dritto pazzesco dal centro a ricordarci il “vecchio” Berrettini, quello che sull’erba può perdere solo da Djokovic.

6-4 Berrettini. Servizio e dritto!!!

5-4 Berrettini. Prima vincente.

5-3 Berrettini. Sul nastro il passante di rovescio di Matteo.

5-2 Berrettini. Prima vincente!!

4-2 Berrettini. ACE (8)!!!!!

3-2 Berrettini. Ace (7).

3-1 Berrettini. CHE PUNTO! Scambio lunghissimo concluso con un dritto a sventaglio PODEROSO da Matteo!! Come tiene da fondo l’italiano.

2-1 Berrettini. Prima vincente!

1-1 Spinge Matteo col dritto!

1-0 Zverev. Chiude con lo smash.

6-6 Servizio e dritto! TIE-BREAK.

40-15 Lungo il dritto.

30-15 Smorzata sotto la rete del tedesco.

15-15 Strappa col dritto. Attenzione.

15-0 Attacca col dritto dietro al servizio Matteo.

6-5 Tutto facile, peccato quel primo punto.

40-0 Servizio e dritto.

30-0 Servizio vincente.

15-0 Largo di pochissimo il passante di dritto di Matteo sul pasticcio col dritto in avanzamento di Zverev.

5-5 Prima vincente!

40-15 CHALLENGE, buona!

40-30 Lungo il back di Berrettini.

40-15 Prima vincente!

30-15 Bordata di dritto di Zverev.

30-0 Benissimo Matteo che chiude a rete conquistandola colpo dopo colpo.

15-0 Servizio e dritto Matteo!

5-4 Ace (4).

40-30 Servizio vincente glaciale.

Si riparte! Zverev al servizio 30-30.

21.08 I giocatori stanno palleggiando per capire se l’erba è scivolosa o meno.

21.05 Niente, giocatori poco convinti. Vedremo quale sarà la scelta.

21.03 Giocatori finalmente di nuovo in campo!

21.00 Pubblico che fa l’aola. Nessuna traccia dei giocatori. Non si riesce a capire, anche in cabina Sky, perché non si stia proseguendo, visto che le condizioni difficilmente miglioreranno con lo scorrere dei minuti. Ricordiamo che mancano 3 ore all’interruzione forzata degli incontri per via del coprifuoco delle 23 londinesi.

20.55 Si riparte tra pochissimo! Meno fortuna hanno avuto Dimitrov e Tiafoe, fermi sul punteggio di 6-2 6-3 1-2.

20.50 Vedremo se si paleserà lo stesso problema dei giorni precedenti quando al momento della chiusura l’erba era troppo scivolosa per giocare.

20.45 Tetto chiuso! Tra poco si riprende.

20.30 Abbiamo assistito a interruzioni peggiori di questa in casa Italia, sul 4-4 30-30 servizio Zverev. Certo che indoor sarà tutta un’altra partita.

Pioggia intensa, si fermano i giocatori. SI CHIUDERA’ IL TETTO.

Inizia a piovere.

30-30 RISPOSTA IN BACK E PASSANTE LUNGOLINEA DI ROVESCIO. Gioca da erba Matteo!!!

30-15 Pallata di Berrettini di dritto a punto perso lungolinea ma Zverev mette la racchetta e di rovescio gioca dall’altra parte.

15-15 DOPPIO FALLO.

15-0 Non trova la risposta Matteo col rovescio. Peccato, era una seconda.

4-4 La risposta di dritto di Zverev è una banca. Errore gravissimo sulla seconda.

40-30 Raro errore di dritto non forzato dell’azzurro.

40-15 Servizio e SMASH di dritto!

30-15 GRANDISSIMO PASSANTE DI DRITTO di Matteo dopo che era scivolato dopo il servizio. Si è rialzato e ha giocato un gran back.

15-15 Risponde bene stavolta Zverev e forza l’errore di Matteo.

15-0 Prima vincente! La ‘milionesima’.

Palle nuove.

4-3 Facile gioco anche per Alexander.

40-0 Prima vincente.

30-0 Rovescio lungolinea imprendibile.

15-0 Servizio e dritto.

3-3 Con la prima ancora Matteo ottiene il game.

40-15 Ace (7).

30-15 Servizio e palla corta di Matteo.

15-15 Si rifà col lungolinea!!

0-15 Lungo il dritto di Matteo.

3-2 Turno facile anche per Zverev.

40-0 Lungo il dritto.

30-0 Fa buona guardia a rete il tedesco.

15-0 Rovescio vincente dal centro di Zverev.

2-2 Tutto facile anche qui per Matteo.

40-0 Seconda al corpo che da il punto.

30-0 Palla corta e pallonetto per l’azzurro!

15-0 Ace (6) esterno.

2-1 Ace (3).

40-0 Ace (2).

30-0 Ace. Appena il primo di Zverev.

15-0 Prima vincente.

1-1 Prima vincente!

40-15 Esce il rovescio di Zverev.

30-15 Doppio fallo (2).

30-0 Aggressivo Berrettini chiude col dritto lungolinea.

15-0 Servizio e dritto!

1-0 Tutto facile in questo gioco per Alexander.

40-0 Chiude a rete Zverev.

30-0 Attacca di dritto il tedesco e fa il punto.

15-0 Bella smorzata di Zverev col rovescio.

Berrettini – Zverev 6-3!!!! GRANDE PRIMO SET DI BERRETTINI. Solido, cinico col servizio e bravo a mettere in difficoltà il tedesco con il back Matteo Berrettini che, dopo aver salvato una pericolosissima palla break nel primo gioco al servizio ha brekkato nell’ottavo gioco e ha incassato così il primo importantissimo parziale.

40-30 Prima a uscire e set point!!!

30-30 Gran prima a uscire!

15-30 Stecca ancora il dritto in uscita dal servizio Matteo.

15-15 Prima vincente!!!

0-15 Lungo purtroppo il dritto dell’azzurro in uscita.

5-3 Quattro erroracci di dritto del tedesco e allora break!!

15-40 Larghissimo il dritto di Zverev!

15-30 Errore in rete di dritto, ancora il back a dar fastidio a Zverev!

15-15 Prima vincente.

0-15 Serie di back velenosissimi di Berrettini, sbaglia col dritto Zverev.

4-3 Ace (4).

40-0 Prima vincente.

30-0 Ace (3).

15-0 Prima a uscire.

3-3 Prima e attacco di rovescio.

40-15 Prima vincente.

30-15 Prima vincente.

15-15 Smorzata di rovescio di Matteo che porta il punto!

15-0 Bravi entrambi, Matteo a rispondere d’incontro e a proporre un back basso e Zverev a domarlo bene e chiudere a rete.

3-2 Prima vincente.

40-15 Ace (2).

30-15 Lungo il back di Berrettini.

30-0 Servizio vincente.

15-0 Risposta in rete di rovescio per Zverev.

2-2 Prima vincente.

40-15 Ottimo passante in back proposto da Berrettini, che sbaglia però un facile dritto.

30-15 Lungo il dritto del tedesco.

30-0 Servizio e dritto Zverev.

15-0 Muove bene il gioco Zverev.

2-1 Lungo il rovescio. Bene per Matteo che stavolta tiene il servizio senza annullare palle break.

40-15 Prima vincente!

30-15 Servizio e dritto in contropiede sulla riga!

15-15 Smorzata in rete di rovescio.

15-0 Prima vincente dell’azzurro.

1-1 Prima vincente.

40-0 Altro rovescio vincente incrociato questa volta.

30-0 Seconda a uscire e rovescio lungolinea.

15-0 Servizio e benedizione di rovescio del tedesco.

1-0 E’ largo il rovescio lungolinea di Zverev!!

A-40 ACE (1)!

40-40 Gran risposta di Zverev che poi incide col rovescio.

A-40 Prima a uscire!

40-40 Profondo Zverev, dritto in rete di Matteo.

A-40 Prima vincente!!

40-40 Grande prima! Zverev sbaglia la risposta di dritto, non sarà la prima.

30-40 Doppio fallo.

30-30 Gratuito di dritto, secondo del game. Tanta tensione per Berrettini in questo inizio.

30-15 RIGA col dritto di Matteo!

15-15 Prima vincente al centro!

0-15 Errore di dritto in uscita dal servizio di Matteo.

Matteo Berrettini al servizio.

Inizia la partita!

19.20 Cammino di Berrettini fino al terzo turno:

BERRETTINI b. Sonego 6-7 6-3 7-6 6-3

BERRETTINI b. De Minaur 6-3 6-4 6-4

19.20 Cammino di Zverev fino al terzo turno:

ZVEREV b. Brouwer 6-4 7-6 7-6

ZVEREV b. Watanuki 6-4 5-7 6-2 6-2

19.18 Palleggio di riscaldamento iniziato, ricordiamo i precedenti che sono 4 a 1 in favore del tedesco, nessuno dei quali però si è giocato sull’erba.

19.15 Giocatori che fanno il loro ingresso in campo!

19.13 Va riempiendosi il secondo campo in ordine d’importanza dello storico All England Club. Berrettini in cerca del terzo ottavo di finale a Wimbledon, così come Zverev.

19.10 Già entrati i raccattapalle e i giudici di linea. A breve in campo anche i giocatori.

19.05 Fondamentale a dir poco, come sempre d’altronde, sarà il rendimento al servizio dell’italiano. In risposta si sa, quando giochi contro Zverev devi armarti di elmetto e sperare che conceda qualcosa, come tra l’altro è successo nel match di secondo turno del tedesco contro Watanuki nel secondo set perso per 5-7.

19.00 Ci siamo! Che partita quella che ci prepariamo a testimoniare, un terzo turno che vale una semifinale, poiché entrambi i giocatori hanno chance concrete di andare avanti in questo torneo quanto mai incerto. Essere dal lato di tabellone di Alcaraz, che ha appena battuto Jarry in 4 set tirati, e non di Djokovic aiuta e non poco.

18.50 Chiude in due parziali Aryna Sabalenka (6-2 6-3) e da quindi bandiera verde all’ingresso in campo di Matteo Berrettini e Alexander Zverev!!

18.05 Sabalenka-Blinkova 6-2! Chiude il primo set la bielorussa, chissà che l’ingresso in campo del romano non possa essere distante un solo parziale!

17.15 Chiude Daniil Medvedev 4-6 6-3 6-4 6-4! Adesso Sabalenka-Blinkova poi Zverev e Berrettini in campo!

15.45 Daniil Medvedev e Marton Fucsovics sono un set pari sul Campo 1. Ingresso di Berrettini e Zverev dopo Sabalenka-Blinkova che seguirà.

Buon pomeriggio amici di OA Sport appassionati di tennis e benvenuti alla Diretta Live del match attesissimo di terzo turno tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev!

Sfida di lusso tra il romano, finalista di questo torneo nel 2019 e il tedesco di origine russa che a Wimbledon si è spinto massimo fino agli ottavi di finale nel 2017 e nel 2021. Precedenti a favore di Zverev ma non se n’è mai giocato uno sull’erba, Berrettini insegue per 3-1 negli scontri diretti. Si gioca per affrontare agli ottavi di finale il vincente tra Carlos Alcaraz e Nicolas Jarry, che apriranno il programma sul Centre Court.

Torneo della rinascita quello di Matteo Berrettini che ha battuto in 3 giorni al primo turno il connazionale e amico Lorenzo Sonego avendo bisogno di 4 set (67 63 76 63) e ieri ha spazzato via dal campo 18 l’erbivoro australiano Alex DeMinaur, fresco finalista del Queen’s, torneo che Matteo conosce molto bene avendolo vinto 2 volte. Dal canto suo Zverev si presenta a questo big match avendo battuto al primo turno l’olandese Gijs Brouwer 64 76 76 e il giapponese Yosuke Watanuki in 4 set, perdendo il primo set del torneo nonché per la prima volta un turno di battuta. Matteo invece il servizio non l’ha mai perso.

Non resta che augurarvi un buon divertimento con la Diretta Live della sfida che prenderà il via come terzo incontro sul Campo 1 che si aprirà alle ore 14.00 dopo Medvedev-Fucsovics e Sabalenka-Blinkova.

